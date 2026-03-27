Parceria entre gigantes globais lança estação itinerante de compra de recicláveis em SP

Uma parceria inédita entre o Pacto Global da ONU Brasil e gigantes como Coca-Cola FEMSA Brasil, Iveco, Ecos da Natureza, Casa Santa Luzia e Green Mining inaugura um novo modelo de reciclagem em São Paulo para valorizar a cadeia remunerando com valores bem acima do mercado tradicional.
A nova Estação Preço de Fábrica Itinerante chega à capital paulista como uma unidade móvel que [grifar]compra materiais recicláveis diretamente da população, em especial diretamente de catadores e catadoras.
Sem atravessadores no processo, e os ganhos mensais sobem aproximadamente 400% a 500% (de R$ 250 para até R$ 2,5 mil).
Na prática, a iniciativa funciona como uma estação de compra "sobre rodas": um caminhão da Iveco se desloca até diferentes pontos da cidade e monta, no próprio local, uma estrutura com tenda, balança e equipe preparada para receber os materiais e efetuar o pagamento na hora.
A previsão é de que a operação comece em abril, com roteiro semanal fixo em um estilo de "feira" por cinco bairros da capital, priorizando mercados municipais e sacolões em parceria com a Secretaria Municipal de Abastecimento e Segurança Alimentar.
Mas a Estação Preço de Fábrica está longe de ser uma novidade. Lançada pela startup de logística reserva Green Mining em 2021, a iniciativa já acumula resultados expressivos: mais de R$ 7,3 milhões em renda gerada para catadores e catadoras em cinco estados do país. Durante a COP30, foi inaugurada a primeira na região Norte, em Belém do Pará.
Para Rodrigo Oliveira, CEO da Green Mining, a mobilização de empresas em prol do projeto é o que revela a sua real ambição.
"Ver empresas e organizações se unindo para viabilizar esse formato mostra a dimensão: tratar a reciclagem como um serviço essencial e reconhecer, com pagamento justo, o valor do material e o trabalho de quem coleta", destaca.
Em 2025, a empresa também lançou o primeiro projeto brasileiro para geração de créditos de carbono da reciclagem com a expectativa de movimentar R$ 2,8 bilhões por ano a partir de 26 mil toneladas de lixo desviadas de aterros e lixões.
Com a entrada da Coca-Cola FEMSA Brasil, as embalagens PET recolhidas passarão a integrar o programa sustentapet da companhia, sendo reinseridas em sua cadeia produtiva na forma de PET reciclado pós-consumo (PCR).
"Esse projeto reforça nosso compromisso com a valorização desses trabalhadores que são os grandes protagonistas na cadeia da reciclagem", destaca Fabiana Taislam, head de ESG e Comunicação Externa da Coca-Cola FEMSA Brasil.
A chegada de novos parceiros também permitiu ampliar o recebimento de materiais na unidade localizada na fábrica da Ibema, em Embu das Artes (SP).
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Vivo: companhia foi a empresa do ano no Melhores do ESG
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Danone: destaque na categoria Alimentos e Bebidas
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Gupo Malwee: destaque na categoria Moda e Varejo
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Suzano: destaque na categoria Papel, Celulose e Produtos Florestais
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Tetra Pak: destaque na categoria Papel, Celulose e Produtos Florestais
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Unipar: destaque na categoria Petróleo, Gás e Químico
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Hospital Israelita Albert Einstein: vencedor na categoria Saúde
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Sabin: destaque na categoria Saúde
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Fleury: destaque na categoria Saúde
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EcoRodovias: ganhadora da categoria Transporte e Logística
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Motiva (ex-CCR): destaque na categoria Transporte e Logística
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Localiza: destaque na categoria Transporte e Logística
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Aegea: vencedora na categoria Tratamento de Resíduos e Economia Circular
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Sabesp: destaque na categoria Tratamento de Resíduos e Economia Circular
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Orizon: destaque na categoria Tratamento de Resíduos e Economia Circular
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