PepsiCo passa oferecer apoio na reprodução assistida e retificação de nome de funcionários

A fabricante de alimentos PepsiCo ampliou os benefícios de funcionários com foco na agenda de diversidade, equidade e inclusão. Pensando nas pessoas que desejam engravidar, a empresa está oferecendo apoio financeiro para os tratamentos de reprodução assistida. Além disso, a companhia passa a custear e prestar apoio jurídico para retificação de nomes dos(as) colaboradores(as) trans, garantindo à essas pessoas o seu direito à adequação de identidade.

O Minha Hora, que traz benefícios para as pessoas da PepsiCo que desejam engravidar, oferece um reembolso anual de até 25 mil reais, inicialmente, para tratamentos de reprodução assistida; como fertilização in vitro, inseminação artificial, além de congelamento de óvulos, entre outros procedimentos. O benefício é válido para todos(as) os(as) funcionários(as), sem restrição de gênero.

A outra novidade é que a empresa também passa a oferecer para seus funcionários(as) trans e dependentes o benefício de Retificação de Nome e gênero em documentos. As pessoas que buscarem este apoio, terão suporte jurídico da Bicha da Justiça, uma empresa especialista e atuante na luta pelos direitos da comunidade LGBTI+, que oferece assessoria jurídica livre de LGBTfobia e programas de educação corporativa com esse enfoque.

A empresa também disponibiliza suporte psicológico por meio de programas internos de apoio à saúde mental e terapia junto ao plano de saúde, sem limite de sessões. Na companhia, todas as pessoas trans já têm seu nome social nos e-mails e crachás.

“Buscamos constantemente apoiar os nossos talentos, estimulando o seu desenvolvimento e oferecendo ferramentas para que eles e elas sintam-se cada vez mais livres para serem quem são. O objetivo é proporcionar mais qualidade de vida, equilíbrio entre vida pessoal e profissional, além de ampliar as possibilidades e garantir que as suas escolhas sejam respeitadas. Desse modo, contribuímos para termos pessoas mais felizes, e que nos ajudem a impulsionar o negócio de forma sustentável” afirma Fabio Barbagli, vice-presidente de RH da PepsiCo Brasil.

Programa Doce Começo

O Minha Hora faz parte do programa Doce Começo, que existe na companhia há mais de 10 anos e oferece suporte em todo o período de gestação, nascimento ou adoção. Esse programa, de acordo com a empresa, visa apoiar os talentos da PepsiCo nessa importante fase, para que seja um momento com mais flexibilidade, cuidado com a saúde e acolhimento.

Como parte deste programa, a empresa oferece licença maternidade estendida por até seis meses e a possibilidade da licença paternidade (parental) estendida por até 30 dias; além de retorno gradual, com apenas meio período de trabalho no primeiro mês após a licença maternidade. A companhia também integra em seu programa o acompanhamento de doulas, para apoio à amamentação, nutrição e outras necessidades da mãe e do bebê.

"Na PepsiCo, olhamos para as pessoas como indivíduos únicos, que têm necessidades e anseios diferentes uns dos outros e, assim, entendemos que nossos benefícios e programas devem ser personalizados ao máximo, com o objetivo de tornar o nosso ambiente cada vez mais acolhedor e inclusivo. E, para isso, também exercitamos a escuta ativa. O programa Minha Hora, por exemplo, surgiu como uma ideia do grupo de afinidade interno voltado para mulheres, o EmpoderA. A ideia é que todos e todas tenham suas individualidades respeitadas e as possibilidades ampliadas em todos os âmbitos, tanto pessoal como profissional", afirma Letícia Dias, Diretora de Benefícios da PepsiCo Brasil.

De acordo com a PepsiCo, esse movimento faz parte de uma agenda de DE&I – Diversidade, Equidade & Inclusão, e que está alinhado à estratégia ESG global da companhia, chamada PepsiCo Positive (pep+), que coloca o cuidado com as pessoas e com o meio ambiente no centro do negócio.

Além dessa atuação, a PepsiCo é dona de marcas que abraçam ativamente causas e atuam de forma perene no pilar de diversidade. Como por exemplo, DORITOS® Rainbow, que apoia a comunidade LGBTI+ há 5 anos e neste ano lançou a campanha #RespeitaMinhaIdentidade em prol de um RG mais inclusivo para pessoas trans, além de EQLIBRI®, com iniciativas que impulsionam o protagonismo feminino e a equidade de gênero.