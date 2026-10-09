O que o quinto leilão do Eco Invest destrava na economia de baixo carbono

A economia de baixo carbono deixou de ser, em definitivo, uma pauta confinada a relatórios de sustentabilidade e fóruns multilaterais. Ela se transformou em uma das classes de ativos mais líquidas, disputadas e estratégicas do sistema financeiro global.

O Brasil reúne predicados estruturais singulares nessa reorganização geopolítica e econômica: ostenta a matriz elétrica mais limpa entre as grandes economias do G20, sustentada por hidroeletricidade, expansão acelerada de geração solar e eólica e um potencial ímpar de biomassa.

A isso se somam uma escala agropecuária inigualável em termos de produtividade tropical, a maior reserva de biodiversidade do planeta e uma base mineral crítica indispensável para a transição energética do hemisfério ocidental.

Esse gargalo começou a ser enfrentado com o desenvolvimento e a implementação do Eco Invest Brasil, programa estruturado pelo Tesouro Nacional no âmbito do Plano de Transformação Ecológica.

Lançado em 2024 com apoio do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e do governo britânico por meio do Foreign, Commonwealth and Development Office (FCDO), o programa foi selecionado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) como caso de estudo de blended finance em publicação de setembro de 2025.

Capital já chegou: projetos que precisam de escala

O Tesouro Nacional lançou em novembro de 2025 o Monitor Eco Invest Brasil. A plataforma confere transparência pública em tempo real aos fluxos financeiros, discriminando a alocação do capital catalítico, a mobilização privada associada no mercado externo e a tipologia dos projetos contemplados em todo o território nacional.

Os números do Monitor atestam a dimensão do programa. Ao longo dos três primeiros leilões, o Eco Invest registrou a mobilização potencial de R$ 127 bilhões em investimentos totais e R$ 56 bilhões captados no exterior em compromissos de mercado.

Com a homologação do 4º leilão, concluído em maio de 2026, a mobilização potencial ultrapassa a marca de R$ 140 bilhões, integrando 13 instituições financeiras credenciadas na originação e estruturação dos recursos.

Os recursos públicos são repassados às instituições financeiras selecionadas a um custo catalítico de 1% ao ano. Em contrapartida, essas instituições assumem a obrigação contratual de mobilizar no mercado privado no mínimo três vezes o montante recebido.

Leilão e lançamento Tema / foco Capital catalítico público Investimentos mobilizados Alavancagem Captação externa / destaques Leilão 1 (out/2024) Linha de crédito blended finance: transição energética, bioeconomia, infraestrutura e circularidade R$ 6,8 bilhões R$ 44,4 bilhões 6,5x 9 bancos; 49% para transição energética Leilão 2 (abr/2025) Recuperação de pastagens degradadas e sistemas agropecuários de baixo carbono R$ 16,5 bilhões R$ 30,2 bilhões — 10 bancos selecionados; até 1 milhão de ha Leilão 3 (out/2025 a jan/2026) Participações societárias (equity): transição energética, bioeconomia e adaptação climática R$ 15,2 bilhões R$ 52,8 bilhões 3,47x Demanda de cerca de R$ 80 bi; foco em SAF, sistemas de baterias e cadeia de veículos elétricos Leilão 4 (2025/2026) Bioeconomia, turismo sustentável e infraestrutura sustentável na Amazônia Legal R$ 5,65 bilhões R$ 13,2 bilhões 4,3x R$ 10,1 bi privados, sendo R$ 7,2 bi externos; R$ 9 bi na Amazônia

A análise da trajetória dos quatro primeiros leilões evidencia um aprendizado institucional. O programa refinou seus instrumentos rodada a rodada, transitando da oferta pura de dívida para mecanismos de participação societária direta (equity), desenvolvimento de salvaguardas cambiais sob medida e estímulo à bioeconomia regionalizada.

A resposta do setor privado demonstrou forte interesse: a demanda de mercado superou a disponibilidade de capital catalítico nas chamadas públicas.

Essa assimetria entre oferta e procura revela uma constatação fundamental para tomadores de decisão: o gargalo do desenvolvimento sustentável no Brasil não decorre da escassez de liquidez internacional, mas sim da escassez de projetos devidamente estruturados, bancáveis e aptos a absorver grandes volumes de capital.

O teste decisivo agora é converter compromissos homologados em contratação, desembolso efetivo e obras concluídas.

Quinto Leilão do Ecoinvest: a vez da inovação e das cadeias estratégicas

O 5º Leilão do Eco Invest Brasil, disciplinado pela Portaria SE/MF nº 1.782, de 17 de junho de 2026, inaugurou uma inflexão de política pública e visão de negócios. Em substituição à alocação em projetos setoriais dispersos, o edital concentrou forças na estruturação de seis fundos de investimento em inovação voltados a cadeias industriais críticas da transformação ecológica.

A disputa competitiva concluída em setembro de 2026 registrou 23 propostas apresentadas por seis das maiores instituições atuantes no país. Quatro bancos privados sagraram-se vencedores das seis vertentes em disputa: Bradesco, HSBC, Itaú e Santander.

Juntos, esses grupos comprometeram R$ 13,2 bilhões em capital público catalítico e apresentaram propostas para mobilizar R$ 36,75 bilhões em capital privado complementar, totalizando um potencial de investimentos direcionados de quase R$ 50 bilhões.

O desenho do quinto leilão dialoga de forma direta com as diretrizes da Nova Indústria Brasil (NIB) e com a Política Nacional de Minerais Críticos e Estratégicos (Lei nº 15.506/2026), sancionada em setembro de 2026. Essa convergência parte de uma premissa técnica: sem beneficiamento e transformação doméstica de alto valor agregado, a vantagem mineral brasileira não se converte em valor econômico e autonomia produtiva.

Cadeia estratégica Banco gestor Capital público Capital privado mobilizado Total estimado Combustíveis verdes avançados, biogás e biometano HSBC R$ 1,6 bilhão R$ 3,6 bilhões R$ 5,2 bilhões Fertilizantes de baixo carbono

Valores conforme propostas vencedoras reportadas em setembro de 2026. A soma das quatro propostas aproxima-se de R$ 50 bilhões em potencial de financiamento.

O valor está no processamento e na tecnologia, não na commodity bruta. A história econômica brasileira é marcada pela exportação primária sem refino. O quinto leilão do Eco Invest intervém diretamente nessa distorção estrutural.

O capital alocado prioriza a industrialização local de minerais críticos — como o processamento de lítio, a síntese de compostos de nióbio, a purificação de terras raras e a manufatura de baterias para armazenagem energética.

A preparação e bancabilidade de projetos tornaram-se ativos escassos. Empresas que estabelecem governança estrita, engenharia financeira robusta, clareza sobre fluxos de caixa futuros e sistemas de métricas de desempenho validados por terceiros independentes assumem a liderança na captação desses recursos estruturados.

O que o próximo ciclo precisa amadurecer

No segundo leilão Eco Invest voltado à recuperação de terras degradadas e pastagens com R$ 30 bilhões em recursos potenciais, a conversão em operações efetivamente contratadas tem ocorrido em ritmo lento.

Segundo levantamento divulgado em outubro de 2026, as instituições financeiras operavam com a meta de desembolsar 25% dos recursos até o encerramento do exercício de 2026, mas apenas uma fração restrita desse montante havia chegado à ponta final.

O gargalo decorre da carência de áreas plenamente elegíveis, da escassez de projetos tecnicamente estruturados e da insuficiência de bases de dados agrícolas que ofereçam segurança cadastral e agronômica para a concessão do crédito.

A esteira de originação de projetos esbarra reiteradamente na escassez de instrumentos de garantia. Ao mesmo tempo, a sofisticação exigida pelos protocolos de mensuração, relato e verificação (MRV) impõe atritos significativos, particularmente na mensuração do estoque de carbono em solos tropicais.

A fase inicial de alocação dos recursos do programa concentrou-se de maneira predominante em operações corporativas de grande porte patrocinadas por agentes industriais consolidados.

Para que a transformação ecológica ganhe escala em toda a economia real, torna-se necessário desenhar pontes de transmissão para pequenas e médias indústrias e produtores rurais de médio e pequeno porte.

Da abundância de capital à disciplina de execução

A transição ecológica do Brasil não depende mais do equacionamento teórico de capital financeiro. O capital internacional e doméstico já encontrou o país e sinalizou disposição de alocação através de sucessivas rodadas de concorrência promovidas pelo poder público.

Contudo, o êxito final dessa agenda econômica não será medido pelo volume de propostas homologadas ou anúncios de leilão, mas exclusivamente por contratos formalmente assinados, desembolsos financeiros liberados na economia real e plantas industriais operando em estrita conformidade técnica e socioambiental.

O teste decisivo transfere-se agora, de forma integral, para a arena da implementação e da execução técnica. O mercado premiará os agentes que forem capazes de entregar projetos maduros, executáveis e escaláveis.

*David Canassa é especialista em sustentabilidade estratégica, com foco em energia, mercados de carbono e capital natural. Atua como consultor de conselhos de administração e executivos C-level, sendo fundador da David Canassa Strategy & Advisory.