ESG

COPMelhores do ESGEXAME PluralSaneamentoAmazôniaAttest ESGEnergias Renováveis

Parceiro institucional:

logo_pacto-global_100x50

Parceria entre gigantes globais lança estação itinerante de compra de recicláveis em SP

Pacto Global da ONU, Coca-Cola FEMSA Brasil, Iveco, Ecos da Natureza, Casa Santa Luzia e Green Mining se unem para valorizar a cadeia de reciclagem e remunerar de forma justa catadores

A previsão é de que a operação móvel comece em abril, com roteiro semanal fixo em um estilo de "feira" por cinco bairros da capital paulista (Eduardo Frazão / Divulgação)

A previsão é de que a operação móvel comece em abril, com roteiro semanal fixo em um estilo de "feira" por cinco bairros da capital paulista (Eduardo Frazão / Divulgação)

Sofia Schuck
Sofia Schuck

Repórter de ESG

Publicado em 27 de março de 2026 às 18h00.

Última atualização em 27 de março de 2026 às 18h38.

Uma parceria inédita entre o Pacto Global da ONU Brasil e gigantes como Coca-Cola FEMSA Brasil, Iveco, Ecos da Natureza, Casa Santa Luzia e Green Mining inaugura um novo modelo de reciclagem em São Paulo para valorizar a cadeia remunerando com valores bem acima do mercado tradicional. 

A nova Estação Preço de Fábrica Itinerante chega à capital paulista como uma unidade móvel que [grifar]compra materiais recicláveis diretamente da população, em especial diretamente de catadores e catadoras.

Sem atravessadores no processo, e os ganhos mensais sobem aproximadamente 400% a 500% (de R$ 250 para até R$ 2,5 mil).

Na prática, a iniciativa funciona como uma estação de compra "sobre rodas": um caminhão da Iveco se desloca até diferentes pontos da cidade e monta, no próprio local, uma estrutura com tenda, balança e equipe preparada para receber os materiais e efetuar o pagamento na hora.

A previsão é de que a operação comece em abril, com roteiro semanal fixo em um estilo de "feira" por cinco bairros da capital, priorizando mercados municipais e sacolões em parceria com a Secretaria Municipal de Abastecimento e Segurança Alimentar.

Mas a Estação Preço de Fábrica está longe de ser uma novidade. Lançada pela startup de logística reserva Green Mining em 2021, a iniciativa já acumula resultados expressivos: mais de R$ 7,3 milhões em renda gerada para catadores e catadoras em cinco estados do país. Durante a COP30, foi inaugurada a primeira na região Norte, em Belém do Pará. 

Para Rodrigo Oliveira, CEO da Green Mining, a mobilização de empresas em prol do projeto é o que revela a sua real ambição.

"Ver empresas e organizações se unindo para viabilizar esse formato mostra a dimensão: tratar a reciclagem como um serviço essencial e reconhecer, com pagamento justo, o valor do material e o trabalho de quem coleta", destaca.

Em 2025, a empresa também lançou o primeiro projeto brasileiro para geração de créditos de carbono da reciclagem com a expectativa de movimentar R$ 2,8 bilhões por ano a partir de 26 mil toneladas de lixo desviadas de aterros e lixões.

Com a entrada da Coca-Cola FEMSA Brasil, as embalagens PET recolhidas passarão a integrar o programa sustentapet da companhia, sendo reinseridas em sua cadeia produtiva na forma de PET reciclado pós-consumo (PCR).

"Esse projeto reforça nosso compromisso com a valorização desses trabalhadores que são os grandes protagonistas na cadeia da reciclagem", destaca Fabiana Taislam, head de ESG e Comunicação Externa da Coca-Cola FEMSA Brasil.

A chegada de novos parceiros também permitiu ampliar o recebimento de materiais na unidade localizada na fábrica da Ibema, em Embu das Artes (SP). 

  • Vivo: companhia foi a empresa do ano no Melhores do ESG

    1/45 Vivo: companhia foi a empresa do ano no Melhores do ESG (Vivo: companhia foi a empresa do ano no Melhores do ESG)

  • Totvs: destaque na categoria Telecomunicações, Tecnologia e Mídia

    2/45 Totvs: destaque na categoria Telecomunicações, Tecnologia e Mídia (Totvs: destaque na categoria Telecomunicações, Tecnologia e Mídia)

  • LWSA: destaque na categoria Telecomunicações, Tecnologia e Mídia

    3/45 LWSA: destaque na categoria Telecomunicações, Tecnologia e Mídia (LWSA: destaque na categoria Telecomunicações, Tecnologia e Mídia)

  • 3Tentos: vencedora na categoria Agronegócio

    4/45 3Tentos: vencedora na categoria Agronegócio (3Tentos: vencedora na categoria Agronegócio)

  • SLC Agrícola: destaque na categoria Agronegócio

    5/45 SLC Agrícola: destaque na categoria Agronegócio (SLC Agrícola: destaque na categoria Agronegócio)

  • Kepler Weber: empresa encerrou terceiro trimestre de 2025 com lucro líquido de R$ 51,6 milhões, uma queda de 13,5% em relação ao mesmo período do ano passado

    6/45 Kepler Weber: empresa encerrou terceiro trimestre de 2025 com lucro líquido de R$ 51,6 milhões, uma queda de 13,5% em relação ao mesmo período do ano passado (Kepler Weber: destaque na categoria Agronegócio)

  • Mondelez: vencedora na categoria Alimentos e Bebidas

    7/45 Mondelez: vencedora na categoria Alimentos e Bebidas (Mondelez: vencedora na categoria Alimentos e Bebidas)

  • Danone: destaque na categoria Alimentos e Bebidas

    8/45 Danone: destaque na categoria Alimentos e Bebidas (Danone: destaque na categoria Alimentos e Bebidas)

  • Ambev: destaque na categoria Alimentos e Bebidas

    9/45 Ambev: destaque na categoria Alimentos e Bebidas (Ambev: destaque na categoria Alimentos e Bebidas)

  • Magazine Luiza: vencedora da categoria Atacado, Varejo e E-commerce

    10/45 Magazine Luiza: vencedora da categoria Atacado, Varejo e E-commerce (Magazine Luiza)

  • Leroy Merlin: destaque da categoria Atacado, Varejo e E-commerce

    11/45 Leroy Merlin: destaque da categoria Atacado, Varejo e E-commerce (Leroy Merlin: destaque da categoria Atacado, Varejo e E-commerce)

  • Mercado Livre: maior dia de vendas da história aconteceu no 11.11, com alta de 56% nos acessos.

    12/45 Mercado Livre: maior dia de vendas da história aconteceu no 11.11, com alta de 56% nos acessos. (Mercado Livre: destaque na categoria Atacado, Varejo e E-commerce)

  • Randoncorp: vencedora da categoria Bens de capital e Eletroeletrônicos

    13/45 Randoncorp: vencedora da categoria Bens de capital e Eletroeletrônicos (Randoncorp: vencedora da categoria Bens de capital e Eletroeletrônicos)

  • WEG: destaque na categoria Bens de capital e Eletroeletrônicos

    14/45 WEG: destaque na categoria Bens de capital e Eletroeletrônicos (WEG: destaque na categoria Bens de capital e Eletroeletrônicos)

  • Electrolux: destaque na categoria Bens de capital e Eletroeletrônicos

    15/45 Electrolux: destaque na categoria Bens de capital e Eletroeletrônicos (Electrolux: destaque na categoria Bens de capital e Eletroeletrônicos)

  • MRV: vencedora na categoria Construção civil e Imobiliário

    16/45 MRV: vencedora na categoria Construção civil e Imobiliário (MRV: vencedora na categoria Construção civil e Imobiliário)

  • Allos: destaque na categoria Construção civil e Imobiliário

    17/45 Allos: destaque na categoria Construção civil e Imobiliário (Allos: destaque na categoria Construção civil e Imobiliário)

  • Tegra: destaque na categoria Construção civil e Imobiliário

    18/45 Tegra: destaque na categoria Construção civil e Imobiliário (Tegra: destaque na categoria Construção civil e Imobiliário)

  • Copel: vencedora na categoria Energia

    19/45 Copel: vencedora na categoria Energia (Copel: vencedora na categoria Energia)

  • Isa Energia: destaque na categoria Energia

    20/45 Isa Energia: destaque na categoria Energia (Isa Energia: destaque na categoria Energia)

  • Cemig: destaque na categoria Energia

    21/45 Cemig: destaque na categoria Energia (Cemig: destaque na categoria Energia)

  • Grupo Boticário: vencedora na categoria Farmacêutico e Beleza

    22/45 Grupo Boticário: vencedora na categoria Farmacêutico e Beleza (Grupo Boticário: vencedora na categoria Farmacêutico e Beleza)

  • Natura: destaque na categoria Farmacêutico e Beleza

    23/45 Natura: destaque na categoria Farmacêutico e Beleza (Natura: destaque na categoria Farmacêutico e Beleza)

  • Eurofarma: destaque na categoria Farmacêutico e Beleza

    24/45 Eurofarma: destaque na categoria Farmacêutico e Beleza (Eurofarma: destaque na categoria Farmacêutico e Beleza)

  • Gerdau: vencedora da categoria Mineração, Siderurgia e Metalurgia

    25/45 Gerdau: vencedora da categoria Mineração, Siderurgia e Metalurgia (Gerdau: vencedora da categoria Mineração, Siderurgia e Metalurgia)

  • ArcelorMittal: destaque na categoria Mineração, siderurgia e Metalurgia

    26/45 ArcelorMittal: destaque na categoria Mineração, siderurgia e Metalurgia (ArcelorMittal: destaque na categoria Mineração, siderurgia e Metalurgia)

  • Companhia Brasileira de Alumínio: na categoria Mineração, siderurgia e Metalurgia

    27/45 Companhia Brasileira de Alumínio: na categoria Mineração, siderurgia e Metalurgia (Companhia Brasileira de Alumínio: na categoria Mineração, siderurgia e Metalurgia)

  • Lojas Renner: vencedora na categoria Moda e Vestuário

    28/45 Lojas Renner: vencedora na categoria Moda e Vestuário (Lojas Renner: vencedora na categoria Moda e Vestuário)

  • C&A entra em nova fase de expansão, afirma Citi

    29/45 C&A entra em nova fase de expansão, afirma Citi (C&A: destaque na categoria Moda e Varerjo)

  • Gupo Malwee: destaque na categoria Moda e Varejo

    30/45 Gupo Malwee: destaque na categoria Moda e Varejo (Gupo Malwee: destaque na categoria Moda e Varejo)

  • Klabin: vencedora na categoria Papel, Celulose e Produtos Florestais

    31/45 Klabin: vencedora na categoria Papel, Celulose e Produtos Florestais (Klabin: vencedora na categoria Papel, Celulose e Produtos Florestais)

  • Suzano: destaque na categoria Papel, Celulose e Produtos Florestais

    32/45 Suzano: destaque na categoria Papel, Celulose e Produtos Florestais (Suzano: destaque na categoria Papel, Celulose e Produtos Florestais)

  • Tetra Pak: destaque na categoria Papel, Celulose e Produtos Florestais

    33/45 Tetra Pak: destaque na categoria Papel, Celulose e Produtos Florestais (Tetra Pak: destaque na categoria Papel, Celulose e Produtos Florestais)

  • Ultragaz: vencedora na categoria Petróleo, Gás e Químico

    34/45 Ultragaz: vencedora na categoria Petróleo, Gás e Químico (Ultragaz: vencedora na categoria Petróleo, Gás e Químico)

  • Vibra aumenta participação no mercado, mas margens seguem pressionadas

    35/45 Vibra aumenta participação no mercado, mas margens seguem pressionadas (Vibra: destaque na categoria Petróleo, Gás e Químico)

  • Unipar: destaque na categoria Petróleo, Gás e Químico

    36/45 Unipar: destaque na categoria Petróleo, Gás e Químico (Unipar: destaque na categoria Petróleo, Gás e Químico)

  • Hospital Israelita Albert Einstein: vencedor na categoria Saúde

    37/45 Hospital Israelita Albert Einstein: vencedor na categoria Saúde (Hospital Israelita Albert Einstein: vencedor na categoria Saúde)

  • Sabin: destaque na categoria Saúde

    38/45 Sabin: destaque na categoria Saúde (Sabin: destaque na categoria Saúde)

  • Fleury: destaque na categoria Saúde

    39/45 Fleury: destaque na categoria Saúde (Fleury: destaque na categoria Saúde)

  • EcoRodovias: ganhadora da categoria Transporte e Logística

    40/45 EcoRodovias: ganhadora da categoria Transporte e Logística (EcoRodovias: ganhadora da categoria Transporte e Logística)

  • Motiva (ex-CCR): destaque na categoria Transporte e Logística

    41/45 Motiva (ex-CCR): destaque na categoria Transporte e Logística (Motiva (ex-CCR): destaque na categoria Transporte e Logística)

  • Localiza: destaque na categoria Transporte e Logística

    42/45 Localiza: destaque na categoria Transporte e Logística (Localiza: destaque na categoria Transporte e Logística)

  • Aegea: vencedora na categoria Tratamento de Resíduos e Economia Circular

    43/45 Aegea: vencedora na categoria Tratamento de Resíduos e Economia Circular (Aegea: vencedora na categoria Tratamento de Resíduos e Economia Circular)

  • Sabesp: destaque na categoria Tratamento de Resíduos e Economia Circular

    44/45 Sabesp: destaque na categoria Tratamento de Resíduos e Economia Circular (Sabesp: destaque na categoria Tratamento de Resíduos e Economia Circular)

  • Orizon: destaque na categoria Tratamento de Resíduos e Economia Circular

    45/45 Orizon: destaque na categoria Tratamento de Resíduos e Economia Circular (Orizon: destaque na categoria Tratamento de Resíduos e Economia Circular)

Acompanhe tudo sobre:ESGSustentabilidadeClimaMudanças climáticasLixoReciclagem

Mais de ESG

O que é o Unit Commitment Térmico e por que ele é relevante para o setor elétrico?

Novo barco movido a hidrogênio verde pode produzir seu próprio combustível

Frota de caminhões: Iveco aposta em crédito fácil e elétricos para ganhar mercado

Jeans com cana-de-açúcar? Como a Riachuelo substituiu o elastano de petróleo no varejo

Mais na Exame

Esporte

Estrela do golfe, Tiger Woods é preso após dirigir bêbado e carro capotar

Economia

Conta de luz: Aneel mantém bandeira tarifária verde para abril

Pop

BBB 26: Solange Couto é o 'Anjo' da semana

Negócios

Endeavor: Brasil cria unicórnios, mas ainda falha em formar empresas globais