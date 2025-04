Ibama firma parceria para fortalecer brigadas indígenas na prevenção de incêndios

Uma parceria da Fundação Bunge com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) foi firmada nesta sexta-feira (25) em Brasília para fortalecer 40 brigadas indígenas que atuam no Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais (Prevfogo).

Nos próximos quatro anos, a iniciativa que integra o projeto Semêa prevê fornecer suporte aos povos originários atuantes na prevenção e combate a incêndios e grandes aliados na preservação com seu conhecimento ancestral.

O foco será na capacitação da comunidade e no apoio à estruturação de seis salas de situação móveis (espaços dedicados ao monitoramento em tempo real) em cinco estados: Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Maranhão e Tocantins.

Segundo a fundação, as ações de manejo integrado do fogo nessas localidades ajudam a conservar terras do Pantanal, Cerrado e Amazônia. "Fortalecer políticas públicas de apoio é essencial para combater a emergência climática e preservar a biodiversidade brasileira", disse Cláudia Buzzette Calais, diretora-executiva da Bunge.

Esta é a segunda vez que ocorre o projeto. Em 2023, brigadas das etnias de Xavante e Boe Bororo receberam formação, drones e tablets para atuar na proteção da floresta e beneficiaram 6.235 pessoas em um território de 635.714 hectares.

Panorama de incêndios no Brasil

Em 2024, o Brasil registrou 30,8 milhões de hectares queimados, segundo dados do Mapbiomas. O aumento de 13,6 milhões de hectares em relação a 2023 marca o maior índice de áreas queimadas desde 2019, em parte pela seca histórica. A maioria da vegetação destruída foi de florestas nativas, com 75% das áreas atingidas.

Para reverter esse cenário, as brigadas indígenas são fundamentais no desenvolvimento de planos de ação para o manejo do fogo, com ações que envolvem desde queimas controladas até o monitoramento de territórios e o reflorestamento de áreas degradadas.

O evento de formalização da parceria contou com a presença de autoridades, como o presidente do Ibama, Rodrigo Agostinho, a coordenadora-geral do Prevfogo, Flávia Saltini Leite, e executivos da Fundação Bunge, como Níveo José Maluf e Andrea Marquez.