Organização Amigos do Bem recebe prêmio de responsabilidade social em Nova York

A presidente da Amigos do Bem, Alcione Albanesi, recebe nesta quarta-feira, 10, o prêmio Social Responsibility Awards no evento Person of The Year Award Gala Dinner 2023 – uma iniciativa da Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos, em Nova Iorque. O prêmio reconhece os 30 anos de atuação da organização no combate à miséria e pobreza no sertão nordestino. A Amigos do Bem impacta cerca de 150 mil pessoas em situação de vulnerabilidade todos os meses, contando com mais de 10 mil voluntários ativos.

Segundo levantamento do Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social (IDIS), que presta apoio técnico ao investidor social brasileiro, o retorno social sobre investimento (SROI) da instituição é de 6,45%. A cada R$ 1 doado ao projeto, isso se transforma em R$ 6,45 na ponta. Ainda segundo o estudo, entre 2012 e 2021, os maiores impactos foram observados nas áreas de trabalho e renda (38,4%) e educação (35,7%).

Este é um dos principais projetos sociais do país. A Amigos do Bem atua nos setores de educação, renda, trabalho e saúde – além de acesso à água e moradia – principalmente nos estados do Alagoas, Ceará e Pernambuco. Com o projeto ‘Modelo de Desenvolvimento Social Sustentável’, a instituição construiu quatro Centros de Transformação, onde mais de dez mil crianças e jovens participaram de atividades culturais e educativas.

Outra frente do projeto prevê a criação de Praças Digitais para a inclusão social e digital do sertão. A Amigos do Bem também construiu Fábricas de Beneficiamento de Castanha e de Doces, e Oficinas de Costura e Artesanato, que geraram, juntas, mais de 1.500 empregos no sertão brasileiro. A renda obtida com a venda dos produtos solidários é revertida para projetos educacionais e de transformação.

Além de presidente e fundadora da instituição, Albanesi é referência em empreendedorismo social e é a primeira liderança de impacto do ODS 1, do Pacto Global da ONU no Brasil, que foca na erradicação da pobreza.

Os primeiros passos

A instituição Amigos do Bem, que nasceu em 1993, começou como uma iniciativa de um grupo de amigos de São Paulo. A ideia de agir veio da comoção pela situação de miséria no sertão nordestino. Hoje, a instituição atende 300 povoados todos os meses.

Hoje, a organização conta com quatro Cidades do Bem onde as famílias podem viver em casas de alvenaria. Com 123 cisternas e 60 poços, mais de 1,2 bilhão de litros de água são distribuídos nos estados de Alagoas, Ceará e Pernambuco.

Uma rede de voluntariado

A organização conta com voluntários responsáveis por viajar para o sertão a fim de oferecer atendimentos médicos e odontológicos em Centros de Saúde. Segundo a instituição, mais de 187 mil atendimentos são realizados por ano com distribuição gratuita de medicamentos e óculos de grau.

Os voluntários são distribuídos em mais de cem equipes de trabalho como arrecadações, distribuições mensais de alimento, triagem de doações, restauração de brinquedos e acompanhamento.