Petlove lança primeira coleção própria e reverte 100% do lucro para ONG animal

Companhia desenvolveu itens para pets e tutores; apoio será para instituição de São Paulo que prepara bichinhos de rua para adoção

Todo o lucro das vendas será direcionado à ONG Vira Lata é Dez, que cuida de animais de rua até a adoção (Divulgação/Divulgação)

Letícia Ozório
Repórter de ESG

Publicado em 8 de setembro de 2025 às 16h10.

A Petlove, companhia de planos de saúde e serviços para animais de estimação, está lançando a primeira coleção da sua marca proprietária. Entre os produtos idealizados estão itens tanto para os pets quanto para seu tutores.

O lançamento ainda acompanha uma ação social: 100% dos lucros arrecadados a partir da venda dos produtos serão destinados a uma ONG focada no cuidado de animais.

São ao todo três produtos para tutores, entre camiseta, moletom e garrafa (com compartimentos diferentes para separar a água do pet e do tutor). Já para os pets, nove produtos foram pensados, entre eles casinha, varinha e mordedor.

Apoio a adoção de pets

Todo o lucro das vendas será direcionado à ONG Vira Lata é Dez, instituição fundada em 2003 com o objetivo de transformar animais de rua em bichinhos de estimação. A ONG abriga cerca de 920 pets na Grande São Paulo, onde os prepara para a adoção.

O trabalho inclui despesas com vermifugação, vacinação, castração e o encaminhamento ao centro de adoção. O local também abriga animais com deficiência, idosos ou que necessitam de cuidados especiais.

Carmed para cães? Cimed e Petlove se unem para lançar Carmed 'lambeijos'

André Romeiro, CMO da Petlove, aponta que a coleção busca combinar o amor pelos animais dos seus colaboradores, quase todos tutores, com design, qualidade e segurança. “Esse é um atributo que precisamos valorizar: um público totalmente alinhado com o nosso propósito de transformar o mundo em um lugar onde os pets sejam mais felizes e saudáveis”, explica.

As novidades estarão disponíveis a partir de 16 de setembro pelo site ou as lojas físicas da Petlove em uma edição limitada.

