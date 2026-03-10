Na luta contra o metano, lixo orgânico vira alvo de startup: 'Criamos indústria do zero', diz CEO

Resolver o problema do lixo orgânico pode ser uma das formas mais rápidas de combater as mudanças climáticas e uma startup quer transformar essa ideia em um novo mercado ambiental.

“Estamos criando uma indústria do zero”, diz Ian McKee, fundador da Carrot, em entrevista à EXAME.

A climatech suíça fundada por dois brasileiros aposta em uma solução que conecta toda a cadeia de reciclagem de resíduos orgânicos para gerar créditos ambientais ligados à redução das emissões de metano.

Antes, o empreendedor conta que já atuava em projetos verdes e liderou o desenvolvimento do primeiro estádio com certificação LEED para edifícios sustentáveis, criou uma rede global de bares e restaurantes lixo zero e participou da implementação de programas de certificação ambiental da Copa do Mundo no Brasil em 2014, e dos Jogos Olímpicos, em 2016.

Foi nesse período que veio a virada de chave. Ao lidar com grandes volumes de resíduos orgânicos em eventos e estabelecimentos de alimentação, o brasileiro percebeu que o principal problema da reciclagem não era tecnológico e sim econômico.

Há cerca de três anos, a empresa criou uma plataforma baseada em blockchain que rastreia o processo de compostagem e remunera de forma justa todos os participantes da cadeia.

O foco? grandes geradores de "lixo", como restaurantes, redes de supermercado, indústrias alimentícias, com atuação não exclusiva no Brasil.

Em 2026, o negócio prepara uma expansão da rede e pretende ampliar significativamente sua capacidade de processamento nos próximos meses.

Hoje, são quatro parques de reciclagem responsáveis por mitigar mais de 30 mil toneladas de CO₂ equivalente e outros 20 estão em homologação, com potencial de gerar cerca de 200 mil toneladas de mitigação anual de metano a partir deste ano.

Quando estiverem operacionais, a rede terá capacidade para processar cerca de 35.150 toneladas de resíduos por mês, com potencial de gerar aproximadamente 1.600 empregos diretos e indiretos.

A estimativa é que cada tonelada de orgânico reciclado pode gerar entre 0,4 e 1,7 toneladas de CO₂ equivalente evitadas na atmosfera, dependendo do tipo de resíduo e do aterro de referência.

Para ser bem-sucedida, a tecnologia rastreia cada etapa do processo e valida que o material foi efetivamente processado.

A partir desses dados, a Carrot consegue gerar dois ativos: o primeiro são créditos de carbono, ligados à redução das emissões de metano que ocorreriam se o resíduo fosse enviado para aterros e o outro são os créditos de circularidade, que representam o volume de biomassa efetivamente reciclado.

A expansão ocorre após a startup realizar, no final do ano passado, a primeira venda de créditos ambientais gerados a partir da reciclagem de biomassa.

“Hoje existe uma falha de mercado: é mais barato enterrar lixo em aterros do que reciclar", explica Ian ao reforçar que enquanto hoje o mercado de carbono está focado em florestas e conservação, metade do problema climático está fora disso.

Para o CEO, há um potencial econômico pouco explorado: de U$ 500 bilhões a U$ 1 trilhão dentro de 10 a 15 anos.

“A biomassa é provavelmente a maior oportunidade climática da década", ressalta.

O vilão invisível do clima

A aposta da empresa está diretamente ligada a um dos gases mais perigosos para o planeta: o metano.

Embora menos conhecido que o dióxido de carbono (CO₂), este gás tem impacto climático muito mais intenso no curto prazo e é responsável por cerca de 30% do aquecimento global atual.

Estima-se que o metano seja até 86 vezes mais potente que o CO₂ no curto prazo. Resíduos orgânicos respondem por cerca de [grifar]25% das emissões globais de metano, segundo relatório global.

“Se a gente parar de emitir metano agora, conseguimos reduzir a velocidade do aquecimento global muito rapidamente", garante Ian.

O foco em superpoluentes como o metano também começa a ganhar espaço entre grandes empresas globais. Na semana passada, Google, Amazon e outras bigtechs anunciaram a criação da Superpollutant Action Initiative, uma coalizão voltada a financiar projetos capazes de eliminar esses gases da atmosfera.

Uma das principais fontes desse gás são justamente os aterros sanitários, onde resíduos orgânicos se decompõem sem oxigênio e liberam grandes quantidades de metano na atmosfera.

Hoje, a maior parte do lixo orgânico no mundo ainda segue esse destino: menos de 2% da biomassa do mundo é tratada biologicamente de forma correta.

No Brasil, cerca de 61% dos resíduos sólidos urbanos coletados ainda são enviados para aterros sanitários, o equivalente a mais de 40 milhões de toneladas por ano.

Estudos mostram o impacto dessa escolha. Em um cenário comparativo, duas toneladas de resíduos orgânicos enviadas para aterros sem captura de gás podem gerar cerca de 2,45 toneladas de CO₂ equivalente ao longo de 20 anos. Já a compostagem gera aproximadamente 0,22 toneladas no mesmo período — mais de dez vezes menos emissões.

A falha do mercado

Segundo o CEO, parte do problema é econômica. No modelo atual de gestão de resíduos, muitas vezes é simplesmente mais barato enviar lixo para aterros do que reciclá-lo.

Ele cita o exemplo de restaurantes, que frequentemente geram grandes volumes de orgânicos. Enquanto enviar esse material para o aterro pode custar cerca de 190 reais por tonelada, a compostagem pode chegar a 400 reais por tonelada.

A proposta da Carrot é justamente mudar essa realidade usando os créditos ambientais.

“A única forma que a gente encontrou de baratear e ganhar escala foi valorizar a reciclagem através do mercado de carbono", destaca Ian.

O Brasil ainda tem um longo caminho pela frente nessa área. De acordo com estimativas da Carrot, cerca de 99% dos resíduos orgânicos nacionais ainda acabam em lixões. Além disso, o número de pátios de compostagem ainda é pequeno para um país continental.

Para o fundador, isso mostra o tamanho da oportunidade. Se o modelo da startup ganhar escala, a ideia é que o sistema funcione como uma infraestrutura digital capaz de conectar e financiar toda a cadeia da reciclagem de biomassa.

“A gente não faz projetos isolados. Criamos a infraestrutura para que esse mercado exista", conclui o CEO.