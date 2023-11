Luana Toniolo, CEO da Troc: a venda de roupas usadas é uma fábrica de logística reversa

Cinco anos depois de atuar como advogada, Luana Toniolo entendeu que sua paixão estava nos comportamentos de consumo e sustentabilidade. Assim, em um curso de marketing na Universidade de Harvard, em 2015, ela desenvolveu a plataforma de venda online de roupas usadas Troc. "Naquele momento o Brasil olhava para a sustentabilidade de forma macro, abordando temas como lixo, mas entendi que as soluções estavam em projetos acessíveis. Foi assim que desenvolvemos a Troc", diz no podcast ESG de A a Z, da EXAME.

Segundo ela, o sucesso da Troc está no foco em fashion, com tíquete médio premium, e serviço completo para o cliente. "Temos uma operação em linha de produção para receber, higienizar, etiquetar, anunciar e vender a peça. É uma 'fábrica de logística reversa', pois as pessoas não estavam interessadas no trabalho da venda. Elas querem praticidade", diz.

Aquisição pelo Grupo Arezzo&Co

Há três anos, o Grupo Arezzo&Co adquiriu a Troc como uma forma de viabilizar as frentes de sustentabilidade, sendo a moda circular uma delas. "Vi a oportunidade de ampliar o assunto junto à grandes marcas nacionais do grupo. Vimos depois disso outros movimentos de aquisição de plataformas de moda circular, isto é bom para os negócios e para a sustentabilidade do mercado de varejo".

Com isto, as métricas de emissões de CO2, uso de água e outros temas de sustentabilidade ficaram ainda mais claros. Com ajuda de uma consultoria, a Troc contabilizou que, a cada peça reutilizada vendida, 2.700 litros de água são economizados por não colocar uma nova peça no mercado, por exemplo. "Este é um dos indicadores que temos e, de certa forma modesto, visto que o dado varia entre uma camiseta de algodão e uma peça mais elaborada", diz Luana.

De acordo com ela, a marca tem dobrado o crescimento todos os anos. "Agora, estamos avaliando como ter mais resultados de impacto. Temos, por exemplo, uma sessão para escoar estoques antigos da Arezzo&Co. Afinal, tudo que foi produzido já teve um impacto ambiental e colocar para a venda na plataforma é também um caminho de mudar a moda".