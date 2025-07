Interesse por unidades de conservação disparou 50% em 2024: quais são as favoritas dos brasileiros?

Neste Dia Mundial da Conservação da Natureza, um novo estudo revela uma tendência de maior conexão dos brasileiros com áreas naturais e o crescimento do ecoturismo no país.

Segundo dados da Bulbe Energia divulgados nesta segunda-feira, 28, as buscas online pelo termo "unidade de conservação" (UCs) saltaram 50% em 2024, totalizando mais de 1 milhão de pesquisas sobre o tema.

O interesse digital se traduz em visitação real: o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) registrou mais de 25,5 milhões de visitas em Unidades de Conservação federais em 2024, crescimento de 4,9% em relação ao ano anterior.

O estado de São Paulo concentra o maior interesse, com seis das 15 mais buscadas -- o que representa cerca de 40% do total.

O Parque Estadual da Cantareira é o grande destaque e lidera o ranking com 161 mil buscas no último ano. Localizado na zona norte da capital paulista, o parque abriga um dos maiores fragmentos de Mata Atlântica em área urbana do mundo e integra a Reserva da Biosfera da Unesco.

"A Cantareira não é apenas um parque urbano, é um verdadeiro santuário ecológico que protege as nascentes que abastecem São Paulo", cita o estudo.

O local oferece trilhas, cachoeiras, mirantes e ciclorrotas, além de abrigar espécies como o bugio e a onça-parda.

Diversidade geográfica

O Rio de Janeiro aparece com três unidades na lista, tendo o Parque Nacional da Serra dos Órgãos como o mais procurado do estado carioca.

Famoso pela trilha de travessia Petrópolis-Teresópolis e pela icônica formação rochosa do Dedo de Deus, o local impressiona pela biodiversidade: são mais de 2.800 espécies de plantas catalogadas, além de onças-pardas, bugios e centenas de espécies de aves.

Outros estados também marcam presença no ranking nacional e os dados destacam a diversidade geográfica.

O Piauí se destaca com o Parque Nacional da Serra da Capivara, famoso por seus sítios arqueológicos e pinturas rupestres. Já Goiás aparece representado pela Chapada dos Veadeiros, que atrai visitantes pelas paisagens do Cerrado, enquanto o Maranhão figura com os Lençóis Maranhenses e suas lagoas sazonais paradisíacas.

Diferentes UCs no Brasil

As unidades de conservação brasileiras são regulamentadas pelo Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) criado em 2002 e apresentam regras específicas conforme sua categoria.

Enquanto os Parques Nacionais permitem acesso público controlado, priorizando a preservação ambiental e atividades como pesquisa científica, educação ambiental e turismo ecológico, as Florestas Nacionais têm uso mais amplo e combinando conservação com manejo sustentável de recursos naturais.

Já as Áreas de Proteção Ambiental (APAs) são as mais flexíveis, permitindo moradia, turismo e produção local desde que de acordo com a conservação.

Ranking das UCs mais procuradas

Parque Estadual da Cantareira - Núcleo Pedra Grande (SP) - 161.400 buscas Parque Nacional da Serra da Capivara (PI) - 127.100 buscas Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros (GO) - 114.600 buscas Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses (MA) - 112.000 buscas Parque Estadual do Utinga Camillo Vianna (PA) - 96.300 buscas Parque Nacional da Serra dos Órgãos (RJ) - 93.100 buscas Parque Estadual da Pedra Branca (RJ) - 77.700 buscas Parque Natural Municipal Estoril (SP) - 62.470 buscas Parque Estadual da Serra do Mar (SP) - 59.600 buscas Parque Natural Municipal de Nova Iguaçu (RJ) - 56.100 buscas Parque Estadual Juscelino Kubitschek (MG) - 53.800 buscas Floresta Nacional de Brasília (DF) - 52.400 buscas Parque Estadual do Jaraguá (SP) - 51.900 buscas Área de Proteção Ambiental Tanquã / Rio Piracicaba (SP) - 47.880 buscas Parque Estadual do Juquery (SP) - 44.900 buscas