Lollapalooza: ONGs abordam de economia circular, moradia e mais

O Lollapalooza Brasil retorna ao Autódromo do Interlagos, em São Paulo, nos dias 25, 26 e 27 de março após dois anos de pausa por conta da pandemia da covid-19. Além das atrações promovidas pelos artistas e as marcas patrocinadoras, o evento contará com o Planeta Lolla, área destinada a organizações que trabalham com causas sociais e ambientais.

O público do Lollapalooza poderá conhecer, por exemplo, a ACTC – Casa do Coração, que atende crianças e adolescentes que apresentam quadro clínico de cardiopatia grave, oferecendo hospedagem, alimentação e atendimento interdisciplinar para pacientes não residentes na cidade de São Paulo, beneficiárias do Sistema Único de Saúde, em tratamento nos principais centros médicos que atendem casos de alta complexidade.

Outra parceira será com a Ampara, a maior organização de proteção animal do Brasil, que busca transformar a sociedade com ações preventivas focadas em educação, controle populacional e adoção de cães e gatos. Além de combater as mais variadas formas de violência contra a fauna, com foco em conservação ao reabilitar espécies silvestres para que possam ser devolvidas à natureza e também oferecer bem-estar aos animais condenados ao cativeiro.

Também com foco ambiental, o Greenpeace estará no festival explicando como atua na defesa do meio ambiente de maneira independente, promovendo conhecimento, conscientização pública, mobilização social e articulação política na área socioambiental. No estande, os visitantes vão poder tirar fotos em um fundo temático que representa a linha do tempo da floresta amazônica: Amazônia Viva, Amazônia em Chamas e Amazônia Reflorestada; tudo isso podendo usar os coletes da organização e banners com os dizeres: “Demarcação Já!”, “Sem Floresta, Sem Vida”, “Salve a Amazônia” e “Não deixe o clima esquentar”. As fotos serão no modelo polaroid e poderão ser levadas de recordação pelos visitantes.

Já para criar oportunidades de desenvolvimento pessoal e profissional para jovens de baixa renda de escolas públicas, haverá ações do Instituto Proa, que simulará uma sala de estar instagramável, totalmente azul, onde o público vai receber uma cartela de adesivos para modificar o espaço. A ideia é mostrar que as pequenas ações que fazemos hoje podem transformar o futuro para sempre, como uma oportunidade que damos a um jovem hoje pode transformar seu futuro.

A Teto também trabalha pela construção de um país justo e sem pobreza. A associação mobiliza voluntários para atuar lado a lado de moradoras e moradores em comunidades precárias de diferentes Estados. Juntos, constroem soluções concretas e emergenciais que proporcionam melhorias nas condições de moradia e habitat destes territórios. Por fim, quem completa o Planeta Lolla é a Cabelegria, ONG que arrecada cabelos, confecciona e distribui perucas para pacientes com câncer via Correios e por meio de Bancos de Perucas (itinerante e fixos).

Patrocinadora

Outra frente que soma a sustentabilidade do festival é a Braskem, que será responsável pela conscientização sobre a importância do descarte correto e da reciclagem durante o festival. Ao se dirigir aos estandes do Rock and Recycle by Braskem para entregar os seus resíduos plásticos, o público poderá acumular pontos e trocar itens descartados por brindes na Rock and Recycle Store.

São brindes relacionados à música, como fones de ouvido, palhetas de guitarra e discos de vinil, além de itens como viseiras, capas de chuva e até pares de ingressos para os dias restantes do evento. A expectativa da Braskem é coletar um montante superior às 46 toneladas de resíduos coletadas em 2019, quando foi realizada a última edição do festival. Iniciativas como as do Lollapalooza Brasil reforçam os esforços da Braskem pela sustentabilidade e a economia circular.