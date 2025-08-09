Iniciativa inédita: Sebrae oferece selo ESG para pequenos negócios

O Sebrae Nacional lançou uma iniciativa inédita para democratizar o acesso às práticas ESG entre pequenos negócios: o Selo ESG Sebrae, agora disponível gratuitamente para os primeiros 10 mil empreendedores interessados.

A plataforma digital já registra a adesão de mais de 1,5 mil empresários em suas primeiras semanas de funcionamento.

A ferramenta representa um divisor de águas no cenário empresarial brasileiro, oferecendo um diagnóstico de maturidade ESG fundamentado na metodologia da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), reconhecida como referência nacional em normalização técnica.

Por meio desta plataforma, micro e pequenas empresas podem conquistar o reconhecimento oficial do Selo ESG Sebrae, seguindo rigorosamente os critérios estabelecidos pela norma brasileira.

Democratização das práticas sustentáveis

"Não podemos falar de ESG, sustentabilidade, boas práticas de governança e inclusão se os pequenos negócios não estiverem profundamente envolvidos nesse processo. Eles são 96% das empresas do nosso país", afirmou Margarete Coelho, diretora de Administração e Finanças do Sebrae Nacional.

A diretora ressaltou ainda que os pequenos negócios contemplados com o Selo ESG Sebrae conquistam maior competitividade no mercado e facilitam significativamente o acesso a linhas de crédito, elementos fundamentais para o crescimento sustentável dessas empresas.

Margarete Coelho, diretora do Sebrae Nacional: "Não podemos falar de ESG e inclusão se os pequenos negócios não estiverem profundamente envolvidos nesse processo." (Leandro Fonseca/Exame)

O Selo ESG integra o Projeto Crescimento Sustentável, uma iniciativa abrangente estruturada em três pilares estratégicos. O primeiro é o "Apoio Consultivo de Perto", que monitora o desempenho das micro e pequenas empresas oferecendo soluções personalizadas.

O segundo pilar, "Crescimento Sustentável", promove a adoção das melhores práticas ambientais, sociais e de governança, incluindo o acesso gratuito ao selo. O terceiro eixo, "Marketing e Vendas", fornece aos empreendedores estratégias, tecnologia e suporte especializado para ampliar suas vendas.

A plataforma utiliza inteligência artificial para validar atividades alinhadas com as práticas ESG, conduzindo os empresários através de uma jornada estruturada até alcançarem a pontuação necessária para obter o selo.

Inovação tecnológica e conexões estratégicas

Jaqueline Souza, diretora executiva da Biud Tecnologia, empresa que desenvolveu a plataforma, destacou o papel fundamental do apoio consultivo do Sebrae, viabilizado pelos dados coletados na plataforma, como elemento propulsor dos pequenos negócios na jornada ESG.

Segundo ela, a ferramenta oferece orientações práticas e soluções personalizadas, funcionando também como um vetor de conexões entre pequenos e grandes negócios, fortalecendo a inclusão produtiva e valorizando práticas sustentáveis.

Para os primeiros 10 mil participantes, o programa oferece acesso gratuito durante o primeiro ano.

Após esse período, será implementada uma mensalidade de R$ 69,90, valor considerado acessível para o segmento de micro e pequenas empresas.

Segundo informações da ABNT, o Brasil ocupa posição única no cenário global, sendo o único país a possuir uma norma ESG que está servindo como texto base para a elaboração da norma internacional ISO, representando uma ação inédita mundialmente.

Esta iniciativa consolida o papel do Sebrae como agente acelerador da transformação dos pequenos negócios, tornando as micro e pequenas empresas mais competitivas, sustentáveis e preparadas para liderar o futuro do mercado brasileiro.