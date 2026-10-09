Mulheres 50+ sustentam famílias e lideram consumo na economia do cuidado, diz estudo

RESUMO ＋ As brasileiras com mais de 50 anos lideram compras online de roupas, cosméticos e medicamentos em 2026, segundo o Tsunami Prateado 2026, estudo da consultoria data8. O levantamento associa os hábitos de consumo das mulheres maduras às responsabilidades familiares e mostra que 41% delas não se reconhecem na publicidade.

As mulheres brasileiras com mais de 50 anos estão entre as principais consumidoras de produtos de beleza, medicamentos e itens para casa no ambiente digital. Ao mesmo tempo, assumem responsabilidades financeiras e de cuidado que ultrapassam as próprias necessidades e chegam aos filhos, pais idosos e netos. Essa combinação ajuda a explicar os hábitos de consumo de uma parcela da população que ganha relevância econômica, mas ainda encontra dificuldades para se reconhecer na publicidade.

Segundo o estudo Tsunami Prateado 2026, realizado pela consultoria Data8, 58% das mulheres com mais de 50 anos compram roupas e acessórios pela internet, ante 46% dos homens da mesma faixa etária. A diferença é ainda maior na categoria de beleza e cosméticos, consumida online por 46% delas, contra 21% deles.

O levantamento também mostra que 50% das mulheres maduras compram medicamentos pela internet, enquanto entre os homens o percentual é de 42%. Na aquisição de eletrodomésticos e utensílios para casa, a participação feminina chega a 45%, ante 40% da masculina.

Os números fazem parte da terceira edição da pesquisa, que ouviu 3.298 brasileiros com 50 anos ou mais, de todas as regiões do país e das classes A, B, C e D, entre janeiro e fevereiro de 2026. O estudo também realizou uma etapa qualitativa com 42 participantes, em setembro de 2025.

Em entrevista exclusiva à EXAME, Layla Vallias, cofundadora do data8 e coordenadora do Tsunami Prateado, as diferenças de consumo não podem ser explicadas apenas pelas preferências individuais. Elas também refletem a distribuição desigual das responsabilidades familiares.

"O consumo feminino também revela os papéis que elas carregam: cuidar de si, da casa e muitas vezes da saúde e do bem-estar da família. Então parte desse consumo é prazer e autonomia, mas parte também é trabalho de cuidado transformado em compra", afirma.

Enquanto os homens concentram mais gastos em categorias de maior valor, como veículos e eletrônicos, as mulheres apresentam um consumo mais distribuído e recorrente, segundo Vallias.

A distinção coloca em perspectiva o avanço da chamada economia prateada, que reúne as atividades econômicas relacionadas ao consumo da população com mais de 50 anos. De acordo com as estimativas apresentadas pelo Data8, esse público movimentou R$ 1,8 trilhão em 2024, equivalente a 24% do consumo privado brasileiro. Para 2044, a projeção é de R$ 3,8 trilhões, ou 35% do total.

Mulheres 50+ estão no centro da economia do cuidado

A participação feminina no consumo também está relacionada às transformações na organização das famílias brasileiras. Entre as mulheres com mais de 50 anos, 56% vivem com um parceiro ou parceira, percentual inferior aos 77% registrados entre os homens.

Por outro lado, elas apresentam maior convivência com outras gerações dentro de casa. Segundo o levantamento, 37% moram com os filhos, contra 26% dos homens. A presença de pais idosos na residência também é mais frequente entre elas: 6%, ante 3% entre eles. No caso dos netos, os percentuais são de 5% e 3%, respectivamente.

Essa configuração ajuda a caracterizar a chamada geração sanduíche, formada por pessoas que precisam conciliar as próprias necessidades com o cuidado simultâneo de filhos e familiares mais velhos.

O impacto dessa responsabilidade também aparece na organização financeira. Entre as entrevistadas, 11% oferecem apoio financeiro aos pais, enquanto entre os homens o percentual é de 8%.

Para Vallias, a permanência das mulheres como principais responsáveis pelo cuidado revela uma mudança incompleta na divisão do trabalho dentro das famílias.

"As mulheres entraram no mercado de trabalho e adicionaram mais uma responsabilidade para si, mas o cuidado não foi redistribuído da mesma forma. Ainda existe uma ideia muito forte de que cuidar dos filhos, dos pais, do marido e da casa é uma responsabilidade 'natural' feminina", afirma.

A pesquisadora associa esse cenário ao machismo e ao familismo, modelo em que o cuidado é tratado prioritariamente como responsabilidade da família e, dentro dela, das mulheres, em vez de ser compartilhado com os homens, o Estado e o mercado.

"O resultado é uma mulher que trabalha, cuida e administra a vida de filhos, pais mais velhos, marido e é claro que isso afeta renda, carreira, tempo disponível e sua própria possibilidade de envelhecer", diz.

Os dados financeiros reforçam a complexidade desse cenário. Embora 42% dos homens sejam os únicos responsáveis pelo sustento da casa, contra 35% das mulheres, a participação feminina na renda compartilhada é significativamente maior.

Entre elas, 35% contribuem para o orçamento familiar em uma posição secundária de sustento, percentual que cai para 14% entre os homens.

A combinação entre participação financeira e responsabilidades domésticas ajuda a explicar por que parte das decisões de consumo femininas está vinculada não apenas às necessidades individuais, mas também à administração da vida familiar.

Compras online e inteligência artificial ganham espaço na rotina

A digitalização é outra característica do comportamento das mulheres maduras identificada pela pesquisa. Apesar de não liderarem todos os indicadores financeiros digitais, elas apresentam maior participação masculina em diversas categorias de compras pela internet.

Além de roupas, medicamentos e cosméticos, 41% das mulheres com mais de 50 anos compram passagens e pacotes turísticos online, ante 34% dos homens. Na aquisição de ingressos para eventos e shows, a diferença é de 27% para 18%.

A presença feminina também é maior na compra de cursos online de assuntos gerais, com 25% das entrevistadas, contra 18% dos homens. Segundo Vallias, a adesão ao comércio eletrônico deve ser observada a partir das demandas de tempo que recaem sobre esse público.

"Para uma mulher que administra muitas dimensões da rotina, comprar online significa principalmente ganho de tempo e autonomia. Banco no celular, Pix, compras e serviços on-line reduzem deslocamentos e simplificam uma rotina que já é sobrecarregada pelo trabalho e pelo cuidado", explica.

A pesquisadora ressalta, porém, que a liderança feminina está mais associada ao consumo digital do que propriamente aos pagamentos eletrônicos.

O levantamento mostra que 74% das mulheres com mais de 50 anos utilizam Pix, ante 71% dos homens. No cartão de crédito, a diferença é de 75% para 73%. Já a posse de contas digitais é maior entre eles: 48%, contra 42% entre elas.

A familiaridade com a tecnologia também aparece nas redes sociais. O Instagram é utilizado por 84% das mulheres maduras, contra 69% dos homens. No Pinterest, a diferença é ainda mais expressiva, de 27% para 7%.

O uso de inteligência artificial e assistentes virtuais também é mais frequente entre as entrevistadas: 19% afirmam utilizar essas ferramentas, enquanto entre os homens o percentual é de 15%.

Os resultados mostram que a presença digital das mulheres maduras não está restrita às transações financeiras. Ela também alcança entretenimento, comunicação e ferramentas tecnológicas mais recentes.

Menopausa amplia demandas por produtos de saúde e bem-estar

As mudanças no consumo feminino também passam pela forma como as mulheres lidam com o próprio envelhecimento.

No estudo, 74% das entrevistadas afirmam gerenciar a própria saúde, ante 59% dos homens. A diferença aparece em um contexto no qual o cuidado com o corpo passa a envolver necessidades específicas relacionadas à maturidade.

Segundo Lívia Hollerbach, head de Insights, Dados e Comportamento do Data8 e coordenadora do Tsunami Prateado, a menopausa e o climatério já aparecem nas demandas de consumo das brasileiras acima dos 50 anos.

O climatério, período de transição da fase reprodutiva para a não reprodutiva, envolve mudanças hormonais que podem alterar diferentes aspectos da saúde e do bem-estar. "A menopausa e o climatério aparecem no maior consumo de produtos ligados à saúde óssea, saúde íntima, saúde mental e desejo por produtos para reposição hormonal", afirma Hollerbach.

A pesquisadora explica que as necessidades desse público não estão concentradas em uma única categoria. "A brasileira 50+ começa a olhar para sono, sexualidade, ossos, hormônios, aparência e bem-estar como partes da mesma experiência. E aí existe um mercado enorme emergindo, a economia climatérica, que durante décadas foi praticamente invisível", diz.

A chamada economia climatérica reúne produtos e serviços relacionados às necessidades das mulheres durante essa etapa da vida.

Apesar do consumo, 41% não se veem representadas na publicidade

O avanço da participação feminina em diferentes mercados contrasta com a percepção das consumidoras sobre a forma como são retratadas pelas empresas. Segundo o Tsunami Prateado 2026, 41% das mulheres com mais de 50 anos afirmam não enxergar pessoas da própria idade representadas em propagandas e comerciais.

Na população geral entrevistada, a média é de 33%. Entre pessoas com 75 anos ou mais, o percentual chega a 46%.

O distanciamento também aparece em setores nos quais as mulheres maduras apresentam participação relevante no consumo. Na categoria de beleza e cuidados pessoais, 33% dos entrevistados afirmam que quase nunca são impactados por campanhas direcionadas à própria faixa etária.

A contradição ganha dimensão econômica diante das projeções apresentadas pelo Data8. Em 2024, o público com mais de 50 anos respondeu por 19% do consumo privado de produtos de beleza no país. Para 2044, a estimativa é de que essa participação alcance 29%.

O levantamento também identifica hábitos de lazer que contrariam uma visão restrita do envelhecimento. Entre as mulheres maduras, 39% consomem livros físicos no cotidiano, contra 29% dos homens. Uma em cada três joga no celular, enquanto entre eles a proporção é de 20%.

O acesso a plataformas de streaming de vídeo, serviços de transmissão de conteúdo pela internet, chega a 54% das mulheres e 48% dos homens Já a adesão a apostas é menor entre elas: 2%, ante 5% entre eles.

Os dados indicam que as mulheres com mais de 50 anos participam de diferentes mercados, combinando gastos com saúde, manutenção da casa, entretenimento e interesses individuais.

Ao mesmo tempo, a pesquisa evidencia que parte dessa atividade econômica continua condicionada à responsabilidade pelo cuidado de outras pessoas. Para as empresas, compreender esse público exige distinguir o consumo relacionado às escolhas pessoais daquele que decorre das obrigações familiares — duas dimensões que aparecem sobrepostas na rotina das brasileiras maduras.