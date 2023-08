Mercado Livre: Brasil lidera crescimento da venda de produtos sustentáveis na América Latina

A aposta da plataforma de e-commerce Mercado Livre em produtos mais sustentáveis tem dado certo, é o que aponta a nova edição do estudo Tendência de consumo online com impacto positivo. De acordo com a pesquisa, o consumo desses itens cresceu 40% no Brasil, ficando acima da média da América Latina, cujo crescimento foi de 30%. Os dados foram coletados no período de abril de 2022 a março 2023, entre os milhares de usuários do Mercado Livre no Brasil, Argentina, Chile, Colômbia, México e Uruguai.

Na prática, mais de 4,4 milhões de pessoas compraram mais de 7,6 milhões de produtos considerados sustentáveis ​​na América Latina no ano passado, sendo os consumidores do Brasil 60% do total -- um crescimento de 29% em relação ao levantamento anterior - na América Latina, o crescimento foi de 27%. No País, foram adquiridos 4,2 milhões de itens de impacto positivo, isto é, 55% do total desses produtos vendidos ​​na região.

Os produtos mais buscados e mais vendidos

Nos últimos seis meses, as buscas por produtos sustentáveis ​​dobraram tanto no Brasil quanto na América Latina. Atualmente, são 130 buscas por minuto no país e 230 buscas por minuto na região. Em todos os países, o termo mais pesquisado foi bicicleta.

A lista regional segue com filtro de água, garrafa térmica, painel solar, ar condicionado, coletor menstrual, fralda ecológica, calcinhas menstruais e cápsulas reutilizáveis. No país os mais vendidos são: bicicletas, purificadores de água, garrafas reutilizáveis, microondas com alta eficiência energética e leites vegetais. Se tratando de crescimento de vendas, as fraldas reutilizáveis lideram no país, com aumento de 190% em relação ao ano anterior.

Já no quesito categoria, tanto em outros países da América Latina quanto no Brasil, Esporte e Fitness é a que lidera em vendas, sobretudo os produtos como bicicletas e garrafas reutilizáveis. Na sequência aparecem as categorias ‘Equipamento energeticamente eficiente’ e ‘Alimentação consciente’, esta que engloba alimentos orgânicos e veganos, por exemplo. As categorias que mais cresceram foram: ‘Bebês’, com itens como fraldas reutilizáveis, cujo crescimento foi de 250% na América Latina e 290% no Brasil; e ‘Eletrônicos Recondicionados’, que observou aumento de 160% no país e 110% na região.

O estudo aponta ainda que algumas tendências continuam a se consolidar, a exemplo da categoria ‘Cuidado pessoal com impacto positivo’, que registra mais de 220 compras diárias no Brasil. Dentro dela, o absorvente lavável é o item líder nas preferências pelo terceiro ano consecutivo.

Outra forte tendência é a de ‘Moda com impacto positivo’, que tem sido cada vez mais uma opção de escolha dos usuários, com crescimento de 13% em relação ao período anterior. Nos últimos dois anos, a venda de itens que englobam essa categoria teve aumento de 210%. A categoria ‘Alimentação consciente’ também se destaca, onde as buscas aumentaram notavelmente nos últimos meses, com alta de 130%.

Perfil do consumidor

Uma pesquisa adicional realizada em abril de 2023, com usuários do Mercado Livre na América Latina, mostrou o que pensam os usuários sobre consumo de produtos e sua relação com o impacto socioambiental. Segundo os dados, 7 em cada 10 pessoas pesquisadas concordam que suas decisões de compra podem ter impacto positivo no meio ambiente e nas comunidades. Nesse contexto, o que mais impacta na escolha de artigos de impacto positivo é a sua durabilidade, o cuidado com a biodiversidade e embalagens recicladas, recicláveis ​​ou compostáveis.

Assim como no ano passado, 9 em cada 10 usuários concordam que a situação ambiental é ‘muito preocupante’. Ainda assim, existe uma lacuna entre a intenção declarada de adotar um estilo de vida mais sustentável e as ações cotidianas, o que se pode verificar nos resultados obtidos nesta nova edição da pesquisa: 63% dos entrevistados garantiram que procuram não agredir o meio ambiente, mas desse total, apenas 65% separam seus resíduos para coleta seletiva.

O estudo ainda revela que o consumo de produtos de impacto positivo tem atingido os mais diversos públicos, sobretudo as novas gerações. Consumidores da geração Z, por exemplo, foram os que mais cresceram (50%) na mesma comparação. Em relação à pesquisa divulgada no ano passado, os Millenials representam 40% dos compradores de produtos sustentáveis, sendo os que mais compram esses itens.

A geração X, que engloba pessoas entre 42 e 58 anos, compreende 30% dos consumidores sustentáveis na América Larina. Já no quesito consumo de itens que se enquadram em alimentação consciente, os chamados Baby Boomers estão acima da média, com uma frequência de compra 15% maior.

Empreendedores

O número de vendedores desse tipo de produto também aumenta à medida que a categoria ganha visibilidade. Na América Latina, houve um aumento de 8% no volume de marcas e empreendedores que comercializam produtos sustentáveis, ultrapassando a barreira dos 57 mil na região. Desse total, 37% estão no Brasil, onde o crescimento foi de 15% em relação à pesquisa anterior.

“No Mercado Livre, temos a oportunidade de facilitar o acesso dos usuários a produtos mais sustentáveis e, ao mesmo tempo, impulsionar marcas e empreendedores. Por meio de uma curadoria especializada, oferecemos ofertas de produtos com impacto socioambiental positivo, facilitando melhores decisões de compra e apoiando aqueles os usuários que desejam se tornar agentes de mudança”, afirma Laura Motta, gerente sênior de Sustentabilidade do Mercado Livre no Brasil.

Certifique-se na economia verde: treinamento gratuito mostra como desenvolver as “green skills” mais procuradas pelas empresas

Desde 2019, o Mercado Livre conta com uma seção dedicada a produtos sustentáveis. A intenção é gerar visibilidade para empresas e empreendedores de impacto socioambiental. Além disso, a plataforma os destaca dentro das categorias, em campanhas sazonais e na ficha técnica dos produtos do marketplace que, desde janeiro deste ano, contam com um atributo de impacto positivo.

Ao todo, são cerca de 30 categorias e mais de 143 milhões de produtos disponíveis na região, dentre itens que promovem a redução de resíduos, produzidos de maneira responsável ou com eficiência energética e baixa emissão de CO2. Além disso, com o objetivo de impulsionar negócios de impacto na região, a companhia mantém parceria com o Sistema B, para apoiar a comercialização das empresas certificadas pela organização.

Para consolidar as iniciativas, a companhia realiza mais uma edição da campanha EcoWeek. A ação será realizada entre os dias 14 e 20 de agosto, promovendo descontos de até 40% em produtos sustentáveis na plataforma do Mercado Livre