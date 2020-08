Religião perde espaço para preocupação com direitos humanos e liberdade

Um número crescente de pessoas não encontra mais na religião uma resposta para as dúvidas existenciais da vida. A conclusão é de um amplo estudo realizado na Universidade de Michigan, nos Estados Unidos. O Brasil segue a mesma tendência, embora o atual governo adote discursos religiosos em sua comunicação.

Ao mesmo tempo, nos países em que a secularização mais avançou, as pessoas estão dando cada vez mais importância à livre expressão e de escolha, com ênfase em temas como direitos humanos, tolerância a estrangeiros, proteção ambiental e igualdade de gênero. “Religiões tradicionais podem ser perigosamente divisórias em sociedades globais contemporâneas”, afirmou o professor Ronald Inglehart, um dos autores do estudo, em artigo publicado na revista Foreign Affairs.

Os autores apontam como a principal causa para o declínio da religiosidade a segurança existencial resultante do desenvolvimento econômico. A religião, diz Inglehart, foi importante em um momento da humanidade em que a mortalidade infantil era alta e a expectativa de vida, baixa. “As mulheres precisavam ter entre 5 e 8 filhos apenas para manter o nível populacional”, afirma. Com a transição das sociedades agrárias para as industriais, o que se viu foi um lento processo de abandono das crenças tradicionais, especialmente as mais rígidas — com algumas exceções, como nos países de maioria muçulmana e na Índia.

As evidências sugerem que as sociedades modernas não vão se degenerar até um caos niilista sem a fé para guiar as pessoas Ronald Iglehart, professor da Universidade de Michigan

A questão é que esse processo acelerou nos últimos 13 anos. Em 2011, os mesmos pesquisadores publicaram uma primeira versão do estudo, analisando 49 países, que agregam 60% da população mundial, no período entre 1981 e 2007. Já havia uma tendência acentuada de perda de religiosidade nos países desenvolvidos. Porém, nos países em desenvolvimento e, especialmente, nas ex-repúblicas soviéticas, a religiosidade era ascendente. Ao todo, 33 países apresentaram aumento na busca pela fé.

Mas, a partir de 2007, há uma virada nos países em desenvolvimento. A nova versão do estudo, que analisa dados até o início deste ano, mostra que 43 dos 49 países pesquisados registraram queda na religiosidade. Numa escala de zero a 10, o Brasil marcou cerca de -1 em nível religioso, nesse período.

“Diversas forças estão empurrando a tendência. A mais potente é a perda de sentido de uma série de crenças associadas à necessidade de manter uma taxa de natalidade alta”, afirma Inglehart. “Sociedades modernas se tornaram menos religiosas, em parte, por não precisarem se ater a normas sexuais e de gênero que a maioria das religiões adotaram por séculos.”

Deus acabou

Ao contrário do que pregam os conservadores religiosos, o declínio da religiosidade não gera caos social. Na realidade, os dados apontam que sociedades seculares são menos corruptas e apresentam índices de violência mais baixos do que países religiosos. As igrejas não promovem a corrupção, ressalta o professor, o que acontece é que há uma correlação entre países economicamente mais frágeis, que tendem a ser mais corruptos, e o nível de religiosidade. Da mesma forma, economias maduras são menos violentas e menos religiosas.

“As evidências sugerem que as sociedades modernas não vão se degenerar até um caos niilista sem a fé para guiar as pessoas”, diz Inglehart. Em sociedades seculares, valores como a liberdade e os direitos humanos ocupam o lugar da religião como guia ético e moral das pessoas. Nesse processo, o tradicionalismo religioso pode ter um papel divisório, já que apresentam suas normas como valores absolutos, apesar delas refletirem as características históricas e socioeconômicas dos países. “A rigidez de qualquer sistema absolutista de crenças pode promover o fanatismo e a intolerância”, diz o professor.

O que poderia inverter a tendência de queda da religião seria uma ameaça existencial à vida das pessoas, como uma pandemia. Mas, mesmo com a crise da covid-18, Inglehart acredita ser improvável que isso aconteça. “A crise teria de durar muitos anos ou levar a uma grande depressão econômica”, diz ele. Por enquanto, o mais provável é que a influência das autoridades religiosas tradicionais na moralidade pública diminua e que a cultura da tolerância às diferenças se torne mais forte.