Minas Gerais ultrapassa São Paulo e lidera geração distribuída de energia solar

O estado de Minas Gerais (MG) se tornou o primeiro colocado em potência instalada com 3.062,205,90 GW, segundo a Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica). Em seguida, seguem os estados de São Paulo (SP) com 2.998.862,89 GW, e Rio Grande do Sul (RS) com 2.275.658,43 GW. Ainda de acordo com o ranking, dentre as agentes com mais potência instalada (em kW), estão: Cemig Distribuidora, EMG e ESS.

“Esta é uma grande notícia para Minas Gerais, dentro dessa disputa saudável com São Paulo pela liderança na geração de energia solar. O resultado mostra que as pessoas continuam acreditando que o investimento vale a pena e que nós estamos sempre atentos ao que acontece no setor”, diz Bruno Catta Preta, coordenador da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar) em MG e diretor de relações institucionais da Genyx, industria de geradores solares fotovoltaicos.

Potência instalada e municípios com instalações

Ainda levando em consideração a potência instalada, a geração na própria UC, ou seja, a energia gerada e consumida localmente em pequenas unidades de até 5 MW instaladas em casas, empresas e condomínios, é a modalidade com maior potência instalada (com 17.149.704,26 GW). Seguido de autoconsumo remoto, geração compartilhada e múltiplas UC.

Levando em consideração a geração distribuída, em Minas Gerais, são cerca de 850 municípios com estações. Enquanto, em São Paulo, são cerca de 640 municípios com instalações – antigo líder no ranking desde abril.

Novas instalações da Cemig

O estado conquistou a liderança após a retomada das análises para novas instalações de energia solar da Cemig. As ligações ficaram suspensas entre dezembro de 2022 e maio deste ano.

“Essa suspensão das ligações resultou não apenas na liderança do ranking, mas também no fechamento de várias empresas, principalmente no Norte de Minas”, diz Catta Pretta, “Agora, com a retomada, rapidamente o estado recuperou a ponta. Novos projetos continuam sendo anunciados todos os meses, colocando Minas Gerais no caminho para se tornar um dos pólos mundiais de produção de energia limpa”.

Segundo o coordenador, pela posição geográfica e condições climáticas, o Brasil pode se tornar uma verdadeira potência energética. “Atualmente, estamos na oitava posição no ranking mundial, e essa disputa saudável entre Minas e São Paulo certamente vai ajudar o país a alcançar os países que estão à nossa frente nessa corrida”, conclui Catta Preta.