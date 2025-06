Líderes mundiais se reúnem na França para discutir ameaças aos oceanos

Líderes mundiais se reúnem nesta semana na Costa Azul da França para uma conferência internacional que vai discutir as crises enfrentadas pelos oceanos devido à pesca excessiva, às mudanças climáticas e à poluição.

A terceira Conferência das Nações Unidas sobre os Oceanos (UNOC), que começa nesta segunda-feira, 9, vai buscar um consenso para estabelecer uma política comum e arrecadar fundos para a conservação marinha.

A ONU afirma que os oceanos estão em uma situação de "emergência", e os líderes políticos reunidos na cidade de Nice devem tentar reverter a situação, no momento em que as nações ainda debatem sobre qual política adotar a respeito da mineração em águas profundas, do lixo plástico ou da pesca excessiva.

Cúpula internacional reúne 50 chefes de Estado e governo

Copatrocinada por França e Costa Rica, a conferência deve receber cerca de 50 chefes de Estado e governo, entre eles o presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, e seu colega argentino, Javier Milei.

“O planeta não pode aguentar mais promessas não cumpridas”, disse Lula hoje, em Mônaco. “Ou agimos, ou o planeta corre risco.”

O presidente francês, Emmanuel Macron, navegou até Nice procedente de Mônaco, onde participou de um evento destinado a angariar fundos para a preservação dos oceanos. “Temos o dever de nos mobilizar, porque a ciência é clara e os fatos estão aí”, declarou.

Na cidade costeira da França, Macron denunciou o que chamou de “erro enorme” daqueles que questionam “a prioridade concedida ao clima no debate público”.

Segurança reforçada e demandas por financiamento

Manifestações pacíficas foram convocadas para os cinco dias de evento. A França mobilizou 5.000 policiais em Nice, que também contará com a presença de cientistas, empresários e ativistas ambientais.

Os governantes do Pacífico devem comparecer em grande número e exigir, em particular, compromissos financeiros concretos dos governos.

O governo dos Estados Unidos não deve enviar uma delegação. O presidente Donald Trump anunciou recentemente que vai estimular a mineração do leito marinho em águas internacionais, o que gerou muitas críticas.

Declaração de Nice busca impulsionar proteção dos oceanos

A França prometeu que a reunião fará pela conservação dos oceanos o que o Acordo de Paris fez pela ação climática global na COP21, em 2015.

Analistas esperam que as nações presentes adotem uma “Declaração de Nice” para ratificar uma proteção maior dos oceanos, em conjunto com compromissos adicionais voluntários por parte de governos individuais.

A França estabeleceu uma meta alta e espera conseguir a ratificação de 60 países para um tratado histórico de proteção mundial aos habitats marinhos que vá além de cada jurisdição nacional. Até o momento, apenas 28 países e a União Europeia assinaram o texto.

A entrada em vigor do tratado é considerada crucial para alcançar o objetivo globalmente acordado de proteger 30% dos oceanos até 2030.

“Nós criamos essa espécie de mito de que os governos não têm dinheiro para a conservação dos oceanos”, declarou à imprensa Brian O'Donnell, diretor da Campaign for Nature. “Dinheiro existe. O que não existe é vontade política”, acrescentou.

Nas conferências recentes da ONU, houve dificuldade para obter consensos e os fundos necessários para combater as mudanças climáticas e outras ameaças ambientais. Os oceanos recebem o menor financiamento de todos os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU.