Parceria entre gigantes globais lança estação itinerante de compra de recicláveis em SP

Uma parceria inédita entre o Pacto Global da ONU Brasil e gigantes como Coca-Cola FEMSA Brasil, Iveco, Ecos da Natureza, Casa Santa Luzia e Green Mining inaugura um novo modelo de reciclagem em São Paulo para valorizar a cadeia remunerando com valores bem acima do mercado tradicional.

A nova Estação Preço de Fábrica Itinerante chega à capital paulista como uma unidade móvel que [grifar]compra materiais recicláveis diretamente da população, em especial diretamente de catadores e catadoras.

Sem atravessadores no processo, e os ganhos mensais sobem aproximadamente 400% a 500% (de R$ 250 para até R$ 2,5 mil).

Na prática, a iniciativa funciona como uma estação de compra "sobre rodas": um caminhão da Iveco se desloca até diferentes pontos da cidade e monta, no próprio local, uma estrutura com tenda, balança e equipe preparada para receber os materiais e efetuar o pagamento na hora.

A previsão é de que a operação comece em abril, com roteiro semanal fixo em um estilo de "feira" por cinco bairros da capital, priorizando mercados municipais e sacolões em parceria com a Secretaria Municipal de Abastecimento e Segurança Alimentar.

Mas a Estação Preço de Fábrica está longe de ser uma novidade. Lançada pela startup de logística reserva Green Mining em 2021, a iniciativa já acumula resultados expressivos: mais de R$ 7,3 milhões em renda gerada para catadores e catadoras em cinco estados do país. Durante a COP30, foi inaugurada a primeira na região Norte, em Belém do Pará.

Para Rodrigo Oliveira, CEO da Green Mining, a mobilização de empresas em prol do projeto é o que revela a sua real ambição.

"Ver empresas e organizações se unindo para viabilizar esse formato mostra a dimensão: tratar a reciclagem como um serviço essencial e reconhecer, com pagamento justo, o valor do material e o trabalho de quem coleta", destaca.

Em 2025, a empresa também lançou o primeiro projeto brasileiro para geração de créditos de carbono da reciclagem com a expectativa de movimentar R$ 2,8 bilhões por ano a partir de 26 mil toneladas de lixo desviadas de aterros e lixões.

Com a entrada da Coca-Cola FEMSA Brasil, as embalagens PET recolhidas passarão a integrar o programa sustentapet da companhia, sendo reinseridas em sua cadeia produtiva na forma de PET reciclado pós-consumo (PCR).

"Esse projeto reforça nosso compromisso com a valorização desses trabalhadores que são os grandes protagonistas na cadeia da reciclagem", destaca Fabiana Taislam, head de ESG e Comunicação Externa da Coca-Cola FEMSA Brasil.

A chegada de novos parceiros também permitiu ampliar o recebimento de materiais na unidade localizada na fábrica da Ibema, em Embu das Artes (SP).