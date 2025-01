Mães são foco de capacitação gratuita em recursos humanos do Grupo Soulan

Em meio a um cenário desafiador para mulheres com filhos no mercado de trabalho brasileiro, o Grupo Soulan anuncia a edição 2025 do programa Mamães Recrutadoras, iniciativa que visa capacitar mães para atuação na área de Recursos Humanos.

O programa, que existe desde 2019, já formou 45 profissionais e chega à sua nova edição com foco em mães acima de 40 anos que tenham filhos de até 12 anos. A iniciativa é totalmente gratuita e online, com duração de três meses e carga horária semanal de 6 a 8 horas.

Os números mostram a dimensão do problema que o programa busca endereçar: segundo o IBGE, apenas 56,6% das mulheres entre 25 e 54 anos com filhos de até seis anos estão empregadas, contra 66,2% das mulheres sem filhos. Para os homens, o cenário é inverso - a presença de filhos pequenos eleva sua taxa de ocupação de 82,8% para 89%.

O cenário é ainda mais preocupante quando se observa que, de acordo com pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, cerca de metade das mulheres deixa o mercado de trabalho em até dois anos após a licença-maternidade.

Capacitação em recursos humanos

A edição 2025 do Mamães Recrutadoras oferece formação teórica e prática, com encontros semanais ministrados por especialistas. O programa inclui trabalho com projetos reais e oportunidades de networking entre outras mães e profissionais do setor.

De acordo com Taís Rocha de Souza, diretora de Operações do Grupo Soulan e idealizadora do programa, a iniciativa vai além da capacitação profissional, promovendo um modelo de trabalho compatível com as demandas da maternidade. "Promover a diversidade é uma forma de não apenas equilibrar o jogo, mas também de fortalecer a cultura organizacional e a competitividade das empresas em seus mercados de atuação", disse.

As inscrições para o programa estão abertas até 31 de janeiro de 2025 a partir deste site. Ao final, as participantes recebem certificado de conclusão e são incluídas em um banco de talentos exclusivo do Grupo Soulan.