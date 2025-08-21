Os bairros de São Paulo que mais combatem o desperdício de alimentos, segundo startup Food To Save

O Brasil desperdiça, em média, cerca de 46 a 55 milhões de toneladas de alimentos por ano, o que corresponde a aproximadamente 30% de toda a produção alimentar do país. Esse volume coloca o Brasil entre os 10 países que mais desperdiçam comida no mundo, segundo a Organização das Nações Unidas.

É com esse propósito que a Food To Save, startup focada no combate ao desperdício de alimentos, oferece em seu aplicativo "Sacolas Surpresa". São produtos em perfeito estado, mas fora do padrão estético ou próximos da validade, e que são ofertados a descontos que podem chegar até 70%.

A proposta é simples: conectar consumidores a empresas parceiras que disponibilizam esses produtos, evitando que alimentos em boas condições sejam descartados. Padarias, mercados, hortifrutis e restaurantes se tornaram pontos-chave para consumidores que buscam oportunidades econômicas enquanto contribuem para uma solução concreta contra o desperdício.

Combate ao desperdício em São Paulo

Nos últimos meses, a capital paulista tem observado um avanço significativo na adesão ao consumo consciente. Entre janeiro e maio deste ano, cinco bairros de São Paulo se destacaram pela quantidade de Sacolas Surpresa resgatadas. Veja a lista a seguir:

Pinheiros

18.891 Sacolas Surpresa salvas

47.227 kg de CO² evitados

Vila Mariana

16.802 sacolas salvas

42.004 kg de CO² evitados

Bela Vista

15.800 sacolas salvas

39.499 kg de CO² evitados

Cerqueira César

12.855 sacolas salvas

32.136 kg de CO² evitados

Perdizes

10.795 sacolas salvas

26.988 kg de CO² evitados

Juntos, estes cinco bairros de São Paulo evitaram a emissão de cerca de 187 mil kg de CO² na atmosfera durante o período analisado. "O impacto positivo gerado por cada sacola salva vai muito além da economia para o bolso. Estamos falando de uma mudança de comportamento em direção a um consumo mais responsável e sustentável", afirma Lucas Infante, CEO da Food To Save.

Crescimento da Food To Save

Em busca de combater ainda mais o desperdício de alimentos em bom estado, a Food To Save aportou em novembro a Fruta Imperfeita, negócio focado em comercializar frutas e verduras não consideradas “bonitas”.

Desde 2015, a startup conecta pequenos produtores rurais com consumidores a partir de uma assinatura mensal. A cesta chega diretamente na casa de quem compra de acordo com seus hábitos de consumo, como a frequência necessária e o tamanho da cesta ideal.

Em cerca de seis meses de parceria, mais de 300 toneladas de alimentos foram resgatadas. Isso representa mais de 50 mil cestas entregues parta um total de 30 mil consumidores. "Isso representa menos alimentos desperdiçados, menos emissões na cadeia de produção e um consumidor mais consciente do seu papel", completa Infante.