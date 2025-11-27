ESG

COPMelhores do ESGEXAME PluralSaneamentoAmazôniaAttest ESGEnergias Renováveis

Patrocínio:

espro_fa64bd

Parceiro institucional:

logo_pacto-global_100x50

Raio-X das climatechs: estudo inédito revela paradoxo entre potencial e investimento

Brasil lidera em bioeconomia e transição energética, mas a América Latina recebeu apenas 0,8% dos investimentos globais nestas startups: US$ 743 milhões de um total de US$ 92 bilhões em 2024

Agricultura e sistemas alimentares movimentam US$ 9,9 bilhões anuais e contam com mais de 1.970 agtechs mapeadas (Leandro Fonseca /Exame)

Agricultura e sistemas alimentares movimentam US$ 9,9 bilhões anuais e contam com mais de 1.970 agtechs mapeadas (Leandro Fonseca /Exame)

Sofia Schuck
Sofia Schuck

Repórter de ESG

Publicado em 27 de novembro de 2025 às 11h00.

Última atualização em 27 de novembro de 2025 às 11h24.

O Brasil desponta com um dos maiores potenciais de bioeconomia do mundo e lidera a transição energética, mas ainda recebe investimentos bastante tímidos em climatechs.

É o que revela um novo relatório do Fórum Brasileiro das Climatechs lançado durante a COP30 em parceria com a Climate Ventures e a agência alemã GIZ.

Para ter dimensão do potencial inexplorado, a América Latina como um todo recebeu apenas US$ 743 milhões ( R$ 3,7 bilhões) dos US$ 92 bilhões (R$ 460 bilhões) investidos globalmente em 2024 (0,8%) nas climatechs, considerando como definição "empresas de base tecnológica, sejam de software, hardware ou biotecnologia, que desenvolvem soluções escaláveis voltadas à mitigação e adaptação climática".

Das 18 mil startups mapeadas dentro do ecossistema de inovação brasileiro, apenas 14% atuam em segmentos relacionados à transição verde.

"Esse descompasso revela a dimensão da oportunidade e do desafio que temos pela frente", afirmou Zé Gustavo, diretor executivo do Fórum Brasileiro das Climatechs.

Segundo os pesquisadores, o maior gargalo é estrutural. Enquanto o capital disponível segue formatos tradicionais, as climatechs precisam de investidores dispostos a aceitar risco maior e financiar ciclos longos de desenvolvimento tecnológico.

O relatório também reconhece outras formas legítimas de inovação climática como tecnologias sociais, saberes indígenas e soluções baseadas na natureza, mas parte do conceito para fortalecer um campo emergente "que conecta tecnologia, capital e impacto ambiental mensurável".

"A delimitação não busca excluir outras formas de inovação, mas criar clareza sobre qual ecossistema estamos fortalecendo", explica o documento.

O convite é para ação: transformar os investimentos em escala real e impulsionar o desenvolvimento de políticas públicas robustas.

"As climatechs não são apenas startups, são a infraestrutura de uma nova economia verde que já começou a emergir", destacou Gustavo.

Daniel Contrucci, cofundador da Climate Ventures, reforçou que há uma nova geração de empreendedores que enxerga o clima não apenas como uma causa, mas como uma oportunidade de prosperidade compartilhada.

"Nosso objetivo é fortalecer esse ecossistema, dar visibilidade às soluções que surgem nos territórios e contribuir para que o Brasil transforme seu potencial natural em inovação que gera impacto real", afirmou.

Raio-x da inovação no Brasil: oito verticais prioritárias

O estudo mapeou ao menos oito verticais de oportunidade prioritárias, e os números revelam mercados já em movimento acelerado:

Agricultura e sistemas alimentares movimentam US$ 9,9 bilhões anuais em crédito rural alinhado ao clima, com mais de 1.970 agtechs mapeadas em 2024 e crescimento forte fora do eixo São Paulo.

Florestas e uso da terra atingiram valor recorde de R$ 44,3 bilhões em 2024 (segundo IBGE/PEVS), impulsionadas pela nova Lei do Mercado de Carbono (SBCE) e pela crescente demanda internacional por créditos de alta integridade.

Gestão de resíduos é um mercado de US$ 25,8 bilhões em 2024, com projeção de crescimento para US$ 38,9 bilhões até 2033, puxado por políticas de logística reversa e soluções de bioenergia.

Energia e biocombustíveis receberam US$ 37 bilhões em investimentos em 2024, com o Brasil como destaque global pelo potencial em bioenergia, biometano, hidrogênio verde e combustíveis sustentáveis.

Indústria é outra frente em expansão: o programa Nova Indústria Brasil (NIB), do Ministério da Fazenda, prevê R$ 300 bilhões até 2026 em crédito e investimentos para modernizar o parque produtivo e reduzir emissões. A agenda impulsiona eletrificação de processos, eficiência energética e uso de insumos de baixo carbono.

Água e saneamento representa o maior desafio: há necessidade estimada de R$ 700 a 900 bilhões até 2033 para universalizar serviços. Um sinal positivo: o setor emitiu o primeiro "blue bond corporativo" da América Latina em 2025 voltado a financiar projetos relacionados a água e economia azul.

Energia renovável é uma frente em que o Brasil já é referência com matriz predominantemente limpa e soluções baseadas na natureza.

O gargalo é financeiro

O desafio não é tecnológico: o Brasil reúne talento, infraestrutura científica de qualidade e um ecossistema pulsante de empreendedores. O problema está na estrutura do financiamento.

Os modelos tradicionais de venture capital foram desenhados para startups de software: retornos rápidos, baixo custo operacional, escala digital. As climatechs, muitas vezes, exigem o oposto e instrumentos como blended finance. São intensivas em hardware, ciência, infraestrutura e precisam de ciclos mais longos de validação tecnológica, ressaltam os pesquisadores.

"Somos ricos em recursos naturais, talento e tecnologia, mas ainda carecemos de financiamento adequado e de políticas que tratem a inovação climática como estratégia de desenvolvimento", destacou Ricardo Gravina, cofundador da Climate Ventures.

Ana Himmelstein, diretora executiva do Fórum, reforça que as climatechs brasileiras ainda navegam em um sistema financeiro que não foi desenhado para elas.

"O que precisamos é construir uma ponte entre o capital disponível e os modelos de negócio que entregam impacto climático e prosperidade econômica", acrescentou.

A recomendação central é clara: inovação climática não deve ser tratada como setor marginal e sim ser reconhecida como política de Estado, integrada às agendas de reindustrialização verde, bioeconomia e transição energética. Como avanços em curso, estão a implementação do mercado de carbono regulado e iniciativas como a Nova Indústria Brasil.

Entre as sugestões do estudo, estão: criação de plataformas de orquestração financeira que conectem startups a capital filantrópico, concessional e comercial em diferentes estágios; Ampliação de mecanismos de blended finance, combinando recursos públicos e privados para reduzir o risco percebido; Sandboxes regulatórios em setores críticos como energia, saneamento e agricultura para acelerar a validação de tecnologias; Compras públicas e corporativas verdes como instrumentos de tração de mercado e programas de fellowships dedicados a empreendedores climáticos em estágios iniciais.

"O Brasil é peça-chave para a missão global de desbloquear o potencial da inovação climática no Sul Global", afirmou Severin Peters, Coordenador Global da GIZ. "Com sua escala, ativos naturais e ecossistema vibrante, é um parceiro fundamental no desenvolvimento de soluções capazes de impulsionar uma transição global justa e ambiciosa".

O papel estratégico das climatechs na economia brasileira

Um dos destaques é que as climatechs funcionam como ponte estratégica entre as agendas climática e econômica, promovendo inovação, competitividade e desenvolvimento inclusivo.

Além disso, contribuem para a valorização dos recursos naturais com soluções tecnológicas e ajudam na descarbonização por meio de novas cadeias produtivas mais sustentáveis, especialmente em setores que o Brasil já conta com vantagens comparativas como bioenergia, agroindústria e florestas.

  • Vivo: companhia foi a empresa do ano no Melhores do ESG

    1/45 Vivo: companhia foi a empresa do ano no Melhores do ESG (Vivo: companhia foi a empresa do ano no Melhores do ESG)

  • Totvs: destaque na categoria Telecomunicações, Tecnologia e Mídia

    2/45 Totvs: destaque na categoria Telecomunicações, Tecnologia e Mídia (Totvs: destaque na categoria Telecomunicações, Tecnologia e Mídia)

  • LWSA: destaque na categoria Telecomunicações, Tecnologia e Mídia

    3/45 LWSA: destaque na categoria Telecomunicações, Tecnologia e Mídia (LWSA: destaque na categoria Telecomunicações, Tecnologia e Mídia)

  • 3Tentos: vencedora na categoria Agronegócio

    4/45 3Tentos: vencedora na categoria Agronegócio (3Tentos: vencedora na categoria Agronegócio)

  • SLC Agrícola: destaque na categoria Agronegócio

    5/45 SLC Agrícola: destaque na categoria Agronegócio (SLC Agrícola: destaque na categoria Agronegócio)

  • Kepler Weber: destaque na categoria Agronegócio

    6/45 Kepler Weber: destaque na categoria Agronegócio (Kepler Weber: destaque na categoria Agronegócio)

  • Mondelez: vencedora na categoria Alimentos e Bebidas

    7/45 Mondelez: vencedora na categoria Alimentos e Bebidas (Mondelez: vencedora na categoria Alimentos e Bebidas)

  • Danone: destaque na categoria Alimentos e Bebidas

    8/45 Danone: destaque na categoria Alimentos e Bebidas (Danone: destaque na categoria Alimentos e Bebidas)

  • Ambev: destaque na categoria Alimentos e Bebidas

    9/45 Ambev: destaque na categoria Alimentos e Bebidas (Ambev: destaque na categoria Alimentos e Bebidas)

  • Magazine Luiza: vencedora da categoria Atacado, Varejo e E-commerce

    10/45 Magazine Luiza: vencedora da categoria Atacado, Varejo e E-commerce (Magazine Luiza)

  • Leroy Merlin: destaque da categoria Atacado, Varejo e E-commerce

    11/45 Leroy Merlin: destaque da categoria Atacado, Varejo e E-commerce (Leroy Merlin: destaque da categoria Atacado, Varejo e E-commerce)

  • Mercado Livre: maior dia de vendas da história aconteceu no 11.11, com alta de 56% nos acessos.

    12/45 Mercado Livre: maior dia de vendas da história aconteceu no 11.11, com alta de 56% nos acessos. (Mercado Livre: destaque na categoria Atacado, Varejo e E-commerce)

  • Randoncorp: vencedora da categoria Bens de capital e Eletroeletrônicos

    13/45 Randoncorp: vencedora da categoria Bens de capital e Eletroeletrônicos (Randoncorp: vencedora da categoria Bens de capital e Eletroeletrônicos)

  • WEG: destaque na categoria Bens de capital e Eletroeletrônicos

    14/45 WEG: destaque na categoria Bens de capital e Eletroeletrônicos (WEG: destaque na categoria Bens de capital e Eletroeletrônicos)

  • Electrolux: destaque na categoria Bens de capital e Eletroeletrônicos

    15/45 Electrolux: destaque na categoria Bens de capital e Eletroeletrônicos (Electrolux: destaque na categoria Bens de capital e Eletroeletrônicos)

  • MRV: vencedora na categoria Construção civil e Imobiliário

    16/45 MRV: vencedora na categoria Construção civil e Imobiliário (MRV: vencedora na categoria Construção civil e Imobiliário)

  • Allos: destaque na categoria Construção civil e Imobiliário

    17/45 Allos: destaque na categoria Construção civil e Imobiliário (Allos: destaque na categoria Construção civil e Imobiliário)

  • Tegra: destaque na categoria Construção civil e Imobiliário

    18/45 Tegra: destaque na categoria Construção civil e Imobiliário (Tegra: destaque na categoria Construção civil e Imobiliário)

  • Copel: vencedora na categoria Energia

    19/45 Copel: vencedora na categoria Energia (Copel: vencedora na categoria Energia)

  • Isa Energia: destaque na categoria Energia

    20/45 Isa Energia: destaque na categoria Energia (Isa Energia: destaque na categoria Energia)

  • Cemig: destaque na categoria Energia

    21/45 Cemig: destaque na categoria Energia (Cemig: destaque na categoria Energia)

  • Grupo Boticário: vencedora na categoria Farmacêutico e Beleza

    22/45 Grupo Boticário: vencedora na categoria Farmacêutico e Beleza (Grupo Boticário: vencedora na categoria Farmacêutico e Beleza)

  • Natura: destaque na categoria Farmacêutico e Beleza

    23/45 Natura: destaque na categoria Farmacêutico e Beleza (Natura: destaque na categoria Farmacêutico e Beleza)

  • Eurofarma: destaque na categoria Farmacêutico e Beleza

    24/45 Eurofarma: destaque na categoria Farmacêutico e Beleza (Eurofarma: destaque na categoria Farmacêutico e Beleza)

  • Gerdau: vencedora da categoria Mineração, Siderurgia e Metalurgia

    25/45 Gerdau: vencedora da categoria Mineração, Siderurgia e Metalurgia (Gerdau: vencedora da categoria Mineração, Siderurgia e Metalurgia)

  • ArcelorMittal: destaque na categoria Mineração, siderurgia e Metalurgia

    26/45 ArcelorMittal: destaque na categoria Mineração, siderurgia e Metalurgia (ArcelorMittal: destaque na categoria Mineração, siderurgia e Metalurgia)

  • Companhia Brasileira de Alumínio: na categoria Mineração, siderurgia e Metalurgia

    27/45 Companhia Brasileira de Alumínio: na categoria Mineração, siderurgia e Metalurgia (Companhia Brasileira de Alumínio: na categoria Mineração, siderurgia e Metalurgia)

  • Lojas Renner: vencedora na categoria Moda e Vestuário

    28/45 Lojas Renner: vencedora na categoria Moda e Vestuário (Lojas Renner: vencedora na categoria Moda e Vestuário)

  • C&A entra em nova fase de expansão, afirma Citi

    29/45 C&A entra em nova fase de expansão, afirma Citi (C&A: destaque na categoria Moda e Varerjo)

  • Gupo Malwee: destaque na categoria Moda e Varejo

    30/45 Gupo Malwee: destaque na categoria Moda e Varejo (Gupo Malwee: destaque na categoria Moda e Varejo)

  • Klabin: vencedora na categoria Papel, Celulose e Produtos Florestais

    31/45 Klabin: vencedora na categoria Papel, Celulose e Produtos Florestais (Klabin: vencedora na categoria Papel, Celulose e Produtos Florestais)

  • Suzano: destaque na categoria Papel, Celulose e Produtos Florestais

    32/45 Suzano: destaque na categoria Papel, Celulose e Produtos Florestais (Suzano: destaque na categoria Papel, Celulose e Produtos Florestais)

  • Tetra Pak: destaque na categoria Papel, Celulose e Produtos Florestais

    33/45 Tetra Pak: destaque na categoria Papel, Celulose e Produtos Florestais (Tetra Pak: destaque na categoria Papel, Celulose e Produtos Florestais)

  • Ultragaz: vencedora na categoria Petróleo, Gás e Químico

    34/45 Ultragaz: vencedora na categoria Petróleo, Gás e Químico (Ultragaz: vencedora na categoria Petróleo, Gás e Químico)

  • Vibra aumenta participação no mercado, mas margens seguem pressionadas

    35/45 Vibra aumenta participação no mercado, mas margens seguem pressionadas (Vibra: destaque na categoria Petróleo, Gás e Químico)

  • Unipar: destaque na categoria Petróleo, Gás e Químico

    36/45 Unipar: destaque na categoria Petróleo, Gás e Químico (Unipar: destaque na categoria Petróleo, Gás e Químico)

  • Hospital Israelita Albert Einstein: vencedor na categoria Saúde

    37/45 Hospital Israelita Albert Einstein: vencedor na categoria Saúde (Hospital Israelita Albert Einstein: vencedor na categoria Saúde)

  • Sabin: destaque na categoria Saúde

    38/45 Sabin: destaque na categoria Saúde (Sabin: destaque na categoria Saúde)

  • Fleury: destaque na categoria Saúde

    39/45 Fleury: destaque na categoria Saúde (Fleury: destaque na categoria Saúde)

  • EcoRodovias: ganhadora da categoria Transporte e Logística

    40/45 EcoRodovias: ganhadora da categoria Transporte e Logística (EcoRodovias: ganhadora da categoria Transporte e Logística)

  • Motiva (ex-CCR): destaque na categoria Transporte e Logística

    41/45 Motiva (ex-CCR): destaque na categoria Transporte e Logística (Motiva (ex-CCR): destaque na categoria Transporte e Logística)

  • Localiza: destaque na categoria Transporte e Logística

    42/45 Localiza: destaque na categoria Transporte e Logística (Localiza: destaque na categoria Transporte e Logística)

  • Aegea: vencedora na categoria Tratamento de Resíduos e Economia Circular

    43/45 Aegea: vencedora na categoria Tratamento de Resíduos e Economia Circular (Aegea: vencedora na categoria Tratamento de Resíduos e Economia Circular)

  • Sabesp: destaque na categoria Tratamento de Resíduos e Economia Circular

    44/45 Sabesp: destaque na categoria Tratamento de Resíduos e Economia Circular (Sabesp: destaque na categoria Tratamento de Resíduos e Economia Circular)

  • Orizon: destaque na categoria Tratamento de Resíduos e Economia Circular

    45/45 Orizon: destaque na categoria Tratamento de Resíduos e Economia Circular (Orizon: destaque na categoria Tratamento de Resíduos e Economia Circular)

Acompanhe tudo sobre:ClimaMudanças climáticasInovaçãoTecnologiaEnergiaAgropecuáriaAgriculturaSustentabilidade

Mais de ESG

A aposta da MRV para inovar: transformar canteiros de obra em salas de aula

Instituto Afya lança programa para reduzir mortes por doenças crônicas no Brasil

Água, alimento e energia: o nexo que não pode mais esperar

Do restauro à revenda: como gigantes do varejo evitam prejuízo com devoluções

Mais na Exame

Future of Money

Minerador ganha mais de R$ 7 milhões em bitcoin após concluir processo sozinho

Brasil

Brasil supera Argentina e EUA e lidera ranking global de supersalários

Casual

Provador delivery: marketplace entrega looks em casa e recolhe o que você não quer

Mercado Imobiliário

Caixa prevê R$ 1 trilhão em crédito imobiliário nos próximos 10 anos