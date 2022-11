Pacto Global da ONU reúne setor privado, academia e sociedade civil na COP27 para debater o Brasil

Descarbonização da operação, Justiça Climática, resiliência hídrica, meio ambiente, finanças, agro sustentável, Amazônia... alguns dos principais temas debatidos na COP27 terão espaço no Business & Climate Ambition, evento organizado pelo Pacto Global da ONU, no dia 14 de novembro, no Hub Culture Climate Pavillion at The Park Regency, no Regency Park Resort, em Sharm El-Sheikh, no Egito. Os painéis terão as presenças de grandes lideranças empresariais do Brasil, representantes da ONU e da sociedade civil, além de autoridades e cientistas.

Essa é a primeira vez que o Pacto Global da ONU no Brasil terá um evento próprio durante a Conferência do Clima, a mais importante sobre o tema no mundo, que é realizada anualmente por representantes de diversos países com o objetivo de discutir as mudanças climáticas e encontrar soluções para os problemas ambientais que afetam o planeta e negociar acordos. O Business & Climate Ambition tem apoio da Ambipar, e como parceiros BRK, CBA, Raízen e Lojas Renner.

“As empresas têm ganhado cada vez mais protagonismo nas COPs e precisamos realmente delas para cumprir os acordos e compromissos estabelecidos. Sabemos que temos um caminho difícil pela frente, mas precisamos agir e já. O setor privado brasileiro já entendeu que precisa fazer parte dessa agenda e está avançando nela. Ainda falta muito, por isso é tão importante trazermos os líderes para os debates, integrar diversas visões dentro do que podemos fazer e também mostrar os avanços que tivemos nos últimos anos. E é justamente isso que o Pacto Global da ONU no Brasil busca com o Business & Climate Ambition. Todo mundo na mesa, sem deixar ninguém para trás”, afirma Carlo Pereira, CEO do Pacto Global da ONU.

A EXAME está na COP27, da ONU. Acesse a página especial e saiba tudo o que acontece no mais importante evento de mudanças climáticas, sustentabilidade e sociedade

Entre os especialistas nos temas, o evento contará com Thelma Krug, vice-presidente do IPCC, Txai Suruí, liderança indígena que discursou na abertura da COP26 e Conselheira Jovem do Pacto Global da ONU no Brasil, Gonzalo Muñoz, High Level Climate Champion da UNFCCC, Carlos Nobre, cientista e membro da Academia Brasileira de Ciências, Denise Abdul Rahman, defensora internacional dos temas de energia, meio ambiente e Justiça Climática, Raull Santiago, ativista.

O Pacto Global da ONU no Brasil é a maior iniciativa de sustentabilidade corporativa do país, e a segunda maior rede da organização com mais de 1800 organizações participantes, criada em 2000. Localizado em um território complexo e de dimensões continentais, com grandes desafios da preservação dos biomas originais, em especial a Amazônia, aliado a desafios na produção agropecuária, da indústria e serviços, o Pacto Global da ONU no Brasil não poderia deixar de zelar e agir pelo ODS 13, de combate às mudanças climáticas.

Confira a programação completa:

Abertura

Rodolfo Sirol, Diretor de Meio Ambiente e Sustentabilidade da CPFL Energia e Presidente do Conselho do Pacto Global da ONU no Brasil

Carlo Pereira, CEO, Pacto Global da ONU no Brasil

Txai Suruí, liderança indígena e Conselheira Jovem do Pacto Global da ONU no Brasil

Painel Estratégias de Descarbonização no Setor Privado

Keynote Speaker: Thelma Krug, Vice-presidente do IPCC

Davi Bomtempo, Gerente Executivo de Meio Ambiente e Sustentabilidade da Confederação Nacional da Indústria.

Lilian Taise Beduschi, Gerente de Sustentabilidade do Grupo Malwee.

Paulo Pianez, Diretor de Sustentabilidade e Comunicação Corporativa da Marfrig.

Rodolfo Sirol, Diretor de Meio Ambiente e Sustentabilidade da CPFL Energia e Presidente do Conselho do Pacto Global da ONU no Brasil.

Lígia Ramos, Coordenadora de Engajamento para América Latina da iniciativa Science Based Targets (SBTi).

Painel Justiça Climática: como a geografia e gênero impactam pessoas de forma desigual

Amanda Costa, Diretora Executiva do Instituto Perifa Sustentável e Jovem Conselheira do Pacto Global da ONU no Brasil.

Jean D´Cunha, Consultora Global sobre Imigração da ONU Mulheres.

Patricia Pinho, Diretora Adjunta de Ciências do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (IPAM).

Puyr Tembé, Coordenadora Executiva da FEEPIPA.

Patricia Iglecias, Diretora-Presidente da CETESB.

Raull Santiago, Ativista e Jovem Conselheiro do Pacto Global da ONU no Brasil.

Painel Finanças: mobilização de capital para transição climática/econômica: mitigação e adaptação

Keynote Speaker: Gonzalo Muñoz, High Level Climate Champion da UNFCCC

Rafael Tello, Diretor de Sustentabilidade da Ambipar.

Gustavo Montezano, CEO do BNDES.

Solange Ribeiro, Vice-Presidente da Neoenergia.

Rebeca Lima, Diretora Executiva do CDP América Latina.

Painel Agricultura de Baixo Carbono: mitigação e resiliência

Marcos Jank, Professor sênior de Agrobusiness Global e coordenador do Centro de Agrobussiness Global do Insper.

Evandro Gussi, Presidente do Única.

Alessandra Fajardo, Diretor da América Latina deFood Value Chain Partnership da Bayer.

Paula Kovarsky, Vice-Presidente de Sustentabilidade da Raízen

Karen Oliveira, Diretora de Políticas Públicas e Relações Governamentais da TNC Brasil.

Painel Amazônia: aliando preservação à oportunidades de negócios

Keynote Speaker: Carlos Nobre, Cientista, Academia Brasileira de Ciências

Marina Ferro, Gerente-executiva de Empresas e Responsabilidade Social do Instituto Ethos.

LEIA TAMBÉM: