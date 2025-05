Poluição na infância tem efeito duradouro e piora saúde de adolescentes, diz pesquisa britânica Pesquisa com mais de 9 mil jovens no Reino Unido revela que poluição do ar entre 2 e 4 anos eleva riscos à saúde até os 17 anos; minorias étnicas e famílias pobres são as mais afetadas

Crianças de minorias sociais ainda enfrentam maiores dificuldades na saúde quando se tornam adolescentes, diz estudo (iStock/Thinkstock)