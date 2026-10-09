O que o quinto leilão do Eco Invest destrava na economia de baixo carbono

Novo leilão do Eco Invest concentra recursos em seis cadeias estratégicas e prevê quase R$ 50 bilhões em investimentos (Galeanu Mihai/Getty Images)
CEO da David Canassa - Strategy & Advisory e colunista
Publicado em 9 de outubro de 2026 às 11h03.
A economia de baixo carbono deixou de ser, em definitivo, uma pauta confinada a relatórios de sustentabilidade e fóruns multilaterais. Ela se transformou em uma das classes de ativos mais líquidas, disputadas e estratégicas do sistema financeiro global.
O Brasil reúne predicados estruturais singulares nessa reorganização geopolítica e econômica: ostenta a matriz elétrica mais limpa entre as grandes economias do G20, sustentada por hidroeletricidade, expansão acelerada de geração solar e eólica e um potencial ímpar de biomassa.
A isso se somam uma escala agropecuária inigualável em termos de produtividade tropical, a maior reserva de biodiversidade do planeta e uma base mineral crítica indispensável para a transição energética do hemisfério ocidental.
Esse gargalo começou a ser enfrentado com o desenvolvimento e a implementação do Eco Invest Brasil, programa estruturado pelo Tesouro Nacional no âmbito do Plano de Transformação Ecológica.
Lançado em 2024 com apoio do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e do governo britânico por meio do Foreign, Commonwealth and Development Office (FCDO), o programa foi selecionado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) como caso de estudo de blended finance em publicação de setembro de 2025.
O Tesouro Nacional lançou em novembro de 2025 o Monitor Eco Invest Brasil. A plataforma confere transparência pública em tempo real aos fluxos financeiros, discriminando a alocação do capital catalítico, a mobilização privada associada no mercado externo e a tipologia dos projetos contemplados em todo o território nacional.
Os números do Monitor atestam a dimensão do programa. Ao longo dos três primeiros leilões, o Eco Invest registrou a mobilização potencial de R$ 127 bilhões em investimentos totais e R$ 56 bilhões captados no exterior em compromissos de mercado.
Com a homologação do 4º leilão, concluído em maio de 2026, a mobilização potencial ultrapassa a marca de R$ 140 bilhões, integrando 13 instituições financeiras credenciadas na originação e estruturação dos recursos.
Os recursos públicos são repassados às instituições financeiras selecionadas a um custo catalítico de 1% ao ano. Em contrapartida, essas instituições assumem a obrigação contratual de mobilizar no mercado privado no mínimo três vezes o montante recebido.
|Leilão e lançamento
|Tema / foco
|Capital catalítico público
|Investimentos mobilizados
|Alavancagem
|Captação externa / destaques
|Leilão 1 (out/2024)
|Linha de crédito blended finance: transição energética, bioeconomia, infraestrutura e circularidade
|R$ 6,8 bilhões
|R$ 44,4 bilhões
|6,5x
|9 bancos; 49% para transição energética
|Leilão 2 (abr/2025)
|Recuperação de pastagens degradadas e sistemas agropecuários de baixo carbono
|R$ 16,5 bilhões
|R$ 30,2 bilhões
|—
|10 bancos selecionados; até 1 milhão de ha
|Leilão 3 (out/2025 a jan/2026)
|Participações societárias (equity): transição energética, bioeconomia e adaptação climática
|R$ 15,2 bilhões
|R$ 52,8 bilhões
|3,47x
|Demanda de cerca de R$ 80 bi; foco em SAF, sistemas de baterias e cadeia de veículos elétricos
|Leilão 4 (2025/2026)
|Bioeconomia, turismo sustentável e infraestrutura sustentável na Amazônia Legal
|R$ 5,65 bilhões
|R$ 13,2 bilhões
|4,3x
|R$ 10,1 bi privados, sendo R$ 7,2 bi externos; R$ 9 bi na Amazônia
A análise da trajetória dos quatro primeiros leilões evidencia um aprendizado institucional. O programa refinou seus instrumentos rodada a rodada, transitando da oferta pura de dívida para mecanismos de participação societária direta (equity), desenvolvimento de salvaguardas cambiais sob medida e estímulo à bioeconomia regionalizada.
A resposta do setor privado demonstrou forte interesse: a demanda de mercado superou a disponibilidade de capital catalítico nas chamadas públicas.
Essa assimetria entre oferta e procura revela uma constatação fundamental para tomadores de decisão: o gargalo do desenvolvimento sustentável no Brasil não decorre da escassez de liquidez internacional, mas sim da escassez de projetos devidamente estruturados, bancáveis e aptos a absorver grandes volumes de capital.
O teste decisivo agora é converter compromissos homologados em contratação, desembolso efetivo e obras concluídas.
O 5º Leilão do Eco Invest Brasil, disciplinado pela Portaria SE/MF nº 1.782, de 17 de junho de 2026, inaugurou uma inflexão de política pública e visão de negócios. Em substituição à alocação em projetos setoriais dispersos, o edital concentrou forças na estruturação de seis fundos de investimento em inovação voltados a cadeias industriais críticas da transformação ecológica.
A disputa competitiva concluída em setembro de 2026 registrou 23 propostas apresentadas por seis das maiores instituições atuantes no país. Quatro bancos privados sagraram-se vencedores das seis vertentes em disputa: Bradesco, HSBC, Itaú e Santander.
Juntos, esses grupos comprometeram R$ 13,2 bilhões em capital público catalítico e apresentaram propostas para mobilizar R$ 36,75 bilhões em capital privado complementar, totalizando um potencial de investimentos direcionados de quase R$ 50 bilhões.
O desenho do quinto leilão dialoga de forma direta com as diretrizes da Nova Indústria Brasil (NIB) e com a Política Nacional de Minerais Críticos e Estratégicos (Lei nº 15.506/2026), sancionada em setembro de 2026. Essa convergência parte de uma premissa técnica: sem beneficiamento e transformação doméstica de alto valor agregado, a vantagem mineral brasileira não se converte em valor econômico e autonomia produtiva.
|Cadeia estratégica
|Banco gestor
|Capital público
|Capital privado mobilizado
|Total estimado
|Combustíveis verdes avançados, biogás e biometano
|HSBC
|R$ 1,6 bilhão
|R$ 3,6 bilhões
|R$ 5,2 bilhões
|Fertilizantes de baixo carbono
Valores conforme propostas vencedoras reportadas em setembro de 2026. A soma das quatro propostas aproxima-se de R$ 50 bilhões em potencial de financiamento.
O valor está no processamento e na tecnologia, não na commodity bruta. A história econômica brasileira é marcada pela exportação primária sem refino. O quinto leilão do Eco Invest intervém diretamente nessa distorção estrutural.
O capital alocado prioriza a industrialização local de minerais críticos — como o processamento de lítio, a síntese de compostos de nióbio, a purificação de terras raras e a manufatura de baterias para armazenagem energética.
A preparação e bancabilidade de projetos tornaram-se ativos escassos. Empresas que estabelecem governança estrita, engenharia financeira robusta, clareza sobre fluxos de caixa futuros e sistemas de métricas de desempenho validados por terceiros independentes assumem a liderança na captação desses recursos estruturados.
No segundo leilão Eco Invest voltado à recuperação de terras degradadas e pastagens com R$ 30 bilhões em recursos potenciais, a conversão em operações efetivamente contratadas tem ocorrido em ritmo lento.
Segundo levantamento divulgado em outubro de 2026, as instituições financeiras operavam com a meta de desembolsar 25% dos recursos até o encerramento do exercício de 2026, mas apenas uma fração restrita desse montante havia chegado à ponta final.
O gargalo decorre da carência de áreas plenamente elegíveis, da escassez de projetos tecnicamente estruturados e da insuficiência de bases de dados agrícolas que ofereçam segurança cadastral e agronômica para a concessão do crédito.
A esteira de originação de projetos esbarra reiteradamente na escassez de instrumentos de garantia. Ao mesmo tempo, a sofisticação exigida pelos protocolos de mensuração, relato e verificação (MRV) impõe atritos significativos, particularmente na mensuração do estoque de carbono em solos tropicais.
A fase inicial de alocação dos recursos do programa concentrou-se de maneira predominante em operações corporativas de grande porte patrocinadas por agentes industriais consolidados.
Para que a transformação ecológica ganhe escala em toda a economia real, torna-se necessário desenhar pontes de transmissão para pequenas e médias indústrias e produtores rurais de médio e pequeno porte.
A transição ecológica do Brasil não depende mais do equacionamento teórico de capital financeiro. O capital internacional e doméstico já encontrou o país e sinalizou disposição de alocação através de sucessivas rodadas de concorrência promovidas pelo poder público.
Contudo, o êxito final dessa agenda econômica não será medido pelo volume de propostas homologadas ou anúncios de leilão, mas exclusivamente por contratos formalmente assinados, desembolsos financeiros liberados na economia real e plantas industriais operando em estrita conformidade técnica e socioambiental.
O teste decisivo transfere-se agora, de forma integral, para a arena da implementação e da execução técnica. O mercado premiará os agentes que forem capazes de entregar projetos maduros, executáveis e escaláveis.
*David Canassa é especialista em sustentabilidade estratégica, com foco em energia, mercados de carbono e capital natural. Atua como consultor de conselhos de administração e executivos C-level, sendo fundador da David Canassa Strategy & Advisory.