Seus drinques podem reduzir em 60% as emissões de dióxido de carbono; entenda como

Em um país como o Brasil, que não coleta nem metade do lixo que produz, embalagens plásticas ou latas de alumínio, a princípio inofensivas, podem parar em lixões, ruas, praias e rios e gerar impacto negativo no meio ambiente.

No entanto, este não é o maior problema da indústria. Segundo um estudo realizado pela Deloitte, uma das maneiras mais simples de tornar a indústria de bebidas mais verde é repensar a forma como as bebidas são embaladas e transportadas.

EcoSpirits e uma nova forma de transporte

A empresa de Singapura, EcoSpirits, é um exemplo disso. Recentemente, a startup introduziu uma mudança na forma como as bebidas alcoólicas são transportadas, podendo reduzir de 60% a 90% as emissões de dióxido de carbono pela indústria.

No sistema, em vez de as bebidas serem colocadas em garrafas de vidro e enviadas para o mundo todo, o produtor transporta o líquido a granel. Quando chegam ao distribuidor local, elas são envasadas em recipientes menores chamados “ecoTotes” e enviadas para bares e restaurantes.

Depois de utilizados, os recipientes vazios são devolvidos ao distribuidor e reutilizados. Segundo a própria EcoSpirits, cada ecoTote poderia eliminar mais de mil garrafas de vidro ao longo de sua vida útil.

“Adaptar a tecnologia às medidas de ESG pode ser transformador para o nosso planeta”, afirmou o presidente da EcoSpirits, Sui Ling Cheah. E embora ainda não esteja no Brasil, a empresa pretende expandir sua atuação para mais 12 países, incluindo alguns da América do Sul, ainda neste ano.

Economia circular

Soluções como essa fazem parte do que chamamos de economia circular. Neste modelo, o material da indústria é reutilizado, reduzindo consideravelmente o desperdício e a poluição. E a EcoSpirits não é exceção. Outras empresas, como a BrewVo e a Packamama, também oferecem aos fabricantes uma maneira de reduzir as emissões de dióxido de carbono por meio de mudanças na produção e embalagens mais leves.

ESG tem lucro alinhado ao impacto positivo

Engana-se quem pensa que investir em soluções sustentáveis é prejudicial ao lucro das empresas. A própria EcoSpirits, desde que iniciou o projeto das ecoTotes, já fechou parcerias com o The Savoy, um hotel de luxo de Londres, com o Penicillin, um dos 50 melhores bares da Ásia, e com a Pernod Ricard, uma das maiores empresas de bebidas e vinhos do mundo.

Segundo a empresa, os ecoTotes são capazes de economizar 30 g de emissões de carbono por drinque ou 550 g por garrafa de bebida, enquanto os bares, restaurantes, hotéis e centros de distribuição reduzem o custo de suas operações.

