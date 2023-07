Impedir vazamentos de metano de poços de petróleo abandonados para crédito de carbono

Por Mitchell Ferman

Staci Taruscio passou mais de uma década explorando e perfurando poços de petróleo, primeiro como engenheira para terceiros e depois como chefe de sua própria empresa. Como a maioria no ramo, Staci gastou pouco tempo ou esforço acompanhando o destino dos poços que já possuía – centenas de locais espalhados pelas Grandes Planícies.

Em talvez 15 casos, diz ela, sua empresa tampou-os com cimento, mas pelo que ela sabia, os outros estavam expelindo gases tóxicos. “Quando olhamos para trás, para a forma como tratamos alguns poços que provavelmente deveríamos ter tampado, isso nos traz honestamente um pouco de vergonha”, diz ela.

Atualmente, Staci está tentando desfazer alguns dos danos ambientais – e ganhar dinheiro com isso. Dois anos atrás, ela adicionou a palavra “Soluções” ao nome de sua empresa – agora é Rebellion Energy Solutions – e mudou o foco da perfuração e gerenciamento de novos poços para o fechamento de poços abandonados.

Os EUA contam com cerca de 3.7 milhões de poços de petróleo e gás, abandonados estima a Agência de Proteção Ambiental, localizados em todos os lugares, desde os subúrbios de Los Angeles até os parques de trailers da Pensilvânia, e mais são deixados para trás a cada dia. Muitos deixam escapar enormes volumes de metano, que tem um impacto muito maior no aquecimento do planeta do que o dióxido de carbono, equivalente, segundo algumas estimativas, às emissões de mais de 1.8 milhão de carros.

A Rebellion é uma das poucas empresas que surgiram nos últimos dois anos com o objetivo de localizar poços abandonados, calcular o volume de vazamento e tampá-los para manter os gases no subsolo. Se tudo correr conforme o planejado, eles irão comercializar seu trabalho como os chamados créditos de carbono para compradores que buscam compensar voluntariamente suas próprias emissões.

Os regulamentos federais e estaduais normalmente exigem que empresas de petróleo e gás tampem os poços após a interrupção da produção, mas isso frequentemente não acontece. Os poços são mais produtivos e lucrativos em seus primeiros anos, então, quando a produção começa a diminuir, eles geralmente são vendidos e revendidos para empresas cada vez menores. No momento em que são abandonados, geralmente eles pertencem a pequenas empresas que não têm como conectá-los ou não existem mais – e há pouca fiscalização das atividades de qualquer maneira. Menos da metade de todos os poços fora de uso nos EUA foram devidamente lacrados, estima a EPA.

A Rebellion, com uma equipe de sete pessoas – 25% da força de trabalho que tinha nos dias de perfuração – examina os registros estaduais e da empresa para localizar antigos poços e, em seguida, despacha uma equipe com câmeras especiais e equipamentos a laser para medir suas emissões. Dado que o trabalho é mais valioso em poços com mais vazamentos, ela se concentra nos locais mais poluidores – o equivalente a mais de 2.000 toneladas métricas de dióxido de carbono por dia.

Para aqueles acham que valem a pena, a Rebellion contrata um empreiteiro para despejar toneladas de cimento no buraco, depois leva outro grupo para descontaminar a terra, substituir a vegetação e arejar o solo. Por fim, verifica o local várias vezes nos meses seguintes para garantir que o fluxo de metano tenha realmente parado. Custo total: de US$ 20.000 a US$ 150.000 por poço.

Depois de um projeto ser verificado por empresas de auditoria ambiental e pela organização sem fins lucrativos American Carbon Registry, os créditos podem ser vendidos. Após testar quase 2.000 poços desde janeiro, a Rebellion lacrou apenas meia dúzia, embora Staci diga que sua equipe pode retornar a alguns dos outros, dependendo de quanto ela irá receber pelos créditos daqueles já conectados quando chegarem ao mercado neste outono.

A Lei Bipartidária de Infraestrutura aprovada pelo Congresso em 2021 destina US$ 4.7 bilhões para o fechamento de poços, mas isso apenas arranhará a superfície do problema. Até que esse valor fosse alocado, os estados normalmente lideravam a limpeza, às vezes em cooperação com a Well Done Foundation, uma organização sem fins lucrativos fundada em 2019 em Bozeman, Montana.

Quando a Crescent Midstream, operadora de dutos na Louisiana e no Golfo do México, decidiu comprar créditos de carbono para compensar suas emissões, a empresa tentou o plantio de árvores. Mas logo decidiu que obstruir poços era uma opção melhor e, nessa primavera, comprou um ano de créditos da Well Done por um valor não revelado. “Há milhares de poços abandonados por aí”, diz Richard Stewart, vice-presidente de neutralidade de carbono da Crescent. “Eles estão na Louisiana, onde estão nossas operações, e isso é muito impactante. Isso simplesmente fez todo o sentido.”

Nem todos estão convencidos de que os créditos de emissões são a melhor solução para resolver o problema. É difícil modelar quanto um poço vazaria se não fosse mexido, e outros recursos podem estar disponíveis para tampá-lo, diz Michael Gillenwater, cofundador do Greenhouse Gas Management Institute, organização sem fins lucrativos de contabilidade de carbono. “Toda e qualquer forma de evitar as emissões de gases de efeito estufa precisa estar sobre a mesa”, diz ele. “Mas isso não significa que um tipo de mecanismo de crédito de compensação seja a maneira apropriada de se conseguir isso.”

No outono passado, a Bloomberg Green analisou mais de 200.000 transações de compensação na última década e descobriu que dezenas de grandes corporações pagaram por esquemas de baixa qualidade que os especialistas consideram inúteis. Em 29 de junho, os reguladores dos EUA atualizaram seus planos para combater a fraude e a manipulação no mercado mais amplo de compensações de carbono.

Adam Peltz, advogado do Fundo de Defesa Ambiental, diz que tem “sentimentos confusos” sobre os créditos de carbono para obstruir poços abandonados, que deveriam ter um proprietário em algum lugar que deveria ser forçado a pagar. “Tem havido uma corrida para isso sem muita perspectiva, porque as pessoas estão sentindo cheiro de dinheiro”, diz ele. Mas poços abandonados são um problema há muito tempo, então ele diz que oferecer créditos para tampá-los merece séria consideração. “Tenho trabalhado por anos e anos para fechar poços órfãos, e o crédito de carbono é uma fonte potencial de financiamento para se fazer isso”, diz Peltz.

Staci Taruscio entende as críticas, mas espera que seu modelo de agir devagar e obter verificação de terceiros convença aqueles que duvidam. Enquanto ela diz que alguns personagens do “Velho Oeste” mancham o campo, os créditos da Rebellion farão exatamente o que prometem: impedir que uma determinada quantidade de metano entre na atmosfera. “Não é como esperar anos por um projeto florestal ou algo assim”, diz ela. “Nós paramos o vazamento. Havia emissões; agora não há”.

Tradução de Anna Maria Dalle Luche.