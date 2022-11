Lula quer levar COP para a Amazônia; entenda

De Sharm el-Sheikh

Ao chegar na COP27, nesta quarta-feira, 16, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu com governadores da Amazônia em um dos três espaços do Brasil na Conferência.

Sob aplausos, Lula que o Brasil está de volta ao palco mundial, prometeu pleitear a COP30, em 2025, e levar para a Amazônia, e fez um apelo à democracia. “Terminou a eleição, não há mais inimigos”, declarou.

A próxima COP está confirmada para acontecer em novembro, em Dubai. Enquanto isto, o governante terá algum tempo para decidir onde exatamente pode ser a COP do Brasil. Para isto, a ideia é que os governadores locais tenham de trabalhar para oferece a melhor infraestrutura.

Vamos falar com o secretário geral da ONU para que a próxima COP seja feita no Brasil, na Amazônia. Acho importante que as pessoas que defendem a Amazônia conheçam a região e a realidade concreta. #COP27

