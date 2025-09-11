ESG

COPMelhores do ESGEXAME PluralSaneamentoAmazôniaAttest ESGEnergias Renováveis

Patrocínio:

espro_fa64bd

Parceiro institucional:

logo_pacto-global_100x50

Pela primeira vez, cientistas identificam relação direta entre petrolíferas e ondas de calor

Pesquisa publicada na revista Nature aponta para cada uma das maiores companhias do setor produziu emissões individuais capazes de gerar mais de 50 ondas de clima extremo

Mesmo as companhias que ficaram nas posições mais baixas da lista dos principais emissores provocaram impactos consideráveis (Mekdet/Getty Images)

Mesmo as companhias que ficaram nas posições mais baixas da lista dos principais emissores provocaram impactos consideráveis (Mekdet/Getty Images)

Letícia Ozório
Letícia Ozório

Repórter de ESG

Publicado em 11 de setembro de 2025 às 15h01.

Tudo sobreEmissões de CO2
Saiba mais

Uma pesquisa inédita divulgada na revista Nature conseguiu demonstrar pela primeira vez como as emissões das principais empresas de combustíveis fósseis estão diretamente relacionadas a dezenas de eventos de calor extremo.

O trabalho representa um progresso importante nos esforços legais para tornar as gigantes do petróleo responsáveis pelos impactos das mudanças climáticas.

O estudo identificou que cada uma das 14 maiores companhias de combustíveis fósseis produziu emissões individuais capazes de gerar mais de 50 ondas de calor que não ocorreriam naturalmente.

Dados mostram que as emissões da ExxonMobil, por si só, aumentaram a probabilidade de 51 episódios de calor extremo em pelo menos 10.000 vezes comparado a um cenário sem aquecimento global. A Saudi Aramco apresentou números equivalentes.

Eventos climáticos extremos

O planeta vem registrando ondas de calor mais intensas e regulares devido ao aquecimento global, fenômeno que contribui para aproximadamente 500.000 óbitos anuais relacionados ao calor.

Segundo os pesquisadores, as 180 principais companhias emissoras analisadas no trabalho responderam por aproximadamente metade do aumento na intensidade dos eventos, enquanto o desmatamento foi responsável pela maior parcela do restante. Os 213 episódios de calor extremo examinados se tornaram, em média, 200 vezes mais prováveis entre 2010 e 2019 em decorrência da crise do clima.

COP30: acesse o canal do WhatsApp da EXAME sobre a Conferência do Clima do ONU e saiba das novidades!

Os cientistas calcularam inicialmente quanto as emissões de cada grande empresa elevaram as temperaturas globais e depois determinaram como elas aumentaram as chances de ondas de calor extremas. Trabalhos anteriores já haviam conectado centenas de eventos isolados ao aquecimento global, porém esta é a primeira análise sistemática de uma série de ocorrências.

Mesmo as companhias que ficaram nas posições mais baixas da lista dos principais emissores provocaram impactos consideráveis. Cada uma dessas empresas contribuiu para que 16 ondas de calor se tornassem pelo menos 10.000 vezes mais frequentes do que no período anterior às mudanças climáticas.

Perspectivas jurídicas

O Tribunal Internacional de Justiça determinou em julho que não prevenir danos climáticos pode gerar obrigação de indenizar. Já na Alemanha, uma corte superior criou precedente legal em maio estabelecendo que empresas de combustíveis fósseis podem ser responsabilizadas por suas contribuições.

Contudo, ainda não houve responsabilização judicial de emissores. Entre os obstáculos estão definir quais tribunais devem conduzir os casos e se produtores de combustíveis fósseis devem responder pelas emissões de seus consumidores.

  • A energia hidrelétrica é a fonte renovável mais utilizada no Brasil, representando cerca de 57,3% da matriz energética do país

    1/8 A energia hidrelétrica é a fonte renovável mais utilizada no Brasil, representando cerca de 57,3% da matriz energética do país (A energia hidrelétrica é a fonte renovável mais utilizada no Brasil, representando cerca de 57,3% da matriz energética do país)

  • A energia eólica ocupa o segundo lugar no ranking de energias renováveis do Brasil, respondendo por aproximadamente 11,3% da energia produzida no país

    2/8 A energia eólica ocupa o segundo lugar no ranking de energias renováveis do Brasil, respondendo por aproximadamente 11,3% da energia produzida no país (A energia eólica ocupa o segundo lugar no ranking de energias renováveis do Brasil, respondendo por aproximadamente 11,3% da energia produzida no país)

  • Energia solar: China lidera ranking com mais de 5 empresas no top 10 global de capacidade instalada.

    3/8 Energia solar: China lidera ranking com mais de 5 empresas no top 10 global de capacidade instalada. (A energia solar fotovoltaica representa cerca de 2,5% da energia gerada no país)

  • A biomassa, que inclui o uso de matéria orgânica como bagaço de cana-de-açúcar, madeira e óleos vegetais, é responsável por aproximadamente 7,5% da matriz energética brasileira

    4/8 A biomassa, que inclui o uso de matéria orgânica como bagaço de cana-de-açúcar, madeira e óleos vegetais, é responsável por aproximadamente 7,5% da matriz energética brasileira (A biomassa, que inclui o uso de matéria orgânica como bagaço de cana-de-açúcar, madeira e óleos vegetais, é responsável por aproximadamente 7,5% da matriz energética brasileira)

  • Os biocombustíveis, como o etanol e o biodiesel, são importantes fontes de energia limpa no Brasil, especialmente no setor de transportes

    5/8 Os biocombustíveis, como o etanol e o biodiesel, são importantes fontes de energia limpa no Brasil, especialmente no setor de transportes (Os biocombustíveis, como o etanol e o biodiesel, são importantes fontes de energia limpa no Brasil, especialmente no setor de transportes)

  • O biogás, produzido a partir da decomposição de resíduos orgânicos, é uma fonte promissora de energia limpa no país

    6/8 O biogás, produzido a partir da decomposição de resíduos orgânicos, é uma fonte promissora de energia limpa no país (O biogás, produzido a partir da decomposição de resíduos orgânicos, é uma fonte promissora de energia limpa no país)

  • A energia geotérmica, proveniente do calor interno da Terra, é uma fonte renovável com potencial de exploração no Brasil

    7/8 A energia geotérmica, proveniente do calor interno da Terra, é uma fonte renovável com potencial de exploração no Brasil (A energia geotérmica, proveniente do calor interno da Terra, é uma fonte renovável com potencial de exploração no Brasil)

  • O hidrogênio verde é uma alternativa promissora para substituir o hidrogênio tradicionalmente obtido a partir de combustíveis fósseis, contribuindo assim para a redução das emissões de gases de efeito estufa.

    8/8 O hidrogênio verde é uma alternativa promissora para substituir o hidrogênio tradicionalmente obtido a partir de combustíveis fósseis, contribuindo assim para a redução das emissões de gases de efeito estufa. (O hidrogênio verde, produzido a partir de fontes renováveis, é uma tecnologia em desenvolvimento que pode se tornar uma importante fonte de energia limpa no futuro)

Acompanhe tudo sobre:Emissões de CO2CarbonoCréditos de carbonoPegada de carbonoCombustíveisIndústria do petróleoPetróleo

Mais de ESG

África anuncia US$ 150 bilhões em compromissos climáticos rumo à COP30

Nespresso investe R$ 2 milhões para transformar o 'cafezinho' em energia renovável

Como funciona a contabilização dupla do preço de eletricidade?

Ilhas brasileiras estão entre as mais importantes do mundo para biodiversidade marinha, diz estudo

Mais na Exame

Um conteúdo Bússola

Opinião: cogeração de energia é alternativa segura para instalações em centros urbanos

Carreira

Raro e bem pago, esse profissional ganha até R$ 35 mil — um bilhete premiado para as empresas

Future of Money

Empresário vende mansão por R$ 236 milhões após exigir pagamento em bitcoin

Mercados

Ibovespa opera nos 143 mil pontos, em dia de voto de Cármen Lúcia no STF