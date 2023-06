Investidores chineses preferem mercado primário na indústria de energia limpa

Investidores chineses da indústria de energia limpa mostraram preferência pelo mercado primário em detrimento do mercado secundário. Apesar de o índice CSI New Energy ter apresentado um crescimento de quatro vezes entre 2019 e 2021, seguido por uma queda significativa, os investidores continuam buscando oportunidades em startups e mantendo fundos disponíveis para investimentos.

O índice CSI New Energy [SHE: 399808] encerrou o dia com uma queda de 1,2%, atingindo 2.805,72 pontos, em comparação com o recorde histórico de 5.128,19 pontos alcançado em 2021. No entanto, muitas “startups promissoras” surgiram no campo de energia limpa, o que tornou difícil para os investidores obterem uma participação em levantamentos de fundos relacionados desde o ano passado.

“No ano passado, realizamos quatro rodadas de captação de recursos e obtivemos mais de 7 bilhões de yuans (US$ 1 bilhão), excluindo o capital inicial, com a participação de várias instituições de investimento nacionais renomadas”, afirmou o presidente de uma fabricante de materiais de baterias de lítio com sede em Hubei, em entrevista ao Yicai Global no final do ano passado. “Embora tenhamos levantado uma quantia considerável, tem sido muito difícil para os investidores injetarem os fundos”.

Liu Erhai, fundador e sócio-gerente da empresa de capital de risco Joy Capital, sediada em Pequim, explicou: “Tudo no mercado secundário pode afetar os preços das ações, incluindo fatores macroeconômicos e geopolíticos, volume de negociações, competição entre empresas e movimentos de preços de produtos e matérias-primas ao longo da cadeia. As razões específicas por trás dessas flutuações e ajustes de curto prazo são difíceis de serem explicadas”.

No setor de energia limpa, o armazenamento de energia é um segmento especial, pois seu modelo de negócio ainda está em desenvolvimento. Isso impacta diretamente a sobrevivência e a lucratividade das empresas envolvidas. No entanto, a longo prazo, com a integração em grande escala da energia eólica e solar na rede elétrica, o armazenamento de energia torna-se indispensável.

Essa tendência é diretamente refletida nos mercados de investimento e financiamento. Embora os investimentos gerais e o financiamento no mercado primário da China tenham diminuído nos últimos anos, o setor de armazenamento de energia tem atraído cada vez mais investimentos e entusiasmo desde 2021.

De acordo com Zhang Peng, diretor de pesquisa em transição energética de um think tank da China Great Wall Securities, os investimentos em armazenamento de energia no mercado primário totalizaram cerca de 40,5 bilhões de yuans (US$ 5,7 bilhões) nos últimos três anos. Somente no primeiro trimestre deste ano, os investimentos e o financiamento atingiram aproximadamente 9,6 bilhões de yuans, quase equivalente ao total investido em todo o ano de 2021