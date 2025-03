Instituto Faber-Castell destina R$ 2,3 milhões para projetos sociais e impacta 60 mil crianças

O Instituto Faber-Castell destinou mais de R$ 2,3 milhões para projetos sociais em 2024 e bateu o marco de impactar mais de 60 mil crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade desde sua fundação em 2008.

A organização privada sem fins lucrativos promove o desenvolvimento social por meio da educação e é responsável por gerir os investimentos da gigante de materiais escolares, com atuação em três frentes prioritárias: infraestrutura educacional, apoio a projetos externos com foco ambiental e inclusivo, e ajuda humanitária.

Em seu relatório de atividades divulgado em primeira mão à EXAME, houve um aumento de 30% no número de doadores em relação à 2023.

Durante 2024, as ações englobaram a doação de materiais escolares, cestas básicas, kits de higiene e apoio a iniciativas nas áreas de educação, cultura e saúde.

O programa de voluntariado da instituição, chamado “Pintando um Voluntário”, contou com a adesão de 106 participantes ativos. O modelo de financiamento é composto por doações de funcionários da Faber-Castell, com contrapartida da empresa, além de recursos provenientes de Leis de Incentivo e de uma taxa associativa.

Segundo o Instituto, o novo estatuto implementado no ano passado garante maior previsibilidade financeira. A estratégia busca sustentar a ampliação das ações e manter o foco no atendimento emergencial a famílias afetadas por eventos climáticos extremos, além de promover um ambiente seguro para o aprendizado no contraturno escolar.

Marcelo Tabacchi, CEO da Faber-Castell Brasil, afirmou que os projetos têm sido determinantes para reescrever histórias de jovens e adolescentes. "O Instituto se tornou parte da nossa essência, nos conectando com as pessoas de maneira verdadeira e genuína, seja com colaboradores, clientes ou parceiros", destacou em nota.

Para Miguel Feres, diretor de Recursos Humanos e Sustentabilidade, o trabalho gera pertencimento nas comunidades contempladas e contribui para o desenvolvimento junto aos colaboradores da empresa. "O retorno vem na forma de vidas transformadas, habilidades adquiridas e sonhos que se tornam possíveis. Para nós, essa jornada é sobre contribuir para um futuro mais justo e sustentável", complementou.

Inovação e produção sustentável

A Faber-Castell mantém três fábricas no Brasil, país que abriga sua maior operação no mundo. Com produção anual de até 2 bilhões de EcoLápis, a companhia utiliza matéria-prima oriunda de florestas cultivadas que somam uma área equivalente a 11 mil campos de futebol.

Além do portfólio escolar e artístico, a companhia investe em inovação por meio de programas como o de Aprendizagem Criativa nas escolas e em startups voltadas à educação, via sua frente de Corporate Venture Capital.

No setor cosmético, atua como fabricante terceirizada para marcas do mercado B2B há 45 anos, com três unidades produtivas – no Brasil, Alemanha e EUA – dedicadas a maquiagem para olhos, lábios e rosto.