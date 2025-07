Marketing de influência: representação LGBTQ+ lidera, mas inclusão racial e etária enfrenta desafios

Enquanto grandes empresas americanas como Google, Microsoft e Disney voltaram atrás em diversidade e inclusão após a posse de Trump, o Brasil segue na contramão com o aumento de investimentos e novas vagas afirmativas no mercado de trabalho.

Mas e quando se trata de representatividade em campanhas de marcas brasileiras? Uma nova pesquisa da Agência Mosaico, pioneira no marketing de influência com foco em diversidade no Brasil, revela que a representação LGBTQIAPN+ está em alta no setor de criadores de conteúdo.

Após ouvir 246 influenciadores diversos em todo o país, os dados mostram um cenário de contrastes. Mesmo com avanços significativos, há lacunas entre os grupos em inclusão, especialmente no recorte racial e etário.

Enquanto 82,1% dos criadores de conteúdo conseguem lembrar de marcas que incluem influenciadores LGBTQIAPN+ em suas campanhas, apenas 35% citam marcas que trabalham com diversidade racial.

Por outro lado, a "inclusão sazonal" é um possível reflexo de ações pontuais e não duradouras: o Mês do Orgulho concentra 20,73% destes picos de trabalho dos influenciadores diversos, superando até mesmo datas comerciais consolidadas como Black Friday (15,85%) e Dia dos Namorados (10,57%).

No recorte etário, há outro gargalo. A faixa predominante ficou entre 26 e 35 anos (59,8%) e 36 a 45 anos (22,8%), com baixíssima participação de jovens de 15 a 19 anos (0,8%) e pessoas com mais de 60 anos (1,6%).

Já a diversidade regional aparece como relevante: 41,5% dos influenciadores estão fora do eixo Rio e São Paulo e 15,9% em comunidades periféricas.

Além disso, a inclusão de corpos diversos apresenta boa visibilidade, com 76% de lembrança, contrastando com os baixos índices de representação de influenciadores mais velhos (32,1%) e pessoas com deficiência (38,6%).

Segundo a Mosaico, a composição dos participantes da pesquisa também reflete as disparidades: 50,8% se identificam como brancos, 28,5% como pretos, 16,3% como pardos, 3,7% como amarelos e apenas 0,8% como indígenas. Entre as vertentes mapeadas, 60,2% representam a comunidade LGBTQIAPN+, enquanto 40,2% se consideram parte da diversidade racial.

Experiência positiva dos creators

Embora os próprios criadores de conteúdo identifiquem os obstáculos no mercado de influência, 92,3% relatam experiências positivas de trabalho com marcas, valorizando principalmente a liberdade criativa, autenticidade, relacionamento, alinhamento com propósito e valores, e a representatividade genuína.

A preferência por mega influenciadores e celebridades é apontada por 43,7% deles como principal barreira, seguida pela falta de representatividade nas campanhas (27,3%), orçamentos reduzidos para influenciadores diversos (25,7%) e a persistência de preconceitos e estereótipos (20,4%).

Os setores que lideram

Os setores de Beleza, Higiene e Perfumaria (60,2%) e Vestuário e Acessórios (44,3%) lideram as ativações com influenciadores diversos. Por outro lado, áreas como Concessionárias e Montadoras (40,8%), Serviços Financeiros (28%) e Saúde e Academia (26,4%) são percebidos pelos criadores como menos inclusivos, mantendo um padrão que não reflete a diversidade do público brasileiro.

O universo dos micro influenciadores (10.001 a 100.000 seguidores) representa 54,5% da amostra, seguido pelos meso influenciadores (26%). O Instagram permanece como a principal plataforma de trabalho para 86,18% dos participantes, enquanto TikTok (8,54%) e YouTube (3,25%) apresentam menor relevância no segmento.