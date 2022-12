Mercado Livre oferece produtos sustentáveis com até 40% de desconto

O Mercado Livre está com ofertas especiais até o dia 25 de dezembro para incentivar a compra de presentes mais sustentáveis para as festas de final de ano. As opções podem ser acessadas na seção de produtos sustentáveis na plataforma e os descontos em roupas, cosméticos e produtos orgânicos chegam a 40%. O espaço reúne mais de 10 mil marcas, que juntas oferecem mais de 33 mil produtos sustentáveis de diferentes categorias.

“Neste final de ano, queremos que os usuários possam escolher alternativas com impacto ambiental e social positivo. Em 2021, mais do que duplicou o número de consumidores desses produtos na plataforma e queremos continuar acompanhando esse crescimento, sensibilizando os usuários, atraindo mais empreendedores”, afirma Laura Motta, gerente sênior de sustentabilidade do Mercado Livre.

Assine a newsletter EXAME ESG, com os conteúdos mais relevantes sobre diversidade e sustentabilidade nos negócios

A companhia conta com uma seção fixa de produtos sustentáveis desde 2019, aumentando a visibilidade de marcas e empreendedores de impacto positivo. A curadoria da seção especial tem uma equipe de especialistas parceiros da marca para checar se os produtos contribuem efetivamente para uma geração de energia limpa, redução de emissões de carbono e uso sustentável de materiais.

Na lista dos favoritos

Segundo levantamento do Mercado Livre, ao longo de novembro, os três itens mais vendidos na seção de produtos sustentáveis da plataforma foram: shampoos e condicionadores sólidos, cotonetes biodegradáveis e garrafas reutilizáveis.

Na comparação com o mesmo período do ano passado, shampoos e condicionadores sólidos foram os itens cujas as vendas mais cresceram, cerca de 92% de aumento ano contra ano. Outros produtos muito procurados foram: purificadores de água, placa e aquecedor solar, fralda e absorventes ecológicos e cápsulas de café reutilizáveis.

Saiba mais Connecting Food resolve desperdício de alimentos em empresas e direciona para quem mais precisa

Perfil do consumidor e tendências sustentáveis

Com base em dados de abril de 2020 a março de 2021, o Mercado Livre indicou crescimento de 112% no número de compradores online de produtos sustentáveis no Brasil, em relação a 2019. Considerando os novos compradores, na comparação com 2019, a plataforma contou com um crescimento de 81% de primeiras compras de um produto sustentável.

Outro estudo da plataforma, realizado entre maio e junho de 2021, traçou o perfil médio do consumidor de produtos de impacto positivo na América Latina: 75% deles têm mais de 35 anos e 64% dos consumidores se mostram muito preocupados com a situação ambiental atual, que se intensifica junto à população com mais de 45 anos. A categoria que os consumidores mais compram é a de alimentação saudável.

Carreira com propósito em ESG é nova aposta de multinacionais; participe de série gratuita e descubra como se especializar