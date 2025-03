Lollapalooza 2025: Vivo apresenta experiência imersiva sobre a Amazônia no festival

A Vivo é mais uma das marcas que embarca no Lollapalooza 2025 com ações sustentáveis. Nesta edição, a companhia leva uma experiência imersiva para conscientizar o público sobre a importância da preservação da Amazônia para o equilíbrio do clima e da vida na Terra, destacando a poderosa conexão entre tecnologia e natureza.

A campanha “Raízes Vivas” foi desenvolvida pela Africa Creative e tem como símbolo a Sumaúma, árvore emblemática da floresta que pode atingir até 60 metros de altura e é considerada sagrada pelos povos indígenas.

A ideia central é promover a conscientização ambiental, especialmente em um ano de grande relevância para o bioma, com a realização da Conferência de Mudanças Climáticas da ONU (COP30) pela primeira vez no Brasil e em um cenário desafiador de crise climática.

A diretora de Marca e Comunicação da Vivo, Marina Daineze, destacou que a reflexão com a Sumaúma reforça o compromisso da companhia com um futuro mais sustentável. “A natureza, representada pela árvore, é a maior tecnologia que temos, e deve coexistir com as outras contemporâneas para garantir a preservação do planeta.”

Ações sustentáveis

A plataforma de sustentabilidade "Futuro Vivo" leva ao festival a proposta de conectar o público com a natureza de forma imersiva. O filme "Raízes Vivas" explora os sons produzidos pelos sapopemas — raízes ocas da Sumaúma que eram usadas pelos indígenas para comunicação e música.

A narrativa une esses sons à atmosfera do festival, criando uma fusão entre tradição e modernidade, como explica Rodrigo Barbosa, diretor criativo da Africa Creative: “Queremos conectar o público do Lolla à potência da Amazônia de forma autêntica e sensorial.”

No espaço da Vivo no Lollapalooza, os visitantes poderão viver a experiência da floresta com uma ambientação que inclui uma réplica da Sumaúma. No lounge, uma tela de LED cria a sensação de estar entre as árvores, com iluminação que simula o ciclo do dia.

O público também poderá participar de uma dinâmica interativa em que simula uma caminhada na floresta e ainda concorrer a brindes relacionados à sustentabilidade.

Já na pista, a Vivo trará uma casa na árvore interativa com uma ativação que mistura cenografia digital e elementos da floresta amazônica, além de um balanço com uma queda d’água que forma imagens com o movimento da água, como o ícone da marca, o Vivinho.

Para os clientes, haverá um espaço exclusivo com serviços de cabelo, maquiagem e massagem, além de uma vista privilegiada do festival.

Em São Paulo, a Vivo também aposta em outras práticas sustentáveis conectadas ao festival : o Tour Vivo Recicle, por exemplo, incentiva o descarte de lixo eletrônico em suas lojas.

Entre as ativações, um destaque será a ação “Os Escolhidos”, em que influenciadores poderão escolher peças de roupas criadas por empreendedores da Amazônia para compor seus looks durante o evento, apoiando a produção local e o consumo consciente.

Com expectativa de 90 mil pessoas por dia, o Lolla também aposta em uma estratégia de neutralização de carbono e fez uma parceria com a Comerc Energia, do portfólio da Vibra, para compensar cerca de 12 mil toneladas de gases de efeito estufa geradas pela infraestrutura e atividades durante os três dias do evento.