Por mais equidade no trânsito, Chevrolet irá financiar CNHs para mulheres

As mulheres são apenas 35% dos motoristas no trânsito brasileiro, de acordo com a Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran). Os motivos para isto são muitos, como falta de acesso, renda, vontade ou mesmo receio, visto que 80% das pessoas que têm medo de dirigir são mulheres.

Para mudar o cenário de desigualdade de gênero no trânsito, a Chevrolet anuncia uma parceria com a ONG Plano Feminino para a doação de 1 milhão de reais, por meio de uma plataforma de financiamento coletivo na qual pessoas físicas e outras empresas também podem contribuir, para que mulheres possam tirar suas CNHs.

"A carteira de habilitação traz independencia, acesso e liberdade para essas mulheres. Estamos começando esse movimento para mudar o cenário no trânsito e incentivar o fim do esteriótipo de que mulher não dirige bem. Inclusive, apenas 6% dos acidentes em São Paulo são causados por mulheres, justamente por serem mais cuidadosas ao dirigir", diz Christianne Rego, CMO da General Motors no Brasil, em evento em São Paulo.

De acordo com a executiva, as mulheres que participarem do programa serão acompanhadas pela GM e pela Plano Feminino para garantir a conclusão do processo na autoescola. Em seguida, poderá ser pensada numa fase para incentivar a compra do veículo próprio.

Para Melina Oliveira, gerente de negócios da Plano Feminino, as mulheres serão selecionadas a partir de critérios como renda e necessidade de dirigir. "Muitas vezes essas mulheres passam horas se deslocando entre os estudos, trabalho e casa. Ter uma CNH significa ter qualidade de vida e até melhorias em renda, emprego e dignididade".

Campanha com Djamila Ribeiro

A filósofa e escritora Djamila Ribeiro completa 43 anos em agosto e não tem habilitação. Com o desejo de mudar essa situação, e o incentivo da filha, ela inicia sua jornada na autoescola em parceria com a GM. Na ação, ela será a protagonista de uma websérie que mostrará o dia a dia até a aquisição da CNH.

"Eu dirijo muitas áreas da minha vida, mas nunca tiver a oportunidade de ter a CNH. Hoje em dia viajo muito e sinto falta de um carro. Com o apoio da minha filha de 18 anos percebi a necessidade dar entrada na carteira de habilitação. Quero, com isto, impactar outras mulheres que ainda precisam se habilitar ou mesmo as que já tem o documento, mas têm medo de dirigir", diz.

O carro escolhido para a campanha é o Tracker, que desde 2021 tem propagandas com abordagem focada no empoderamento das mulheres. Anteriormente, participaram de campanhas com o Tracker pessoas como Paola Carosella e Marina Sena.