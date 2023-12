Movimento reciclará 500 mil copos plásticos descartados na 98ª Corrida de São Silvestre

Durante a 98ª edição da Corrida Internacional de São Silvestre, em São Paulo, no próximo dia 31, o Movimento Plástico Transforma, realizará a ação de coleta dos copos plásticos de água utilizados pelos participantes. Esta será a quarta edição da iniciativa, que tem como parceiros a Fundação Cásper Líbero e a Yescom.

Ao longo dos 15 km do percurso da corrida serão distribuídos aos participantes cerca de 500 mil copos plásticos que, após o consumo da água, são descartados nas vias. Uma equipe contratada pelo Movimento coletará as embalagens, que serão transportadas até a cooperativa de catadores, YouGreen, onde serão beneficiados com a retirada do lacre de alumínio.

Posteriormente, os copos serão levados para a Plastimil, onde ocorrerá a fabricação da resina reciclada. Finalizando o processo, a matéria-prima reciclada será transformada em novos produtos, que serão doados e retornarão à sociedade.

A intenção é atingir resíduo zero de material plástico, sem que objetos do insumo cheguem ao aterro sanitários. Um dos objetivos da iniciativa é promover a destinação adequada dos resíduos plásticos gerados durante o evento, além da conscientização do público sobre a importância da reciclagem e da economia circular.

De acordo com a organização do movimento, a corrida vai reunir 35 mil participantes neste ano e, neste sentido, o fornecimento de água se faz essencial para a hidratação dos atletas e a embalagem plástica é a mais apropriada para o corredor ingerir o líquido de forma rápida e segura. Além disso, esse tipo de material é bastante versátil, o que facilita a possibilidade de sua transformação em ampla variedade de itens.

“Com essa ação temos o intuito de trazer consciência a sociedade quanto aos benefícios provenientes da reciclagem, que se torna mais efetiva quando todos colaboram por meio da realização do descarte correto de resíduos. A partir do recolhimento deste material será possível retorná-los à sociedade com outras utilidades, e ao mesmo tempo colaborar com a preservação do meio ambiente”, diz Mariana Cardoso, membro do grupo técnico do Movimento Plástico Transforma.

Na última edição da ação, realizada em 2022, foram fabricadas 214 mesas e 420 cadeiras a partir de matéria-prima vinda dos 190 mil copos plásticos coletados durante a corrida, beneficiando cerca de 682 crianças de escolas públicas de Pernambuco.

Em 2021, a ação transformou os 95 mil copos plásticos coletados e reciclados em 1.200 caixas organizadoras que beneficiaram aproximadamente 6.700 alunos de escolas públicas de São Paulo. Já em 2019, as embalagens foram transformadas em 1.800 lixeiras, doadas para escolas públicas das cidades de Jaguariúna e São Carlos, no Interior de São Paulo.