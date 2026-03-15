No RJ, programa reduz reincidência na violência doméstica. A solução? Incluir homens no debate

Um grupo de homens condenados por violência doméstica se reúne regularmente dentro de um presídio no Rio de Janeiro para discutir as próprias atitudes.

Não se trata de terapia nem de curso obrigatório — é o SerH, o Serviço de Educação e Responsabilização do Homem, iniciativa da Secretaria de Estado da Mulher desenvolvida no Presídio Juíza Patrícia Acioli, em São Gonçalo, em parceria com a Secretaria de Administração Penitenciária.

A aposta é direta: trazer os agressores para o debate sobre violência de gênero, em vez de apenas puni-los.

Os resultados, por enquanto, surpreendem. Em um ano de funcionamento, a taxa de reincidência entre os participantes caiu de 17% para 2,97% — apenas 8 homens voltaram a cometer o crime em todo o período.

No mesmo intervalo, 1.353 homens passaram pelos grupos reflexivos, que têm foco em responsabilização, gestão de conflitos e construção de masculinidades não violentas.

Como funciona?

O programa foi apresentado nesta semana na 70ª sessão da Comissão sobre a Situação da Mulher da ONU, em Nova York, durante o "Fórum sobre Masculinidades: respostas locais para problemas globais".

A escolha do espaço não foi por acaso: o evento reúne governos e organizações internacionais para debater políticas públicas de gênero, e o SerH foi apresentado como exemplo de resposta local com potencial de replicação.

A primeira-dama Analine Castro reforça a importância de incluir os homens na equação. "Quando falamos em prevenção da violência, precisamos dizer com clareza que os homens têm que fazer parte da solução. E isso passa, antes de tudo, pela responsabilidade sobre suas atitudes e escolhas", disse.

Quem são os participantes?

O perfil dos participantes revela um recorte social bem definido. A maior parte tem entre 30 e 50 anos, faixa que concentra 66,6% do total. Em termos de raça, 74,7% se declaram negros — sendo 53,2% pardos e 21,5% pretos. No campo da escolaridade, predominam homens com ensino fundamental incompleto (30,8%) e ensino médio incompleto (19,6%), e apenas 3,7% chegaram a concluir uma graduação.

Os crimes mais frequentes entre os participantes são violência física (29,3%), descumprimento de medida protetiva (25,8%) e violência verbal, psicológica ou moral (23,1%). Em menor escala, aparecem ameaça à vítima (10,7%) e violência patrimonial (4%). Tentativas de feminicídio (2,5%), stalking (0,9%) e feminicídio (0,7%) também constam nos registros — percentuais menores, mas de alta gravidade.

Para a secretária de Estado da Mulher, Heloisa Aguiar, proteger mulheres e responsabilizar agressores são passos necessários, mas insuficientes por si sós. "Prevenir a violência exige ir além e enfrentar padrões culturais que naturalizam desigualdades de gênero", afirmou.

Na mesma ocasião, o Rio de Janeiro assinou um protocolo de intenções com outros estados do Sul e Sudeste, no âmbito do COSUD — Consórcio de Integração Sul e Sudeste. O acordo prevê cooperação para compartilhamento de metodologias, boas práticas e evidências, com o objetivo de fortalecer políticas públicas de prevenção à violência e promover o que o documento chama de "masculinidades saudáveis".

Heloisa Aguiar avaliou que a articulação regional amplia a capacidade de resposta. "A violência de gênero é um fenômeno complexo, profundamente ligado a desigualdades estruturais e a padrões culturais que ainda persistem em nossas sociedades. Essa cooperação propõe que os estados atuem de forma articulada, compartilhando metodologias, boas práticas e evidências para fortalecer a prevenção da violência, promover masculinidades saudáveis e qualificar as redes de atendimento e proteção às mulheres", disse a secretária.