Mulheres periféricas formadas pela Vult são maquiadoras em camarote na Sapucaí

Com objetivo de inserir mulheres periféricas no mercado da beleza, a plataforma 220 Vults, da marca de cosméticos Vult, trabalha na capacitação de pessoas que desejam ingressar profissionalmente no ramo da beleza. Agora, após mais de 600 maquiadoras e manicures formadas, o projeto está presente no Carnaval do Rio de Janeiro.

Desde 2022, Vult é patrocinadora do Acadêmicos do Salgueiro, e formou no final do último ano 120 profissionais dentro da comunidade. Com objetivo de continuar apoiando as formandas, a marca de beleza traz durante o período do Carnaval as maquiadoras recém formadas para atuarem em seu espaço de beleza dentro de um camarote na Sapucaí, principal desfile do Rio de Janeiro. Além do camarote, os integrantes do desfile tem suas maquiagens assinadas pelas formandas do projeto.

"O patrocínio ao G.R.E.S. Acadêmicos do Salgueiro é motivo de muito orgulho para Vult e a nossa parceria com o Salgueiro é muito maior do que o Carnaval. Estamos no dia a dia da comunidade levando nosso projeto social, o 220 Vults, com cursos profissionalizantes para as mulheres de lá. O objetivo do nosso projeto é capacitar e incluir essas mulheres como manicures e maquiadoras no mercado de trabalho", diz Giovana Orlandeli, gerente de branding e comunicação de Vult.

A embaixadora do Carnaval de Vult, a atriz e modelo Nayara Justino, é maquiada por uma das formandas do 220 Vults. A maquiadora Greice Monteiro, ex-aluna do projeto, é a responsável pela beleza da modelo no desfile da Salgueiro. Para Nayara, é uma honra poder exibir o trabalho de mulheres como Greice. "É isso que me motiva. Ver mulheres pretas sendo protagonistas lá no topo de um carro alegórico, e aqui embaixo em um camarim. Tenho orgulho da beleza, da união e do empoderamento feminino". Além de assinar a maquiagem de Nayara Justino, Greice Monteiro também foi convidada para participar de um conteúdo ao lado da atriz Vivianne Araújo, Rainha de Bateria do Salgueiro e celebridade do squad de Carnaval de Vult.

Entendendo o potencial do projeto, a marca estabeleceu como meta formar 19 mil profissionais até 2024, através de uma plataforma online do 220 Vults, que será divulgada em breve, e visa levar para todo o Brasil as formações em maquiagem e manicure.

O projeto

A Vult, marca do Grupo Boticário, busca dar visibilidade a projetos espalhados pelo Brasil e possui parcerias com instituições. Uma das iniciativas apoiadas pelo 220 Vults é o Vozes da Periferia, instituto que trabalha para democratizar as grandes oportunidades nas favelas da Vila Prudente e Jd. Sinhá, com atividades de comunicação, esporte, cultura, qualificação profissional e geração de renda. O Vozes da Periferia está alinhado ao propósito do 220 Vults por também trabalhar na emancipação de mulheres periféricas.