Rio de Janeiro firma acordo para monitoramento da costa e mitigação de impactos climáticos

A partir de um acordo de cooperação assinado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Oceânicas (INPO) e a Prefeitura do Rio de Janeiro, especialistas vão desenvolver um sistema de monitoramento marítimo para acompanhar, em tempo real, a temperatura, elevação do nível do mar e movimentação das ondas.

O objetivo é preparar a cidade para os efeitos climáticos, que incluem eventos como ressacas, inundações e erosão costeira. Segundo a ONU, o Rio é uma das cidades brasileiras mais vulneráveis aos impactos do aquecimento global.

Os estudos previstos pelo acordo incluem a implantação de equipamentos e tecnologias de última geração para capturar dados essenciais sobre o oceano, criando uma base de conhecimento para ações preventivas . Esse sistema poderá, ainda, servir como modelo para outros municípios brasileiros que também apresentam vulnerabilidades em relação às mudanças climáticas.

Equilíbrio ambiental

A importância da iniciativa se relaciona com o papel essencial dos oceanos no equilíbrio climático do planeta. Desde a Revolução Industrial os oceanos absorveram cerca de 90% do calor atmosférico gerado pelo excesso de CO₂.

No entanto, essa mesma absorção de CO₂ é responsável pelo aumento da temperatura nas águas, o aumento da acidez e a perda do oxigênio. Assim, o nível do mar também aumenta todos os anos.

De acordo com Segen Estefen, diretor do INPO, as cidades precisam se tornar mais resilientes às mudanças climáticas, aproveitando o potencial dos oceanos de forma sustentável. “A parceria entre o INPO e a Prefeitura do Rio é um passo importante para integrar ciência, tecnologia e políticas públicas em benefício da sociedade e dos municípios afetados”, explica.

O evento “Navigating the Oceans towards the G20 Agenda” é promovido pela Oceans 20 e faz parte pela primeira vez da programação oficial do G20, reunindo cientistas, representantes de governos e líderes empresariais para discutir o futuro dos oceanos e sua preservação.

A cerimônia de assinatura ocorreu durante o evento “Navigating the Oceans towards the G20 Agenda”, na Fundação Getúlio Vargas, nesta semana.