Inglaterra inicia instalação de turbinas do maior parque eólico em alto-mar do mundo

O processo de instalação da primeira das 277 turbinas no maior parque eólico offshore (em alto-mar) do mundo está em andamento no Reino Unido. A SSE, empresa de energia britânica, anunciou que pretende instalar a primeira turbina neste fim de semana a cerca de 130 quilômetros da costa de Yorkshire, no norte da Inglaterra. A previsão de conclusão do parque eólico é 2026.

As turbinas de 260 metros de altura — quase o dobro da London Eye o equivalente ao Rockefeller Center — serão instaladas usando uma embarcação especializada com capacidade de içamento de 3,2 mil toneladas, a maior deste tipo em todo o mundo, segundo a SSE. O Voltaire de Jan de Nul também é o primeiro navio de emissão ultrabaixa de seu tipo. O custo da construção será de 9 bilhões de libras (R$ 48 bilhões, na cotação atual), de acordo com o portal britânico The Guardian.

Dogger Bank

O Parque Eólico Dogger Bank é o maior parque eólico offshore do mundo em construção e deverá ser o maior do mundo em operação, quando concluído, em 2026.

Quando pronto, o parque eólico terá uma capacidade instalada de 3,6 GW de eletricidade renovável e será capaz de produzir energia limpa suficiente para abastecer o equivalente a seis milhões de residências anualmente. Cada volta das pás irá gerar energia para abastecer uma casa média do Reino Unido por dois dias.

“Este projeto gerará energia limpa e barata para abastecer milhões de residências e fornecerá ao Reino Unido maior independência energética em face ao resgate de energia de Putin. A interrupção do fornecimento global de energia é um dos principais riscos que destacamos em nosso novo Registro Nacional de Riscos”, disse o vice-primeiro-ministro Oliver Dowden disse em uma visita ao porto de Able Seaton.

Em entrevista ao programa Today da BBC Radio 4 na quinta-feira, 3, Alistair Phillips-Davies, diretor-executivo da SSE, disse que os próximos parques eólicos dependeriam de subsídios do governo para seguir em compasso com o aumento dos custos do processo, entre materiais e serviço, resultado da inflação significativa na economia do Reino Unido.

“O governo precisa implementar a flexibilidade para garantir que ainda possamos construir esses parques eólicos”, disse ele. “Temos que lembrar que o preço da energia [dos parques eólicos] ainda é muito mais baixo do que vemos nos combustíveis importados e, em particular, no gás”.

A instalação das turbinas do Parque Eólico Dogger Bank começa cerca de um mês depois que os planos para a construção de um outro parque eólico offshore de grandes proporções na costa dede Norfolk foram interrompidos devido ao aumento dos custos da cadeia de suprimentos e ao aumento das taxas de juros, segundo o The Guardian.