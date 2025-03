Instituto CPFL destinou R$ 33 milhões para projetos sociais e culturais em 2024

O Instituto CPFL, plataforma de investimentos sociais do Grupo CPFL Energia, investiu em 2024 R$ 33 milhões em projetos socioculturais, impactando 752 mil pessoas em 109 cidades de seis estados brasileiros.

Os investimentos foram destinados para cinco principais frentes: a CPFL Jovem Geração, CPFL nos Hospitais, Circuito CPFL, CPFL Intercâmbio Brasil-China e Café Filosófico CPFL, todas com foco em trazer melhorias sociais, culturais e educacionais nas comunidades em que atuam.

Com o apoio da State Grid, acionista majoritário do grupo, a instituição que tem mais de 20 anos de atuação aplicou mais de R$ 176 milhões em ações de impacto nos últimos cinco anos. A previsão para este ano é que o valor aumente para R$ 34 milhões.

“Nos consolidamos como uma plataforma de investimento social referência no país, com foco no desenvolvimento humano e na inclusão”, destacou Daniela Ortolani Pagotto, head do Instituto.

Conheça os projetos

A CPFL Jovem Geração tem como objetivo o desenvolvimento integral de crianças e adolescentes. No ano passado, mais de 15 mil jovens foram atendidos em atividades culturais e esportivas no contraturno escolar. Um destaque foi o trabalho em João Câmara, no Rio Grande do Norte, onde as aulas de música e futebol impactaram diretamente as comunidades indígenas.

Já a CPFL nos Hospitais visa melhorar os serviços de saúde em unidades públicas. Em 2024, o programa esteve presente em 27 hospitais de 18 cidades, beneficiando mais de 665 mil pessoas.

No campo cultural, o Circuito CPFL, com seu cinema itinerante movido a energia solar, percorreu 84 cidades, levando sessões de cinema gratuitas a mais de 20 mil pessoas. A frente CPFL Intercâmbio Brasil-China, que promove a integração cultural entre os dois países, impactou 835 mil pessoas por meio de festivais, concertos e outras atividades culturais.

O Café Filosófico CPFL, por sua vez, continuou a fomentar o debate intelectual, com 33 eventos presenciais e 153 programas transmitidos pela TV Cultura. Suas plataformas digitais alcançaram mais de 23 milhões de visualizações em um ano.

Planos para 2025

Em 2025, o Instituto CPFL espera impactar cerca de 660 mil pessoas com seus projetos. Um dos novos focos será o selo CPFL nas Comunidades, que levará atividades como música, esportes e cinema a regiões de alta vulnerabilidade social, com destaque para o Parque Oziel, em Campinas (SP).

O Instituto também planeja dar continuidade à sua atuação internacional, com ações culturais ligadas à China, como o Festival da Lua, além de manter seu apoio a eventos como o Café Filosófico, com a presença de grandes pensadores brasileiros.