Moda, sustentabilidade e a visão do consumidor brasileiro

No Instituto Locomotiva, realizamos em dezembro uma pesquisa reveladora para compreender a perspectiva do consumidor brasileiro sobre compras em sites internacionais. Desejo destacar um aspecto deste estudo que exige especial atenção nos dias atuais: a sustentabilidade.

Atualmente, é imperativo adotarmos padrões de consumo pautados pela sustentabilidade. Embora seja uma afirmação óbvia, é sempre válido reiterar: os recursos naturais são limitados, e os custos sociais e ambientais resultantes do consumo irresponsável são enormes para a sociedade. Além disso, o descarte inadequado de itens de consumo constitui um sério problema para a coletividade.

No amplo domínio da sustentabilidade, nossa pesquisa revelou uma constatação importante no âmbito do consumo de produtos de moda, o que, para mim, é motivo de esperança e satisfação. Através das respostas de cidadãos de todas as cinco regiões do país, podemos afirmar categoricamente: "Os brasileiros valorizam a sustentabilidade ao consumir". Esses consumidores também reconhecem que as empresas nacionais têm maior comprometimento com a sustentabilidade, embora a falta de isonomia tributária em relação aos sites internacionais de e-commerce seja percebida como um obstáculo.

"É encorajador observar que o consumidor brasileiro está, de fato, atento aos impactos de suas decisões de compra, apesar da percepção geral de que as pessoas buscam sempre o menor preço, desconsiderando as consequências"

O incentivo fiscal a produtos menos comprometidos com o meio ambiente dificulta o consumo sustentável.

Segundo a pesquisa, nove em cada dez brasileiros valorizam a compra de roupas, calçados e acessórios produzidos de maneira sustentável e se sentiriam mal se essas aquisições contribuíssem para a destruição do meio ambiente. Além disso, sete em cada dez brasileiros acreditam que o fato de as empresas brasileiras pagarem mais impostos do que as plataformas internacionais de comércio prejudica a oferta de produtos sustentáveis no mercado.

Uma observação que também motivou nosso estudo é a questão da necessidade de igualdade tributária entre as empresas nacionais e as plataformas internacionais de comércio, as "crossborders". Estas últimas foram beneficiadas por uma portaria no programa "Remessa Conforme" da Receita Federal, que isenta completamente de imposto federal de importação as compras de até 50 dólares.

Isso resulta em uma carga tributária para as empresas nacionais mais de três vezes superior à dos sites estrangeiros para produtos nessa faixa de preço, que representam a maioria das compras. Tal situação legalizou um desequilíbrio entre a produção nacional e a estrangeira, conferindo uma vantagem competitiva a empresas internacionais que, muitas vezes, produzem itens sem qualquer consideração por questões ambientais ou de sustentabilidade.

Responsabilidade no consumo é crucial, e nossa pesquisa também indicou que 75% das pessoas acreditam que as empresas brasileiras de vestuário são mais comprometidas com a sustentabilidade e a proteção do meio ambiente do que as sediadas em países asiáticos.

Estou satisfeito por esta pesquisa do Instituto Locomotiva contribuir para a discussão de temas de grande relevância econômica e social. Os impactos dos e-commerces internacionais sobre o Brasil são, sem dúvida, um desses temas importantes, e acredito que a sociedade, os consumidores e o governo devem dedicar especial atenção a essa questão. Convido a todos a conhecerem melhor nossos estudos em https://ilocomotiva.com.br/estudos/.

*Renato Meirelles é presidente do Instituto Locomotiva.