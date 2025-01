Nobel contra a fome: mais de 150 ganhadores pedem ações urgentes para combater a crise global

Um grupo expressivo de ganhadores do Prêmio Nobel fez um apelo inédito por apoio político e financeiro para combater a crise global da fome.

Ao todo, 153 assinaram uma carta aberta publicada no World Food Prize Foundation e chamaram a atenção para uma realidade alarmante: 700 milhões de pessoas ainda enfrentam a insegurança alimentar atualmente e mais 1,5 bilhão precisarão ser alimentadas até 2050.

O pedido veio junto com um alerta: caso não haja uma ação global coordenada, o futuro será marcado por instabilidades e uma catástrofe alimentar iminente até meados do século.

O documento aponta para a necessidade de investimentos em pesquisa visando desenvolver tecnologias agrícolas avançadas e driblar os impactos das mudanças climáticas, conflitos e degradação ambiental. "Precisamos de esforços revolucionários e amigáveis ao planeta, que levem a avanços substanciais, e não apenas incrementais, na produção de alimentos para garantir segurança alimentar e nutricional", destaca.

Entre os signatários estão nomes como Robert Woodrow Wilson, Nobel de Física de 1978, Jennifer Doudna, Nobel de Química de 2020 pela descoberta do CRISPR, e Joseph E. Stiglitz, Nobel de Economia de 2001.

Cary Fowler, coordenador da iniciativa e vencedor do Prêmio Mundial da Alimentação de 2024, enfatizou em nota que a produtividade agrícola global está em declínio, enquanto a população e as pressões ambientais crescem.

"Precisamos canalizar nossos melhores esforços científicos para reverter essa trajetória ou a crise de hoje se tornará a catástrofe de amanhã", escreveu Fowler.

“Temos apenas 25 anos para mudar a trajetória atual”, alertou Akinwumi Adesina, presidente do Banco Africano de Desenvolvimento. Ele destacou que os efeitos da emergência climática são ainda mais severos em países de baixa renda, onde a produtividade precisa quase dobrar até 2050.

Soluções para reverter a crise

Os homenageados pelo Nobel sugerem avanços como a melhoria da fotossíntese em cultivos como arroz e trigo, desenvolvimento de cereais que dispensam fertilizantes e a promoção de culturas nativas resistentes. Também enfatizam a necessidade de melhorar o armazenamento de alimentos e investir em novas fontes nutricionais, como aqueles produzidos a partir de fungos e microrganismos.

Além disso, o grupo ressalta a urgência de priorizar regiões vulneráveis, como a África, onde as mudanças climáticas devem reduzir drasticamente as colheitas. Políticas restritivas à inovação no setor agrícola também foram apontadas como barreiras ao progresso.

Mashal Husain, presidente da Fundação do Prêmio Mundial da Alimentação, comparou a situação a uma “verdade inconveniente” e pediu maior colaboração. “Ter as mentes mais brilhantes do mundo unidas neste apelo urgente deve inspirar esperança e ação. Se levamos o homem à Lua, podemos garantir comida para todos aqui na Terra", escreveu.

A carta será debatida em um evento no Comitê de Agricultura do Senado dos EUA e em um webinar nos dias 14 e 16 de janeiro, respectivamente.