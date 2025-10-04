Surto de metanol: brecha na lei de reciclagem facilita adulteração de bebidas, diz Abrabe

Em meio ao surto de intoxicação com metanol em São Paulo, um debate ganha força nos bastidores do setor de bebidas: qual a lacuna para impedir que garrafas vazias de vidro alimentem o mercado clandestino de bebidas falsificadas, apontado como principal foco para adulteração das bebidas?
Na prática, quando um consumidor esvazia uma garrafa de vodka, uísque ou gin em um bar ou restaurante, aquela embalagem de uso único deveria ser quebrada e enviada para reciclagem.
Isto porque, vidro quebrado não tem valor para falsificadores -- é apenas matéria-prima para dar vida a novos produtos.
Embora as investigações ainda estejam em curso, especialistas ouvidos pela EXAME apontam que aí está o gargalo com possível conexão com os casos de metanol.
Muitos estabelecimentos vendem garrafas intactas, com rótulos e tampas originais, para intermediários. A falha na cadeia facilita para que embalagens acabem nas mãos de quem adultera bebidas e as revende no mercado clandestino.
Mas afinal, existe ou não uma lei que obrigue os estabelecimentos a quebrarem essas garrafas e as reciclarem?
A presidente da Associação Brasileira de Bebidas (Abrabe), Cristiane Foja, destacou à EXAME que não há vácuo na regulamentação, tanto a nível federal como estadual. Por outro lado, há uma brecha.
A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), estabelecida pela Lei 12.305/2010, já prevê a responsabilidade compartilhada de toda a cadeia na reciclagem das embalagens -- desde fabricantes até consumidores, passando por varejo e poder público.
Há também o Decreto do Vidro, que estabelece uma dinâmica específica para esse material.
"O que falta é a atuação de todos os elos da cadeia e uma lei específica que obrigue bares e restaurantes a quebrarem garrafas de uso único após o consumo", frisou.
Como garrafa proprietária ou de uso único se considera aquela que não retorna ao fabricante para ser reutilizada, diferente das cervejas retornáveis tradicionais. São justamente as de vodka, uísque, gin e vinhos, com design exclusivo de cada marca, que vazias deveriam virar cacos de vidro e ser destinadas da forma correta.
Logo, a legislação vigente diz que o vidro deve ser reciclado, mas não especifica que essas embalagens precisam ser descaracterizadas e quebradas.
Logística reversa contra o mercado ilegal
"Em função deste mercado ilegal, a logística reversa de garrafas de vidro exige que todos os elos da cadeia colaborem", alertou Cristiane, ao destacar a necessidade de um "cuidado especial" nestes casos.
"A garrafa pode desaparecer em qualquer elo e desaparecer no fluxo, justamente a intenção dos falsificadores. Eles querem interceptar no caminho e não destinar para a reciclagem", explicou.
É para enfrentar esse desafio que a Abrabe criou, há 15 anos, o programa Glass is Good -- pioneiro na economia circular do vidro no Brasil e especializado em garrafas de bebidas alcoólicas a partir de bares, restaurantes e grandes eventos como Rock in Rio e Lollapalooza.
A iniciativa nasceu antes mesmo da política nacional de resíduos e já destinou mais de 365 mil toneladas de vidro à reciclagem de 2010 até agosto de 2025, o equivalente a 619 milhões de garrafas de 1 litro.
O impacto representa cerca de 193.877 toneladas de emissões de CO₂ evitadas na atmosfera.
Hoje presente em 24 estados, com 21 cooperativas e 63 parceiros logísticos, promove também a formalização e a geração de renda para centenas de trabalhadores e catadores.
"O vidro é um material 100% reciclável e rastreável, e seu uso fortalece o combate à ilegalidade e adulteração de bebidas", reforçou a presidente.
O que está em jogo
Rodrigo Oliveira, CEO da startup de logística reversa Green Meening, disse à EXAME que a crise do metanol expõe que a reciclagem correta de garrafas de bebidas não é apenas uma questão ambiental, mas também de saúde pública e segurança.
"Cada garrafa que escapa do fluxo correto pode se tornar veículo de produtos adulterados que custam vidas", destacou.
"A sustentabilidade e a segurança caminham juntas", complementou Cristiane, ao citar o Glass is Good como prova concreta de que a responsabilidade compartilhada entre indústria, governo e sociedade gera impacto ambiental, social e econômico positivo.
Entre as recomendações da Green Mining, estão:
- Obrigatoriedade de descaracterização: lei que determine a quebra imediata de garrafas não retornáveis em pontos de grande consumo, como bares, restaurantes e distribuidores, assegurando destinação direta à reciclagem;
- Rastreabilidade como padrão: sistemas digitais que registrem o ciclo completo da embalagem, da coleta à reciclagem, criando transparência e responsabilidade compartilhada entre todos os elos da cadeia;
- Valorização do catador: remuneração justa baseada em valores praticados pela indústria, eliminando intermediários que lucram com a opacidade e incentivando adesão ao modelo formal;
- Proibição de comercialização irregular: restrição legal à venda de grandes volumes de garrafas inteiras sem comprovação de destinação, cortando o fornecimento para falsificadores;
-
1/43
lixão no Brasil reciclagem resíduos economia circular
(Recyclable waste pickers at the dump)
-
2/43
Ponto de coleta de catadores, carroceiros em São Paulo - reciclagem - lixo -
Foto: Leandro Fonseca
Data: 27/06/2024
(IMG_6596)
-
3/43
fábrica de papel reciclado
reciclagem
economia circular
(Workers In Recycle Plant)
-
4/43
Espaço Sustentável: em parceria com a Coca-Cola, o programa “Recicla, Galera” fomenta a reciclagem
(DSC_5886)
-
5/43
Bolsas cheias de folhas e restos orgânicos empilhadas no centro de compostagem de Staten Island da Cidade de Nova York, em 4 de janeiro de 2024
(lixo NY resíduo orgânico reciclagem)
-
6/43
A startup brasileira Energy Source oferece soluções para reparo, reutilização e reciclagem de baterias
(jlr)
-
7/43
ORIZON - Valorização de residuos - Fabrica da empresa em Paulinia - SP
reciclar - reciclagem - lixo - aterro sanitario -
Foto: Leandro Fonseca
data: 13/04/2023
(IMG_7846)
-
8/43
ORIZON - Valorização de residuos - Fabrica da empresa em Paulinia - SP
reciclar - reciclagem - lixo - aterro sanitario -
Foto: Leandro Fonseca
data: 13/04/2023
(IMG_7841)
-
9/43
ORIZON - Valorização de residuos - Fabrica da empresa em Paulinia - SP
reciclar - reciclagem - lixo - aterro sanitario -
Foto: Leandro Fonseca
data: 13/04/2023
(Insalubridade)
-
10/43
ORIZON - Valorização de residuos - Fabrica da empresa em Paulinia - SP
reciclar - reciclagem - lixo - aterro sanitario -
Foto: Leandro Fonseca
data: 13/04/2023
(IMG_7831)
-
11/43
ORIZON - Valorização de residuos - Fabrica da empresa em Paulinia - SP
reciclar - reciclagem - lixo - aterro sanitario -
Foto: Leandro Fonseca
data: 13/04/2023
(IMG_7824)
-
12/43
ORIZON - Valorização de residuos - Fabrica da empresa em Paulinia - SP
reciclar - reciclagem - lixo - aterro sanitario -
Foto: Leandro Fonseca
data: 13/04/2023
(IMG_7810)
-
13/43
ORIZON - Valorização de residuos - Fabrica da empresa em Paulinia - SP
reciclar - reciclagem - lixo - aterro sanitario -
Foto: Leandro Fonseca
data: 13/04/2023
(IMG_7803)
-
14/43
ORIZON - Valorização de residuos - Fabrica da empresa em Paulinia - SP
reciclar - reciclagem - lixo - aterro sanitario -
gas natural - biometano
Foto: Leandro Fonseca
data: 13/04/2023
(IMG_7786)
-
15/43
ORIZON - Valorização de residuos - Fabrica da empresa em Paulinia - SP
reciclar - reciclagem - lixo - aterro sanitario -
gas natural - biometano
Foto: Leandro Fonseca
data: 13/04/2023
(IMG_7783)
-
16/43
ORIZON - Valorização de residuos - Fabrica da empresa em Paulinia - SP
reciclar - reciclagem - lixo - aterro sanitario -
Foto: Leandro Fonseca
data: 13/04/2023
(IMG_7775)
-
17/43
()
-
18/43
Recicla Galera - projeto de parintins AM apoiado pela Coca-cola - reciclagem -
Foto: Leandro Fonseca
data: 02/072023
(_MG_6783)
-
19/43
Reciclagem
(Reciclagem)
-
20/43
Centro de reciclagem do vidro no Amazonas
(eureciclo vidro amazonas)
-
21/43
Centro de coleta e processamento de resíduos pós-consumo SustentaPET: ação, que fomenta a economia circular da cadeia de reciclagem, foi criada numa parceria entre a Coca-Cola Brasil e a engarrafadora Coca-Cola FEMSA Brasil
(SustentaPET_crédito Divulgação)
-
22/43
Entre o lançamento de cápsulas compostáveis e a reciclagem, a Nespresso quer manter o preço dos produtos inalterados
(brejo-nespresso-sustentabilidade-previas-40)
-
23/43
"Sabemos da importância da reciclagem das cápsulas e que ainda não somos perfeitos nessa missão: reciclamos cerca de 25% do total produzido no mundo" (Nani Rodrigues / Nespresso)
(nani-rodrigues-nespresso-sustentabilidade-16)
-
24/43
Tecidos de difícil reciclagem acabam em aterros sanitários e lixões a céu aberto
(Nature in danger)
-
25/43
Cooperativa de reciclagem: os clientes da eureciclo pagam para a startup gerenciar a coleta seletiva
(PRIMA-3)
-
26/43
eureciclo: mais de 200 mil toneladas de material encaminhadas para reciclagem só no ano passado
(JBS 2)
-
27/43
Reciclagem de latas de alumínio
(Reciclagem de latas de alumínio)
-
28/43
A men works in the recycling of plastic bags at CoopFuturo, a sorting collective which receives rubbish from the local government collection service and then sells the material to specialized recycling companies, in Rio de Janeiro, Brazil, on May 21, 2019. - Brazil is the fourth biggest producer of plastic rubbish in the world, beaten only by the United States, China and India, according to a recent report by the World Wildlife Fund (WWF). But the Latin American country recycles just 1.28 percent of the 11.4 million tonnes it generates every year, which the report said was well below the global average of nine percent. (Photo by CARL DE SOUZA / AFP) (Photo credit should read CARL DE SOUZA/AFP via Getty Images)
(BRAZIL-ENVIRONMENT-PLASTIC-RECYCLING)
-
29/43
Gerdau adotou matriz de produção que tem a reciclagem de sucata ferrosa como principal matéria-prima
(Gerdau-0823)
-
30/43
Centro de reciclagem da engarrafadora de bebidas Coca-Cola Femsa, em São Paulo: 700.000 garrafas PET processadas por dia
(LIXO 1)
-
31/43
Fábrica da Basf, no interior de São Paulo: a reciclagem de resíduos no país já superou 80% — Germano Lüders (/)
(Fábrica da Basf, no interior de São Paulo: a reciclagem de resíduos no país já superou 80% — Germano Lüders (/))
-
32/43
(Reciclagem de garrafas PET da Coca-Cola)
-
33/43
Reciclagem de lixo em Santana de Parnaíba (SP), parte de projeto
da Unilever e do Pão de Açúcar: as empresas devem protagonizar
o combate ao desperdício | Fabiano Accorsi /
(IDEIAS 1)
-
34/43
Cooperativa Vila Lata, em
São Paulo: reciclagem de garrafas da Diageo, Pernod Ricard e Heineken | Fotos: Divulgação /
(Programa Glass is Good – Trabalho da Cooperativa Vila Lata, São Paulo – SP)
-
35/43
Pilhas de lixo plástico comprimido em um centro de reciclagem chinês.
(lixo-china)
-
36/43
Coleta de plástico para reciclagem em favela de Mumbai, na Índia.
(India-plastico)
-
37/43
Reciclagem da embalagem PET do Guaraná Antarctica.
(Reciclagem-de-PET2)
-
38/43
Garrafas de plástico se acumulam em uma fábrica de reciclagem na China.
(plastico-montanha)
-
39/43
Exposição `Caminhos da Reciclagem´, no Distrito Federal (Wilson Dias/ABr)
(size_960_16_9_reciclagem-df-abr-460-jpg.jpg)
-
40/43
Reciclagem
(size_960_16_9_reciclagem-460-jpg.jpg)
-
41/43
Reciclagem
(size_960_16_9_embalagem-agrotoxico-jpg.jpg)
-
42/43
Resíduos vendidos por empresas recicladoras terão IPI zero
(size_960_16_9_reciclagem-460-jpg.jpg)
-
43/43
A capital paulista coletou cerca de 103 toneladas por dia em 2009, 7% do resíduos passíveis de reciclagem.
(size_960_16_9_reciclagem-4602-jpg.jpg)