Parques estaduais batem 4 milhões de visitas em um ano e revelam potencial do turismo sustentável Estudo do Instituto Semeia traz um panorama pioneiro da visitação destas áreas de preservação no Brasil e aponta que setor pode gerar R$ 44 bilhões ao PIB nacional

O parque Dunas foi um dos estaduais mais visitados em 2023 e recebeu 408.320 pessoas (Instituto Semeia /Divulgação)