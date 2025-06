São Paulo ganha primeira galeria de arte "pedalável" na ciclovia do Rio Pinheiros

Em alusão ao Dia do Meio Ambiente, comemorado anualmente em 5 de junho, um projeto inédito nasce em São Paulo e une arte e sustentabilidade em prol da preservação.

A iniciativa batizada de PlantArte transforma a ciclovia do Rio Pinheiros na primeira galeria de arte "pedalável" da capital paulista e é uma parceria entre a Artistas do Brasil e a Farah Service, concessionária responsável pela via.

Agora, quem pedala pelos 14 quilômetros entre a Ponte Estaiada e o Parque Villa Lobos passa a ter uma experiência diferente e se depara com obras em vasos de fibra com mais de um metro de altura, moldados no formato de sacolas retornáveis.

Fruto do trabalho de 25 artistas brasileiros, o público teve a oportunidade de acompanhar a ação especial durante o dia e participar do processo criativo ao vivo.

Cada estrutura abrigará árvores frutíferas de dois metros, simbolizando o legado artístico e de proteção ambiental.

Arte em movimento pela sustentabilidade

O diferencial da novidade está na integração de três pilares fundamentais para as cidades do futuro: arte, sustentabilidade e mobilidade urbana.

As obras permanecerão expostas pelo menos até dezembro de 2025, período em que o público poderá votar em sua favorita através de QR Codes instalados em cada vaso.

A peça mais votada integrará a próxima coleção nacional da Artistas do Brasil, iniciativa que desde 2016 distribui cinco milhões de sacolas retornáveis anualmente em supermercados e varejistas de todo o país.

Além do valor artístico, a iniciativa deixa como legado o impacto ambiental positivo. Cada sacola retornável produzida pelo projeto economiza, em média, cinco de plástico descartável a cada uso, contribuindo significativamente para a redução da pegada de carbono.

As sacolas da coleção trazem informações sobre os artistas em português e inglês, além dos QR Codes que direcionam para os perfis dos criadores nas redes sociais, aumentando sua visibilidade.

Democratização artística

O PlantArte se insere em uma estratégia maior da Artistas do Brasil de democratizar o acesso à arte nacional. Anualmente, a iniciativa seleciona dez obras de criadores brasileiros - escolhidas por curadoria especializada e votação popular em eventos como este para compor uma coleção de cinco milhões de sacolas retornáveis.

Com tiragem de 500 mil unidades por artista, as sacolas alcançam diferentes regiões do país através de uma ampla rede de distribuição.

Segundo a organização, é uma nova forma de pensar espaços urbanos, transformando infraestrutura de mobilidade em plataforma cultural e ambiental. Para os ciclistas que transitam diariamente pela via, o trajeto se torna uma experiência estética única, enquanto a cidade ganha mais um exemplo de como arte e sustentabilidade podem caminhar juntas.