Krigsner, do Boticário: “Acredito nos empreendedores a favor da natureza”

O Brasil tem duas grandes riquezas naturais. A primeira delas é nossa biodiversidade, nossos biomas, nossas florestas, oceanos e paisagens deslumbrantes. Essa riqueza salta aos olhos. Nos enche de orgulho. É uma dádiva que devemos usar com sabedoria e conservar para as próximas gerações. A segunda grande riqueza do Brasil é menos evidente, mas está aí: são nossos jovens talentos criativos com espírito empreendedor. Jovens de todas as idades. Inclusive jovens mais maduros, de cabelos grisalhos. Um grande desafio do país é conseguir juntar essas duas riquezas, para que uma ajude a outra.

Tenho muito orgulho de estarmos mergulhando de cabeça nesse desafio agora, com a experiência adquirida pelos nossos 30 anos de Fundação Grupo Boticário. Nos primeiros anos, a Fundação se dedicou a apoiar diretamente a conservação, seja adquirindo áreas privadas para conservação, como nossa reserva de Salto Morato, no litoral do Paraná, ou com programas de financiamento para pesquisa científica em conservação, e campanhas pela preservação de nossa natureza. Nesses trinta anos, tivemos várias conquistas. Alguns reconhecimentos carinhosos, como pesquisadores que batizaram espécies novas descobertas com nomes que homenageiam a Fundação.

Além disso, acredito que o caminho mais fácil e de maior impacto é o exemplo e que quanto mais privilégios você tem, maior deve ser a sua contribuição para um mundo melhor Miguel Krigsner, fudador do Grupo Boticário

Agora, estamos avançando mais um passo nas estratégias para estimular a conservação da natureza. Quem me conhece sabe que meu ativismo é caseiro, que eu não sou do tipo que busca holofotes e evito entrar em grandes polêmicas e discussões. Mas tudo que eu puder fazer dentro da nossa casa eu farei. É assim que eu gosto e que escolhi cuidar do planeta e das pessoas. Além disso, acredito que o caminho mais fácil e de maior impacto é o exemplo e que quanto mais privilégios você tem, maior deve ser a sua contribuição para um mundo melhor. E nos últimos 30 anos, a Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza tem sido uma das formas de darmos este exemplo, apontando caminhos para sociedade brasileira, provando que é possível aliar a conservação da natureza com o desenvolvimento socioeconômico, em especial a geração de emprego e renda.

Todos os anos buscamos inovar em nossos processos e projetos de apoio financeiro, para que os recursos destinados atuem como adubo, trazendo fertilidade para o ecossistema e, assim, multiplicar novas ideias, negócios e, até mesmo, movimentos como no caso da Grande Reserva Mata Atlântica. Uma iniciativa que busca resgatar e fortalecer os principais atrativos turísticos, culturais, de lazer, gastronômicos e naturais para garantir o desenvolvimento de cidades e comunidades situadas no maior remanescente contínuo do bioma no Brasil. Uma proposta que nasceu dentro da Fundação, com uma proposta colaborativa e apoio de diversos atores. O movimento não possui uma liderança única e aceita o apoio de qualquer organização ou cidadão interessado em propor soluções que preservem e, ao mesmo tempo, gere recursos para os 48 municípios localizados na faixa da Grande Reserva Mata Atlântica.

E se, no início dos anos 1990, criamos a Fundação com a intenção de apoiar a pesquisa científica e tivemos que romper diversas barreiras e preconceitos que existia no Brasil em relação ao investimento social privado, 30 anos depois adquirimos uma bagagem significativa sobre como aliar a filantropia e a ciência com a atitude empreendedora. Como resultado, em meio a pandemia e diversas forças adversas, além do movimento Grande Reserva Mata Atlântica, estamos fomentando na região o Programa Natureza Empreendedora, mapeando empreendedores e oferecendo materiais e oficinas para acelerar pequenos negócios de impacto existentes.

Turistas na reserva natural de Salto Morato, no Paraná: fundação aposta no desenvolvimento sustentável do turismo na Mata Atlântica Turistas na reserva natural de Salto Morato, no Paraná: fundação aposta no desenvolvimento sustentável do turismo na Mata Atlântica

Também em 2020 e para a região da Mata Atlântica, lançamos a Teia de Soluções, novo formato de apoio financeiro que contou com uma chamada para mapear e apoiar soluções com foco no turismo em áreas naturais, e com o Conservathon – uma maratona de ideação que reuniu mais de mil pessoas com o objetivo de propor soluções inovadoras para desenvolver projetos voltados à mobilidade, gestão de Unidades de Conservação (UCs) e cadeias produtivas sustentáveis. As três ideias mais criativas selecionadas no Conservathon e que receberão apoio financeiro da Fundação foram a Mistura, modelo socioeconômico para auxiliar pescadores artesanais a reduzirem as perdas com a pesca acidental; a Smart Harpia, um sistema customizado de monitoramento ambiental remoto para facilitar a gestão de áreas naturais; e a Avanti, sistema de reconhecimento facial para o controle do fluxo de pessoas em unidades de conservação.

É com muito orgulho e sentimento de dever cumprido que eu conto um pouco de tudo que estamos fazendo e convido vocês a, junto com a gente, expandir esta teia de soluções. Nos próximos três anos, buscaremos estimular políticas públicas e o envolvimento de diferentes atores a favor da biodiversidade brasileira em três agendas: oceano, turismo em áreas naturais e Cidades baseadas na Natureza. Também buscaremos mexer ponteiros a favor da natureza e de negócios de impacto positivo especialmente em quatro territórios: Baía de Guanabara (RJ), Bacia do Rio Miringuava (PR), Serra do Tombador (GO) e Grande Reserva Mata Atlântica (SP, PR, SC).

Essa é a nossa ambição. Queremos incentivar cada vez mais a visão dos negócios baseados em natureza. Eles são uma forma de ajudar as comunidades das regiões ricas em natureza preservada a se beneficiar desse patrimônio natural. Ajudam a preservar a natureza brasileira de forma economicamente e socialmente sustentável. E também são uma linda maneira de mostrar como os negócios – os bons negócios administrados com um olhar holístico – fazem bem para a sociedade.

Miguel Krigsner é fundador da Fundação Grupo Boticário e presidente do Conselho de Administração do Grupo Boticário