Parceria entre Rhodia e Veolia alcança 94% de reúso de água em fábrica de São Paulo

Sistema de tratamento economiza volume equivalente a 133 piscinas olímpicas por ano e reduz dependência de captação externa

Letícia Ozório
Letícia Ozório

Repórter de ESG

Publicado em 12 de outubro de 2025 às 08h00.

A Rhodia, do Grupo Solvay, alcançou uma taxa de reutilização de 94% da água consumida em sua fábrica de Santo André (SP), em parceria com a Veolia. O índice coloca a unidade próxima da independência hídrica e representa uma economia anual equivalente a 133 piscinas olímpicas de água potável.

A conquista resulta de uma reformulação na estação de tratamento de efluentes da planta, que passou a operar como sistema de recuperação de água. A solução ganha relevância em uma região historicamente vulnerável a períodos de estiagem, como a Grande São Paulo.

A parceria entre as empresas começou há mais de um ano e está estruturada em um contrato de 10 anos. A Veolia ficou responsável por integrar sua tecnologia à infraestrutura já existente na fábrica, evitando a construção de uma nova instalação.

"O projeto em parceria com a Veolia contribuiu para que o site de Santo André atingisse o marco de 94% de reúso de água, um número impressionante. Além disso, trouxe uma melhoria significativa na qualidade da água, que agora pode ser utilizada em outras aplicações. A solução está totalmente alinhada com os princípios de economia circular e com o programa de sustentabilidade do Grupo Solvay", afirma Ronia Oisiovici, gerente sênior de sustentabilidade, pesquisa e inovação da Rhodia.

Sistema de ciclo fechado

A tecnologia implementada transforma continuamente os efluentes industriais em água de alta qualidade, que retorna para os processos produtivos da fábrica. O sistema opera em ciclo fechado, reduzindo drasticamente a necessidade de captação externa.

COP30: acesse o canal do WhatsApp da EXAME sobre a Conferência do Clima do ONU e saiba das novidades!

Mauro Cruz, vice-presidente sênior e head das atividades de water technologies da Veolia na América Latina, explica que o projeto reflete a capacidade da Veolia de integrar engenharia de alta performance com um modelo operacional voltado para a sustentabilidade. "É um exemplo de como trabalhamos com nossos clientes para transformar metas ambientais em soluções concretas e escaláveis, colocando a ecologia no centro dos processos industriais e demonstrando que desempenho e sustentabilidade podem — e devem — andar juntos", destaca.

