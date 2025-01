Noruega está perto de ser primeiro país a erradicar venda de carros a combustão

A Noruega está perto de se tornar o primeiro país do mundo a erradicar a venda de carros novos movidos a gasolina e diesel. Dados da Administração de Estradas Públicas da Noruega mostram que 96% dos veículos vendidos nas primeiras semanas deste ano eram elétricos.

Apesar de ter grandes reservas de petróleo e gás natural, a Noruega se posiciona como um país líder em transporte sustentável. Em 2017, o Parlamento do país estabeleceu a meta de que, até 2025, todos os novos carros vendidos no país deveriam ser livres de emissão de carbono.

A velocidade de transição da frota norueguesa é impressionante. As vendas de veículos elétricos passaram de menos de 1% do total de vendas de automóveis em 2010 para 88,9% no ano passado. Ao todo, no final de 2024, mais de 27% dos veículos registrados no país já eram movidos a eletricidade.

Em comparação, no Reino Unido, os veículos elétricos corresponderam a quase 20% dos novos carros vendidos em 2024. Nos Estados Unidos, eles foram responsáveis por 8,1% do total de vendas no ano passado.

A vice-ministra de Transportes da Noruega, Cecilie Knibe Kroglund, disse em entrevista à CNBC que a chave para o sucesso da transição da frota foi a adoção de políticas de longo prazo para apoiar a compra de veículos elétricos, em vez da imposição de medidas para proibir o uso de veículos com motor a combustão interna.

Os incentivos que a Noruega adotou para os elétricos incluíram a isenção de IVA, a oferta de descontos em tarifas de estacionamento e pedágio, e o acesso a faixas exclusivas de ônibus. O governo também fez investimentos pesados na infraestrutura de carregamento pública.

Agora, a meta do país é fazer com que todos os ônibus urbanos sejam elétricos até o final do ano. Até o final da década, o objetivo é que pelo menos 75% dos veículos pesados da Noruega sejam movidos a combustíveis renováveis.

No restante da Europa, os objetivos têm prazos mais largos. A União Europeia estabeleceu que, a partir de 2035, será proibida a venda de carros novos emissores de carbono. No Reino Unido, os legisladores definiram que a partir de 2030 será proibido vender carros novos movidos exclusivamente por motores de combustão interna.