O Boticário lança capacitação gratuita em empreendedorismo para mulheres com 45 anos ou mais

A marca de cosméticos O Boticário comemora 45 anos em 2022. Para celebrar, uma série de ações estão programadas, entre elas, o lançamento de uma capacitação gratuita em empreendedorismo para mais de 1600 mulheres com 45 anos ou mais. A intenção é ajudá-las a abrir o próprio negócio ou se redescobrir profissionalmente na maturidade.

A ação, "Novos começos com Boticário: capacitação em empreendedorismo para mulheres 45+”, em parceria com a plataforma de trabalho Maturi, terá duração de seis meses e mais de 100 horas. Ao todo serão aulas com professores do mercado, que apresentarão experiências e práticas, palestras e participações em módulos de executivas do Grupo Boticário.

“Sabemos que 78% das pessoas com mais de 45 anos já perderam alguma oportunidade por causa da idade. Por isso, oferecemos essa capacitação para aquelas que desejam se redescobrir profissionalmente e abrir seu próprio negócio. Além da parceria com a Maturi, trazemos a Geração Botik, grupo de mais de 100 mulheres maduras capacitadas para se tornarem influenciadoras digitais. Seguiremos trabalhando para que as mulheres tenham cada vez mais espaço e se tornem protagonistas de suas vidas”, diz Renata Gomide, diretora de marketing do Grupo Boticário.

O curso

O curso acontecerá em duas etapas: na primeira, 120 mulheres serão selecionadas para participar entre outubro de 2022 a abril de 2023. Além de um workshop de abertura ao vivo, com 2h30 de duração, para integração das participantes, as selecionadas para essa fase inicial terão acesso a momentos para tirar dúvidas após cada módulo do curso, além de uma aula especial com mentora de carreira especializada em transição de profissionais.

Essa turma participará de um encontro final para apresentação dos projetos desenvolvidos durante a capacitação e que contará com a presença de empreendedores e representantes do Boticário, que acompanharão todo o curso a fim de trocar conhecimentos e apoiar a evolução da turma.

Outras 1500 mulheres serão selecionadas para a segunda turma do curso, que será oferecido no formato 100% online, por meio do acesso aos conteúdos gravados, disponíveis no hub de capacitações da Maturi.

As inscrição podem ser feitas pelo site do programa.

A marca também patrocinará a 5ª edição do Maturi Fest, maior festival de trabalho e empreendedorismo focado no público maduro, que acontece no formato híbrido entre os dias 17 e 20 de agosto, na Fundação Álvares Penteado (FECAP), com um painel sobre empreendedorismo na maturidade.

Campanha “Boticário 45 anos. É só o começo”

O Boticário lança uma campanha que tem como objetivo convidar mulheres maduras a celebrarem suas trajetórias, vivências e aprendizados. Além de contribuir com o combate do etarismo, que é o preconceito baseado na idade, um time de celebridades engajadas na causa e que fomentam debates importantes sobre questões relacionadas à mulher destacam a idade como uma oportunidade para novos começos. As apresentadoras e jornalistas Fátima Bernardes e Maria Cândida, a cantora Pitty, e a atriz Cacau Protásio, assim como Boticário, mostram que seguem de olho no futuro ao inovar e evoluir também nessa fase.

