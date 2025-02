O papel do sistema de transmissão na transição energética e o crescimento da demanda no Brasil

O sistema de transmissão de energia elétrica desempenha papel crucial na viabilização do crescimento econômico dos países. Recentemente, o Brasil tem presenciado um movimento crescente por pedidos de conexões de carga à rede, impulsionado por setores como produção de hidrogênio e expansão de data centers.

Essa nova demanda por energia está diretamente ligada à transição energética, que é um movimento de substituição de fontes de energia convencionais por alternativas limpas e sustentáveis.

Para viabilizar esses projetos, é necessário garantir sua conexão ao sistema de transmissão. No entanto, o Sistema Interligado Nacional (SIN) não foi planejado para comportar grandes cargas em pontos específicos da rede. Diante disso, o Estado, por meio de entidades como a Empresa de Pesquisa Energética (EPE), o Ministério de Minas e Energia (MME) e a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), tem trabalhado para viabilizar tais conexões com cautela, a fim de evitar um aumento excessivo de custos aos consumidores.

Um exemplo dessa preocupação pode ser visto na Consulta Pública 23/2024 da ANEEL, que discutiu mudanças nas regras de transmissão para conexão de consumidores. A Nota Técnica que respaldou a Consulta indicou cerca de 37 gigawatts (GW) de potenciais projetos para conexão à rede, sendo que alguns desses ultrapassam a marca de 1GW (1000 MW).

Para efeito de comparação, a maior carga conectada atualmente ao SIN é de 800MW. Esse cenário revela a inadequação do sistema para acomodar grandes volumes de energia de forma rápida e segura. Contudo, não é viável que o governo implemente novos ativos de transmissão para os novos projetos sem garantias de que estes se concretizarão, pois há um risco significativo de especulação na solicitação de conexões e de reserva indevida de capacidade.

Atualmente, a fila de acesso à conexão de carga segue o critério de "first-come, first-served", onde o primeiro a solicitar a conexão tem prioridade. Isso pode levar a situações similares à "Corrida do Ouro", nas quais projetos sem real viabilidade acabam reservando capacidade sem custos adicionais prejudicando potenciais consumidores mais comprometidos. Diante disso, é fundamental repensar o processo de acesso à rede, evitando que ele prejudique a expansão eficiente do SIN.

Hidrogênio verde e data centers

Dois setores que demandam grandes volumes de energia elétrica e exigem uma infraestrutura de transmissão robusta são a indústria de hidrogênio verde e os data centers.

O potencial de produção de hidrogênio verde, que depende da energia elétrica renovável, está concentrado principalmente no Nordeste, região cuja rede não foi projetada para suportar grandes cargas. Já os data centers tendem a conectar-se próximos a grandes centros urbanos, onde a rede elétrica é mais confiável, porém a infraestrutura de transmissão muitas vezes já está saturada e necessita de novos investimentos.

A crescente demanda por conexões ao sistema de transmissão no Brasil reflete as transformações no setor elétrico, impulsionadas principalmente pela transição energética. Com planejamento adequado e regulamentação clara, será possível atender a essas novas demandas sem onerar excessivamente o consumidor final.