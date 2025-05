Nova carta oficial da COP30 convoca atores não-estatais e mantém fósseis em segundo plano

1/59 COP29 - Azerbaijao - Baku - 2024 - Geraldo Alckmin Foto: Leandro Fonseca data: 13/11/2024 (Geraldo Alckmin na COP29 em Baku no Azrbaijão)

2/59 COP29 - Azerbaijao - Baku - 2024 - Geraldo Alckmin Foto: Leandro Fonseca data: 11/11/2024 (Geraldo Alckmin na COP29 em Baku no Azrbaijão)

3/59 COP29 - Azerbaijao - Baku - 2024 - Sonia Guajajara Foto: Leandro Fonseca data: 13/11/2024 (Sonia Guajajara na COP29 em Baku no Azrbaijão)

4/59 COP29 - Azerbaijao - Baku - 2024 - Marina Silva Foto: Leandro Fonseca data: 13/11/2024 (Marina Silva na COP29 em Baku no Azrbaijão)

5/59 COP29 - Azerbaijao - Baku - 2024 - Geraldo Alckmin e Marina Silva e Helder Barbalho Foto: Leandro Fonseca data: 13/11/2024 (Marina Silva com Helder Barbalho e Geraldo Alckmin na COP29 em Baku no Azrbaijão)

6/59 COP29 - Azerbaijao - Baku - 2024 - Geraldo Alckmin Foto: Leandro Fonseca data: 11/11/2024 - (Geraldo Alckmin na COP29 em Baku no Azrbaijão)

7/59 COP29 - Azerbaijao - Baku - 2024 - Geraldo Alckmin Foto: Leandro Fonseca data: 11/11/2024 - (Geraldo Alckmin na COP29 em Baku no Azrbaijão)

8/59 COP29 - Azerbaijao - Baku - 2024 - Geraldo Alckmin Foto: Leandro Fonseca data: 11/11/2024 - (Geraldo Alckmin na COP29 em Baku no Azrbaijão)

9/59 COP29 - Azerbaijao - Baku - 2024 - Geraldo Alckmin Foto: Leandro Fonseca data: 11/11/2024 (Geraldo Alckmin na COP29 em Baku no Azrbaijão)

10/59 COP29 - Azerbaijao - Baku - 2024COP29 - Azerbaijao - Baku - 2024 - Geraldo Alckmin e Marina Silva Foto: Leandro Fonseca data: 11/11/2024 Foto: Leandro Fonseca data: 11/11/2024 (Marina Silva com Geraldo Alckmin na COP29 em Baku no Azrbaijão)

11/59 COP29 - Azerbaijao - Baku - 2024 - Marina Silva Foto: Leandro Fonseca data: 11/11/2024 (Marina Silva na COP29 em Baku no Azrbaijão)

12/59 COP29 - Azerbaijao - Baku - 2024 - Evento com participação Geraldo Alckmin, Marina Silva, Jorge Viana, Renan Filho entre outros Foto: Leandro Fonseca data: 11/11/2024 (Marina Silva com Geraldo Alckmin e Renan Filho na COP29 em Baku no Azrbaijão)

13/59 COP29 - Azerbaijao - Baku - 2024 - Evento com participação Geraldo Alckmin, Marina Silva, Jorge Viana, Renan Filho entre outros Foto: Leandro Fonseca data: 11/11/2024 (Marina Silva com Geraldo Alckmin e Renan Filho na COP29 em Baku no Azrbaijão)

14/59 COP29 - Azerbaijao - Baku - 2024 - Evento com participação Geraldo Alckmin, Marina Silva, Jorge Viana, Renan Filho entre outros Foto: Leandro Fonseca data: 11/11/2024 (Jorge Viana com Marina Silva, Geraldo Alckmin, Renan Filho entre outros na COP29 em Baku no Azrbaijão)

15/59 COP29 - Azerbaijao - Baku - 2024 - Evento com participação Geraldo Alckmin, Marina Silva, Jorge Viana, Renan Filho entre outros Foto: Leandro Fonseca data: 11/11/2024 (Jorge Viana com Marina Silva, Geraldo Alckmin, Renan Filho entre outros na COP29 em Baku no Azrbaijão)

16/59 COP29 - Azerbaijao - Baku - 2024 - Helder Barbalho - Governador do Para Foto: Leandro Fonseca data: 11/11/2024 (Helder Barbalho na COP29 em Baku no Azrbaijão)

17/59 COP29 - Azerbaijao - Baku - 2024 - Helder Barbalho - Governador do Para Foto: Leandro Fonseca data: 11/11/2024 (Helder Barbalho na COP29 em Baku no Azrbaijão)

18/59 COP29 - Azerbaijao - Baku - 2024 - Helder Barbalho - Governador do Para Foto: Leandro Fonseca data: 11/11/2024 (Helder Barbalho na COP29 em Baku no Azrbaijão)

19/59 COP29 - Azerbaijao - Baku - 2024 - Marina Silva Foto: Leandro Fonseca data: 11/11/2024 (Marina Silva na COP29 em Baku no Azrbaijão)

20/59 COP29 - Azerbaijao - Baku - 2024 - Sonia Guajajara Foto: Leandro Fonseca data: 13/11/2024 (Sonia Guajaja na COP29 em Baku no Azerbaijão)

21/59 COP29 - Azerbaijao - Baku - 2024 - Marina Silva e Ana Toni na COP29 em Baku no Azrbaijão Foto: Leandro Fonseca data: 11/11/2024 (Marina Silva e Ana Toni na COP29 em Baku no Azrbaijão)

22/59 COP29 - Azerbaijao - Baku - 2024 - Marina Silva e Ana Toni na COP29 em Baku no Azrbaijão Foto: Leandro Fonseca data: 11/11/2024 (Marina Silva e Ana Toni na COP29 em Baku no Azrbaijão)

23/59 COP29 - Azerbaijao - Baku - 2024 COP29 - Azerbaijao - Baku - 2024 - Geraldo Alckmin Foto: Leandro Fonseca data: 13/11/2024 (Geraldo Alckmin na COP29 em Baku no Azrbaijão)

24/59 COP29 - Azerbaijao - Baku - 2024 COP29 - Azerbaijao - Baku - 2024 - Geraldo Alckmin Foto: Leandro Fonseca data: 13/11/2024 (Geraldo Alckmin na COP29 em Baku no Azrbaijão)

25/59 COP29 - Azerbaijao - Baku - 2024 Foto: Leandro Fonseca data: 13/11/2024 (Marina Silva com Geraldo Alckmin na COP29 em Baku no Azrbaijão)

26/59 COP29 - Azerbaijao - Baku - 2024 COP29 - Azerbaijao - Baku - 2024 - Geraldo Alckmin Foto: Leandro Fonseca data: 13/11/2024 (Geraldo Alckmin na COP29 em Baku no Azrbaijão)

27/59 COP29 - Azerbaijao - Baku - 2024 COP29 - Azerbaijao - Baku - 2024 - Geraldo Alckmin Foto: Leandro Fonseca data: 13/11/2024 (Geraldo Alckmin na COP29 em Baku no Azrbaijão)

28/59 COP29 - Azerbaijao - Baku - 2024 COP29 - Azerbaijao - Baku - 2024 - Geraldo Alckmin Foto: Leandro Fonseca data: 13/11/2024 (Geraldo Alckmin na COP29 em Baku no Azrbaijão)

29/59 COP29 - Azerbaijao - Baku - 2024 - Geraldo Alckmin e Marina Silva Foto: Leandro Fonseca data: 11/11/2024 (Marina Silva com Geraldo Alckmin na COP29 em Baku no Azrbaijão)

30/59 COP29 - Azerbaijao - Baku - 2024 - Ana Toni Foto: Leandro Fonseca data: 14/11/2024 (Ana Toni na COP29 em Baku no Azrbaijão)

31/59 COP29 - Azerbaijao - Baku - 2024 - Jornalistas na COP29 em evento do Brasil Foto: Leandro Fonseca data: 11/11/2024 (Jornalistas no pavilão do Brasil na COP29 em Baku no Azrbaijão)

32/59 COP29 - Azerbaijao - Baku - 2024 Foto: Leandro Fonseca data: 13/11/2024 (COP29 - Azerbaijao - Baku - 2024Foto: Leandro Fonsecadata: 11/11/2024)

33/59 COP29 - Azerbaijao - Baku - 2024 Foto: Leandro Fonseca data: 13/11/2024 (COP29 - Azerbaijao - Baku - 2024Foto: Leandro Fonsecadata: 11/11/2024)

34/59 COP29 - Azerbaijao - Baku - 2024 - Evento com participação Geraldo Alckmin, Marina Silva, Jorge Viana, Renan Filho entre outros Foto: Leandro Fonseca data: 11/11/2024 (_MG_3874)

35/59 COP29 - Azerbaijao - Baku - 2024 - Geraldo Alckmin e Marina Silva Foto: Leandro Fonseca data: 13/11/2024 (Geraldo Alckmin com Marina Silva na COP29 em Baku no Azrbaijão)

36/59 COP29 - Azerbaijao - Baku - 2024 - Marina Silva Foto: Leandro Fonseca data: 13/11/2024 (Marina Silva na COP29 em Baku no Azrbaijão)

37/59 COP29 - Azerbaijao - Baku - 2024 - Marina Silva Foto: Leandro Fonseca data: 11/11/2024 (Marina Silva na COP29 em Baku no Azrbaijão)

38/59 COP29 - Azerbaijao - Baku - 2024 - Marina Silva Foto: Leandro Fonseca data: 11/11/2024 (Marina Silva na COP29 em Baku no Azrbaijão)

39/59 COP29 - Azerbaijao - Baku - 2024 - Marina Silva Foto: Leandro Fonseca data: 11/11/2024 (Marina Silva na COP29 em Baku no Azrbaijão)

40/59 COP29 - Azerbaijao - Baku - 2024 - Ana Toni Foto: Leandro Fonseca data: 14/11/2024 (Ana Toni na COP29 em Baku no Azrbaijão)

41/59 COP29 - Azerbaijao - Baku - 2024 - Pavilão do Consorcio Interestadual da Amazonia Brasileira Foto: Leandro Fonseca data: 13/11/2024 (Pavilão do Consorcio Interestadual da Amazonia Brasileira na COP29 em Baku no Azerbaijão)

42/59 COP29 - Azerbaijao - Baku - 2024 - Evento com participação Geraldo Alckmin, Marina Silva, Jorge Viana, Renan Filho entre outros Foto: Leandro Fonseca data: 11/11/2024 (Pavilão do Brasil na COP29 em Baku no Azrbaijão)

43/59 COP29 - Azerbaijao - Baku - 2024 - Evento com participação Geraldo Alckmin, Décio Lima, Marina Silva, Jorge Viana, Renan Filho entre outros Foto: Leandro Fonseca data: 11/11/2024 (Geraldo Alckmin comprimenta Décio Lima, presidente do SEBRAE no pavilão do Brasil na COP29 em Baku no Azrbaijão)

44/59 COP29 - Azerbaijao - Baku - 2024 - Marina Silva Foto: Leandro Fonseca data: 11/11/2024 (Marina Silva na COP29 em Baku no Azrbaijão)

45/59 COP29 - Azerbaijao - Baku - 2024 - Marina Silva Foto: Leandro Fonseca data: 11/11/2024 (Marina Silva na COP29 em Baku no Azrbaijão)

46/59 COP29 - Azerbaijao - Baku - 2024 - pavilão da CNI - Foto: Leandro Fonseca data: 11/11/2024 (Pavilão da CNI na COP29 em Baku no Azrbaijão)

47/59 COP29 - Azerbaijao - Baku - 2024 - pavilão da CNI - Helder Barbalho Foto: Leandro Fonseca data: 11/11/2024 (Helder Barbalho na COP29 em Baku no Azrbaijão)

48/59 COP29 - Azerbaijao - Baku - 2024 - pavilão da CNI - Helder Barbalho Foto: Leandro Fonseca data: 11/11/2024 (Helder Barbalho na COP29 em Baku no Azrbaijão)

49/59 COP29 - Azerbaijao - Baku - 2024 - pavilão da CNI - Helder Barbalho Foto: Leandro Fonseca data: 11/11/2024 (Helder Barbalho na COP29 em Baku no Azrbaijão)

50/59 COP29 - Azerbaijao - Baku - 2024 - pavilão da CNI - Helder Barbalho Foto: Leandro Fonseca data: 11/11/2024 (Helder Barbalho na COP29 em Baku no Azrbaijão)

51/59 COP29 - Azerbaijao - Baku - 2024 - André Aranha Corrêa do Lago fala com jornalistas na COP29 Foto: Leandro Fonseca data: 14/11/2024 (Emabixador André do Lago conversa com jornalistas brasileiros na COP29 em Baku no Azebaijão)

52/59 COP29 - Azerbaijao - Baku - 2024 - Andre do Lago Foto: Leandro Fonseca data: 13/11/2024 (Emabixador André do Lago na COP29 em Baku no Azebaijão)

53/59 COP29 - Azerbaijao - Baku - 2024 - Geraldo Alckmin Foto: Leandro Fonseca data: 11/11/2024 - (Geraldo Alckmin na COP29 em Baku no Azrbaijão)

54/59 COP29 - Azerbaijao - Baku - 2024 - Pavilão do Consorcio Interestadual da Amazonia Brasileira Foto: Leandro Fonseca data: 13/11/2024 (Pavilão do Consorcio Interestadual da Amazonia Brasileira na COP29 em Baku no Azerbaijão)

55/59 COP29 - Azerbaijao - Baku - 2024 - Marina Silva Foto: Leandro Fonseca data: 13/11/2024 (_MG_4056)

56/59 COP29 - Azerbaijao - Baku - 2024 - Marina Silva Foto: Leandro Fonseca data: 13/11/2024 (_MG_4057)

57/59 COP29 - Azerbaijao - Baku - 2024 - Geraldo Alckmin Foto: Leandro Fonseca data: 13/11/2024 (Geraldo Alckmin na COP29 em Baku no Azrbaijão)

58/59 COP29 - Azerbaijao - Baku - 2024 - Sonia Guajajara Foto: Leandro Fonseca data: 13/11/2024 (Sonia Guajaja na COP29 em Baku no Azerbaijão)