Projeto une nanotecnologia e robótica para reduzir o uso de pesticidas em infestações agrícolas

Uma nova parceria entre o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Nanotecnologia para Agricultura Sustentável (INCT NanoAgro) e a companhia de inteligência artificial Solinftec quer transformar o manejo de infestações agrícolas através da combinação de nanotecnologia e robótica.

A partir do projeto, o Instituto utiliza o robô Solix Ag Robotics, da Solinftec, para fazer a identificação das plantas daninhas e direcionar a aplicação sustentável dos defensivos agrícolas. A iniciativa é divulgada com exclusividade para a EXAME.

O projeto, ainda em fase de desenvolvimento de processo escalável, visa reduzir significativamente o uso de herbicidas nas lavouras. Isso garante que a contaminação no solo, água e vegetação a partir dos pesticidas seja menor, reduzindo os efeitos para a saúde humana e o impacto ambiental.

O INCT NanoAgro é responsável pelo desenvolvimento de nanopartículas que encapsulam e liberam herbicidas de forma controlada, potencializando sua eficácia com menor quantidade de produto.

O robô, que opera de forma autônoma e é movido a energia solar, utiliza inteligência artificial, visão computacional e machine learning para identificar plantas daninhas e fazer aplicações localizadas de defensivos.

Redução no uso de pesticidas

Testes iniciais demonstram que, enquanto o método tradicional de aplicação do herbicida atrazina exige cerca de 2.000 gramas por hectare para atingir 100% de efetividade, a nova tecnologia consegue os mesmos resultados utilizando apenas 180 gramas - uma redução de 90% na dosagem necessária.

"Quando aliamos a nossa tecnologia às nanopartículas, a diminuição de químicos no solo pode ser ainda maior", afirma Bruno Pavão, chefe de operações robóticas da Solinftec.

A redução no uso de herbicidas representa ganhos ambientais importantes, como menos resíduos químicos no solo e nos recursos hídricos, diminuindo riscos de contaminação e impactos na biodiversidade.

Do ponto de vista econômico, estimativas da equipe técnica projetam uma economia de até R$70 por hectare tratado, considerando custos com produto químico, transporte e aplicação.

"Estamos falando de uma tecnologia que alia alta eficiência no controle de infestações com expressiva redução no uso de defensivos químicos. Isso significa proteger o meio ambiente sem comprometer a produtividade, algo essencial para o futuro da agricultura", explica o professor Leonardo Fraceto, coordenador do INCT NanoAgro.