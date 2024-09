Por mais 'clima' na economia, FGV lança centro de pesquisa focado em mudanças climáticas

“Não é possível ter desenvolvimento socioeconômico sem falar em meio ambiente, sustentabilidade e mudança climática”, disse a diretora de pesquisa e inovação da Fundação Getulio Vargas (FGV), Goret Paulo. Foi com essa missão que a instituição de ensino lançou, em evento nesta segunda-feira, 2, o FGV Clima, um centro de pesquisa voltado à produção científica com foco na economia do clima e que se propõe a ser um impulsionador de soluções para um futuro mais sustentável e justo.

A ideia é trazer a expertise de economistas, cientistas e especialistas da área para gerar conhecimento técnico sobre o tema e disseminá-lo para todos os atores envolvidos no combate à emergência climática: governo, empresas, instituições de pesquisa e sociedade civil. “É deixar claro o benefício da ciência para cada um de nós”, complementou Goret.

Amanda Schutze, Coordenadora Executiva da FGV e uma das cofundadoras da iniciativa, explica que as duas palavras-chave do projeto são: conhecimento e disseminação. “Passar informação clara e acessível a todos os setores é fundamental para fortalecer a ação climática. Quando compartilhamos nossas análises e dados, aumentamos a transparência e facilitamos o monitoramento e implementação de políticas públicas mais eficazes”, destacou.

Clarissa Gandour, também cofundadora, acredita que o diferencial do centro em meio a tantas outras iniciativas que vêm surgindo nesta direção é justamente seu foco na convergência entre as duas áreas. “É mais economia em clima e mais clima em economia. O centro foi concebido para aproximar esses dois mundos e colocá-los a serviço da sociedade brasileira”, disse.

1 /49 Operação da Caramuru, em Sorriso, no Mato Grosso (Caramuru em Sorriso)

2 /49 Fábrica da 3Tentos (3Tentos)

3 /49 SLC (SLC)

4 /49 CD - Centro de Distribuição do Mercado Livre - ML - em Cajamar SP foto: Leandro Fonseca data: 26/07/2021 (MERCADO LIVRE)

5 /49 (Pao de Acucar Turns to Malls for Grocery Boost)

6 /49 Centro de Distribuição do Magazine Luiza. (Magazine Luiza)

7 /49 (size_960_16_9_randon-460-310-jpg.jpg)

8 /49 (IMG_8525)

9 /49 Em 2006 foi anunciada a descoberta de petróleo no pré-sal da Bacia de Santos, na área de TUPI - hoje campo de Lula (size_960_16_9_em_2006_foi_anunciada_a_descoberta_de_petroleo_no_pre-sal_da_bacia_de_santos_na_area_de_tupi_-_hoje_campo_de_lula.jpg)

10 /49 tupy-lia-lubambo-460-jpg.jpg (size_960_16_9_tupy-lia-lubambo-460-jpg.jpg)

11 /49 Ana Maria Braga, apresentadora (size_960_16_9_apresentadora_ana_maria_braga.jpg)

12 /49 12 - Tupy (size_960_16_9_motor-tupy.jpg)

13 /49 Linha de produção da Tupy Fundições. (Linha de produção da Tupy Fundições.)

14 /49 Vibra Energia S.A (VBBR3) (Vibra Energia S.A (VBBR3))

15 /49 Totem com o logo da Raízen, joint venture da Cosan com a Shell. (logo_raizen_Totem_Rondonópolis_divulgacao)

16 /49 Ultragaz biocombustível combustível sustentável bioGLP (Ultragaz biocombustível combustível sustentável bioGLP)

17 /49 Allos: desinvestimentos vem na esteira da fusão entre Alliansce e BR Malls (Allos)

18 /49 Canteiro de obra da Tegra: empresa aderiu a princípios da ONU Mulheres, que preveem representatividade feminina em cargos de liderança Mulheres da Tegra: um programa para estimular o debate sobre diversidade de gênero, empoderamento feminino e políticas inclusivas (TEGRA PUBLICAÇÃO)

19 /49 (MRV)

20 /49 Engie (Engie)

21 /49 XinJian Chen, diretor-presidente da CPFL Renováveis: “A iniciativa tem um significado importante para contribuir com o bem-estar da população local e levar dignidade e segurança hídrica para os moradores” (OK_210511_CPFL_Xin_Jian_0074 (2) copy)

22 /49 EDP já produziu sua primeira molécula de H2V no Brasil — mais especificamente, na unidade de geração que mantém em São Gonçalo do Amarante (CE) (ENERGIA-5)

23 /49 (boticario melhores do esg)

24 /49 (5. Natura)

25 /49 Cremes para pele da L'oreal (size_960_16_9_cremes-loreal.jpg)

26 /49 (AVB Profissionalização - SITE)

27 /49 Leandro Faria, gerente-geral de sustentabilidade da CBA; Ricardo Carvalho, CEO da CBA; e David Canassa, diretor executivo da Reservas Votorantim Foto: Leandro Fonseca data: setembro 2022 (Nova Iorque - New Yorque - USAFoto: Leandro Fonsecadata: setembro 2022)

28 /49 Flávia Souza, diretora global de suprimentos da Gerdau (Flávia Souza, diretora global de suprimentos da Gerdau (2)_credito)

29 /49 Gabriela Rizzo, CEO do Grupo Malwee (Gabriela Rizzo Grupo Malwee)

30 /49 (Arezzo (1))

31 /49 (Renner)

32 /49 Operação da Klabin: primeira do setor a certificar o manejo florestal (RankingHistorico_11)

33 /49 (Suzano (SUZB3) anuncia programa de recompra de ações)

34 /49 Foto: Dexco/ Divulgação (Floresta Dexco MG)

35 /49 Sede da Ambipar, em Nova Odessa (SP): água da chuva é usada para abastecer caminhões-pipa (imagem (2))

36 /49 Sabesp: Interessados em ser acionistas de referência começam a agendar encontros com investidores de mercado (sabesp)

37 /49 Estação de tratamento de esgoto, em Manaus: investidores estrangeiros qualificados, como o CIG, que detém participação na empresa de saneamento Aegea, exploram o mercado brasileiro (SANEAMENTO-2)

38 /49 A redes de laboratórios Fleury (FLRY3) (A redes de laboratórios Fleury (FLRY3))

39 /49 Hospital Israelita Albert Einstein (Hospital Israelita Albert Einstein)

40 /49 Oncoclínicas: alíquota prevista era de 34%, mas ficou menor, em 26% (Foto: Divulgação) (Oncoclínicas BH)

41 /49 Anderson Valadares, superintendente da Porto Seguro: foco em diversidade e estratégia de colocar as pessoas no centro do negócio garantem resultados (ED1264_ESG_2_2)

42 /49 (Agência do Itaú)

43 /49 Santander é um dos destaques no Melhores do ESG (Santander)

44 /49 (Portugal Telecom Says Telefonica's $7 Billion Vivo Offer Is "Insufficient")

45 /49 Loja da operadora TIM (Telecom)

46 /49 Algar Telecom (size_960_16_9_grupo-algar.jpg)

47 /49 CCR: companhia reforça mensagem de focar em projetos de rodovias e mobilidade (ITAUSA-2)

48 /49 Localiza - Predio do escritorio da Localiza&Co em Belo Horizonte - BH Foto: Leandro Fonseca Data: 23/08/2023 (IMG_9439)

49/49 Ecorodovias: empresa divulgou balanço do 3º trimestre de 2019 nesta terça-feira (29) (size_960_16_9_ecorodovias.jpg)

Uma das lacunas que a iniciativa quer resolver é o fato de a imensa produção acadêmica existente nem sempre conversar com a questão climática, ao mesmo tempo que deveria ser tratada de forma interdisciplinar e estar no cerne do debate. “Os economistas também não têm participado ativamente da discussão e das tomadas de decisões, é muito aquém do seu potencial”, acrescentou Gandour.

Entre os benefícios que a economia do clima poderia trazer estão o aprimoramento da política pública para torná-la mais efetiva, a gestão mais adequada dos riscos climáticos e a precificação de seus custos.

As pesquisas serão integradas para abranger os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU (ODS), em especial os de saúde e bem-estar, educação de qualidade, igualdade de gênero, cidades sustentáveis, redução das desigualdades, trabalho, ação contra a mudança global do clima e paz e justiça.

Como primeiro projeto, o FGV Clima firmou uma parceria com o Governo Federal para fornecer apoio técnico na elaboração do Plano Nacional de Transição Energética, em temas como justiça climática, preservação da Amazônia, fontes de energias renováveis e uso sustentável da terra.

Ana Toni, Secretária Nacional de Mudança do Clima, do Ministério do Meio Ambiente e de Mudança do Clima (MMA), celebrou a iniciativa e destacou que o fato de o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima estar atualmente alinhado com o da Fazenda acontece pelo mesmo entendimento do clima como peça essencial para o desenvolvimento socioeconômico. “Há uma consciência de que os temas andam abraçados e, com esse mesmo espírito, estamos desenvolvendo o novo Plano Clima, que debate tanto mitigação como adaptação”, disse.

Embora o governo tenha modelos climáticos que dialogam com a economia, Toni explica que o vocabulário do clima ainda fica muito limitado a custo. “Ainda gira muito em ‘quanto custa, quem paga’, perguntas para as quais nem sempre temos as respostas, pois faltam estudos específicos – eu diria em todos os setores”. Ainda segundo ela, é preciso pensar não só em nível de descarbonização, mas também em novos mecanismos econômicos que começam a surgir. “Estamos fazendo esforços, mas certamente podemos pensar em conjunto com a academia e monitorar por institutos, como o agora FGV Clima. Talvez se estivéssemos fazendo isso há 6 ou 7 anos, estaríamos muito mais robustos no nosso plano”.

Thiago Barral, Secretário Nacional de Transição Energética e Planejamento, do Ministério de Minas e Energia (MME), acrescentou que o Brasil precisa estar à frente para liderar a transição energética e que a discussão passa a ser também um processo competitivo de posicionamento nesta nova economia.

“Precisamos reconhecer que a transição energética é de extrema complexidade. Se nos deixarmos levar pela ideia de que é fácil e rápido e que não há tensões e conflitos, estaremos sabotando o processo e atrasando as respostas para os desafios”, destacou.

Para Walter Figueiredo De Simoni, Gerente de Política Climática, Instituições e Direito no Instituto Clima e Sociedade, o Centro do Clima surge como ferramenta poderosa e também pode melhorar o posicionamento do Brasil na COP30. “A urgência que o clima demanda depende da transversalidade. Temos desafios peculiares como país para lidar, como a desigualdade. E o ponto é que não temos tempo para fazer estudos que vão ficar numa gaveta. O que produzimos precisa ser comunicado ao tomador de decisão, seja qual for o setor, e também para a população”, defendeu.

Para além do combate à crise climática, o novo centro busca novas oportunidades econômicas. “Pensar também nas vantagens dos investimentos e não esquecer que o custo da inação, de perdas e danos, é muito maior que o investimento em mitigação e adaptação”, concluiu Toni. A jornada é longa e árdua, mas é possível fazer uma transformação duradoura, acredita a FGV.